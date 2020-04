Vor 75 Jahren: Der Kampf um Leipzig – Amerikaner befreien die Stadt

Leipzig

Nachts kam das Artilleriefeuer langsam näher: Der 18. April 1945 war für Leipzig ein bedeutender Tag. An diesem Tag erreichten US-amerikanischen Truppen Leipzig und befreiten die Stadt von der nationalsozialistischen Terrorherrschaft. Die 2. Infanteriedivision eroberte die Stadt von Westen her, die 69. Infanteriedivision rückte von Süden und Osten vor. Bereits vorher hatten viele Deutsche weiße Fahnen gehisst – doch es gab an mehreren Stellen im Stadtgebiet Menschen, die sich verschanzt hatten und bis zum letzten Blutstropfen kämpften oder zumindest kämpfen sollten. Das Nazi-Regime hatte die männlichen Einwohner von 16 bis 60 Jahren für ein letztes Aufgebot rekrutiert – den Volkssturm. Das Ereignis vor 75 Jahren sollte an diesem Wochenende vielfach gewürdigt werden – etwa mit einer Gedenkfeier sowie einem „Tag der Stadtgeschichte“, den viele Akteure bereits vorbereitet hatten. Doch die Corona-Krise macht auch das Gedenken an die Befreiung Leipzigs zunichte. Das Stadtgeschichtliche Museum hat ein paar Stationen für einen Rundgang ausgewählt, den Interessierte auch allein zu Fuß oder per Fahrrad absolvieren können.

Auf dieser Route können Leipziger einige Standorte nachvollziehen, an denen wichtige Ereignisse bei der Befreiung Leipzigs durch die US-Army Quelle: Patrick Moye

Unterwegs per Rad auf den Spuren der Amerikaner, die Leipzig vor 75 Jahren befreiten. Die Historiker Anselm Hartinger (vorn) und Christoph Kaufmann (Mitte) am Capa-Haus in Leipzig. Eine geführte Radtour ist in Corona-Zeiten derzeit nicht möglich. Interessierte können sie aber auch individuell machen. Quelle: André Kempner

Der Rundgang beginnt am heutigen Capa-Haus im Leipziger Westen. In dem charakteristischen Eckhaus an der Jahnallee hielt Kriegsfotograf Robert Capa am 18. April 1945 den Tod des Soldaten Raymond J. Bowman fest – als „The Last Man to Die“ ging das Bild um die Welt. Die Geschichte um den 21-jährigen Maschinengewehrschützen ist tragisch. „An der Zeppelinbrücke hatten sich Deutsche verbarrikadiert, da kam es zu letzten Kampfhandlungen“, erklärt Anselm Hartinger, Direktor des Stadtgeschichtlichen Museums.

Befreiung Leipzigs durch die US-Armee am 18. April 1945. Nach einem Gefecht nahe der Elsterbrücke – unweit des heutigen Capa-Hauses – werden Deutsche gefangen genommen. Quelle: Stadtgeschichtliches Museum

Bild geht um die Welt

Die Amerikaner kamen über das Elsterbecken und stießen im Bereich der Zeppelinbrücke auf heftigen Widerstand. Es gelang ihnen, nach zwei Stunden die Brücke zu sichern. Als alles bereits vorbei schien, fiel ein einzelner Schuss und traf einen der amerikanischen Maschinengewehrschützen auf dem Balkon der Familie Petzold im 2. Stock des Hauses (damals Frankfurter Allee 39). Capa hielt den Moment fest. „Natürlich war Bowman nicht der letzte Mann, der in Leipzig sowie in Deutschland gefallen ist“, erklärt Historiker Christoph Kaufmann. Dennoch stehe dieses Bild für den schwer erkämpften Sieg der Amerikaner. Im Cafe Eigler, derzeit für Besucher leider geschlossen, erinnert eine kleine Schau an das Geschehen.

Befreiung Leipzigs durch die US-Armee am 18. April 1945. Am Felsenkeller kommt es zum Gefecht. Panzer rollen an – einer wird von einem Hitlerjungen mit einer Panzerfaust getroffen. Quelle: Stadtgeschichtliches Museum

Eine wichtige Station ist auch der Felsenkeller. Vor dem Eckhaus brannte ein Sherman-Panzer. Ein Hitlerjunge hatte das Fahrzeug mit einer Panzerfaust getroffen und die Besatzung getötet. Es war ein schmächtiger 16-Jähriger. Der Panzerfaustschütze wurde von einem nachfolgenden Tank getötet. „Da ist vieles noch ungeklärt“, so Hartinger. Ihm sei es wichtig, ein nahegelegenes Haus einzubeziehen, das wenig mit den Amerikanern zu tun hat. Für das weitere Schicksal Leipzigs aber eine enorme Bedeutung hat.

