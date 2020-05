Vor 30 Jahren: Wie die SPD mit Lehmann-Grube die Leipziger Kommunalwahl gewann

Leipzig

Gunter Weißgerber, 1990 engagierter und einflussreicher Neu-SPDer, weiß noch: „Wir diskutierten im Kreisvorstand, wer für uns als Spitzenkandidat bei der Kommunalwahl am 6. Mai antreten könnte. Volker Manhenke schlug Hinrich Lehmann-Grube vor. Er kannte ihn seit dem Besuchswochenende der Leipziger in der Partnerstadt Hannover wenige Wochen nach dem Mauerfall persönlich. Manhenkes waren bei Lehmann-Grubes einquartiert. Der Kreisvorstand beschloss, dass Manhenke Lehmann-Grube anrufen und fragen soll ...“

Hinrich und Ursula Lehmann-Grube im Jahr 1996. Quelle: Armin Kühne

Schnelle Einigkeit im Familienrat

Am sehr späten Abend des 16. März klingelte in Lehmann-Grubes Haus an den Herrenhäuser Gärten in Hannover das Telefon. Ehefrau Ursula war nicht daheim, sondern mit einer Reisegruppe der heimischen Volkshochschule auf Exkursion – in Leipzig. Am Rande eines Treffens mit Vertretern der Leipziger SPD hatte man sie justament an diesem Abend gefragt, ob sie sich denn vorstellen könne, dass ihr Mann nach Leipzig kommt: „Kurios, ich wusste wohl schon eher von der Anfrage. Kontakt aufnehmen war aber bei den schlechten Telefonverbindungen kaum möglich.“ Ihr Mann ging nach dem Telefonat zu mitternächtlicher Stunde im Park spazieren, um sich über das Angebot klar zu werden. Für den nächsten Tag rief er die Kinder zum Familienrat zusammen, die Frau kam abends aus Leipzig …

Oberbürgermeister Hinrich Lehmann-Grube (l.) und Stadtpräsident Friedrich Magirius im Mai 1990. Quelle: Peter Krebs

Das Gehalt war nicht verlockend

„Setzt dich mal hin, wir müssen Dir was sagen …“, wurde sie begrüßt. „Dabei wusste ich doch schon, was sie wollten …“ Die vier Kinder, die alle schon aus dem Haus waren, bestärkten ihre Eltern: „Was besseres als unseren Vater finden die nicht …“ Mit solchem Rückhalt gab es bei Lehmann-Grubes kein langes Überlegen, obwohl es ihnen schon schwer fiel, sich vom neuen Haus in bester Lage zu trennen. Viele Fragen waren zu klären, so die Beamtenansprüche für den Hannoveraner Oberstadtdirektor. Auch war das Gehalt des OBM von Leipzig mit 2000 Ost-Mark nicht gerade lockend. Um für die Wahl in Leipzig kandidieren zu können, musste Lehmann-Grube die Staatsbürgerschaft der DDR annehmen, ohne dass er die der Bundesrepublik aufzugeben gedachte.

Hinrich Lehmann-Grube im Jahr 1996. Quelle: Klaus-Dieter Gloger

Über 70 Prozent Wahlbeteiligung

Leipzig im April 1990. Lehmann-Grube war im Wahlkampf. Ihn begleitete sein Sohn Ulrich, heute Wirtschaftswissenschaftler in Hannover. Man wohnte im Bauarbeiterhotel in Paunsdorf. „Nach einige Tagen kamen die beiden völlig fertig nach Hause: Wir brauchen Erholung, dringend“, erinnert sich Ursula Lehmann-Grube. Auf Liste 17 stand Hinrich-Lehmann-Grube als Kandidat der SPD. Auf dem Wahlflugblatt hatte er geworben: „Die SPD dieser Stadt will mich zum Oberbürgermeister wählen, weil sie meint, Leipzig brauche an der Spitze seiner Verwaltung jetzt vor allem eine Person mit Sachverstand und Erfahrung. Stadtverwaltung und Stadtpolitik sind seit über 30 Jahren mein Beruf …“ Am Montag nach der Wahl stand in der LVZ: „Sensation in Leipzig – SPD vorn“. Das Ergebnis lautete in Prozentpunkten – SPD: 35,13; CDU: 26,79; PDS: 13,02; Bündnis 90: 7,51; DSU: 4,25; andere 13,30. Die Wahlbeteiligung lag bei 70,33 Prozent. Lehmann-Grube äußerte zufrieden lächelnd: „Ich hatte mir zuvor nicht zugetraut, eine Prognose anzugeben. Jetzt bin ich sehr froh.“

Hinrich Lehmann-Grube im Jahr 2012. Quelle: Andreas Döring

Wie ein durstiger Elefant...

Vier Wochen später wurde er von der Stadtverordnetenversammlung mit 76 Prozent der Stimmen zum Oberbürgermeister gewählt. Seine Vorstellung, Politik zu machen über Partei- und Fraktionsgrenzen hinaus, später „Leipziger Modell“ genannt, hatte überzeugt. Im Sommer zog das Ehepaar Lehmann-Grube mit Sack und Pack, also „ganz statt gar nicht“, nach Leipzig. Ein Haus in der Lausicker Straße, das die Industrie- und Handelskammer zur Verfügung stellte, war die erste Bleibe. Der neue OBM hing sich voll rein und arbeitete oft bis an die Grenze der Belastbarkeit. Eines Tages bekam Ursula Lehmann-Grube von Freunden aus Hannover am Telefon gesagt: „Hör‘ mal, wir haben Deinen Hinrich im Fernsehen gesehen, der sieht ja aus wie ein durstiger Elefant …“ Bis 1998 war Lehmann-Grube Leipzigs OBM. Er hinterließ Spuren, wurde 1999 Ehrenbürger der Stadt, in der er mit seiner Frau blieb, auch als er nicht mehr in Amt und Würden stand. 2017 starb er im Alter von 84 Jahren.

Hinrich Lehmann-Grube in der OBM-Galerie des Neuen Rathauses. Quelle: Andreé Kempner

Ursula Lehmann-Grube hat es nie bereut, mit ihrem Mann das Abenteuer Leipzig eingegangen zu sein. Unvergessen ist für sie auch noch 30 Jahre später der Tag, an dem „ihr Hinrich“ Oberbürgermeister wurde: „In der Wandelhalle des Neuen Rathauses sangen die Thomaner Bachs ‚Der Geist hilft unser Schwachheit auf’…“

