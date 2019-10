Vegane Ernährung ist in aller Munde, sogar beim Fast Food werden fleischlose Alternativen zu klassischen Burgern angeboten. Natürlich, denn Gemüse ist gesund. Doch gilt das auch für die beliebten veganen Brotaufstriche? Verbraucherschützer haben geprüft, was wirklich in den Gläsern steckt.