Zeigner steht für Besatzungswechsel

Es ist das Erich Zeigner Haus. Um 1860 als privates Wohnhaus erbaut, ist es das Domizil des späteren Oberbürgermeisters Erich Zeigner. Colonel Jim Dan Hill, der US-Kommandant, berief zwar Wilhelm Johann Vierling, einen deutschnationalen Rechtsanwalt, zum neuen Bürgermeister der Stadt. Doch die Amerikaner blieben nicht lange – gemäß den Vereinbarungen von Jalta wurde Leipzig am 2. Juli 1945 an die Rote Armee übergeben. Stadtkommandant Nikolai Trufanow setzte sogleich Erich Zeigner als Oberbürgermeister ein. Es war eine Zeit schwerster Entbehrungen, aber auch eines hoffnungsvollen politischen Neuanfangs. Zeigner, damals 59 Jahre alt, war bereits schwer krank. Er betrat zum zweiten Mal die politische Bühne – immerhin war er vorher Justizminister, später im Jahre 1923 auch Ministerpräsident Sachsens gewesen. „Anhand von Zeigner können wir gut den Besatzungswechsel in Leipzig erklären“, so Hartinger.

Proklamation durch die Amerikaner. Quelle: Stadtgeschichtliches Museum

Weiter geht es zur Karl-Heine-Straße 12, der einstigen Zentrale der Gestapo. Die Villa wurde gebaut als repräsentativer Familiensitz des Landmaschinenunternehmers Gustav Rudolph Friedrich Sack. Die Familie zog allerdings in den 1930er-Jahren aus. Die Studentenschaft der Universität Leipzig nutzte das Gebäude ab 1933 als „Kameradschaftshaus“, 1939/40 zogen zwei Abteilungen der Leipziger Gestapo ein. „Daran kann man gut die Geschichte der Repressionen in Leipzig erzählen.“ Heute nutzt der Bundesgerichtshof die Villa für seinen 5. und 6. Strafsenat.

„Runde Ecke“ wird Kommandantur

„Die amerikanischen Panzer sind die Straße heruntergefahren – über die Klingerbrücke“, erklärt Hartinger. Weiter geht es bei der Rundfahrt zur „Runden Ecke“ am Dittrichring 23, die später der SED-Geheimpolizei als regionale Stasi-Zentrale diente. Das Geschäftshaus der Alten Leipziger Feuerversicherung nutzte die unterbesetzte US-Militärregierung als Kommandantur, um demokratische Strukturen auszubauen. Die Militärregierung erließ zahlreiche Verordnungen und Proklamationen. Diese regelten unter anderem die Sperrstunde, verboten die Herausgabe von Zeitungen und das Benutzen von Fotoapparaten.

Schwere Gefechte gab es am 18. April 1945 ums Neue Rathaus. Zur Verteidigung war der Volkssturm eingesetzt worden. Quelle: Stadtgeschichtliches Museum

Heftige Kämpfe gab es am 18. April 1945 auch ums Neue Rathaus. Der Leipziger Kampfkommandant Oberst Hans von Poncet hatte neben dem Hauptbahnhof und dem Völkerschlachtdenkmal das Neue Rathaus als einen der drei Hauptverteidigungspunkte innerhalb der Stadt ausgewählt. Zu ihrem eigenen Schutz hatten die NS-Machthaber im Rathaus große Teile des Volkssturms zusammengezogen. Als die Amerikaner mit dem Einsatz von Kanonen und Flammenwerfern drohten, kapitulierte auch die dortige, aus 200 Bewaffneten bestehende Besatzung. Oberbürgermeister Alfred Freyberg und sein Kämmerer Ernst Lisso (beide NSDAP) begingen mit ihren Familien zuvor Selbstmord. Oberst von Poncet zog mit etwa 200 Mann ins bomben- und granatensichere Völkerschlachtdenkmal zurück. Dort dauerten die Kämpfe bis zum 20. April 1945.

Stadtkämmerer Lisso beging vor Eintreffen der amerikanischen Truppen im Neuen Rathaus Selbstmord Quelle: Stadtgeschichtliches Museum

Leipzig lag in diesen schweren Apriltagen in Trümmern. Verheerende Luftangriffe hatten der einst glanzvollen Reichsmessestadt schwere Wunden zugefügt. Durch das Flächenbombardement vom 4. Dezember 1943 waren weite Teile der Innenstadt zerstört worden – etwa das Alte Rathaus. Beim letzten Großangriff britischer Bomber am 10. April 1945 waren 337 Tote zu beklagen. Mehr als 90 000 Wohnungen waren zerstört oder beschädigt. Unter amerikanischer Besatzung begann der schwierige Nachkriegsalltag; es gab die Hoffnung auf ein friedvolles Leben.

Befreiung Leipzigs durch die US-Armee am 18. April 1945 Quelle: Stadtgeschichtliches Museum

Von Mathias Orbeck