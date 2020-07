Leipzig

Gerüchte gab es schon vorher, doch für die meisten Leipziger kam es wohl überraschend. Am Mittag des 2. Juli 1945 waren die US-Amerikaner weg, und lange Kolonnen von Soldaten der Roten Armee rückten in Leipzig ein. Die amerikanische Besatzungsmacht, die Leipzig am 20. April 1945 von der Herrschaft des Nationalsozialismus befreit hatte, war abgerückt. Nun sollte die Rote Armee die Regie im Osten Deutschlands übernehmen. Das hatten die Alliierten im Vertrag von Jalta im Februar 1945 so vereinbart.

Einmarsch der Roten Armee am 02. Juli 1945. in Leipzig. Quelle: Trion Film Berlin, Manfred Köhler

Ein Schicksalstag für Leipzig

„Der 2. Juli 1945 war ein Tag, an dem Leipzigs Schicksal eine andere Wendung nahm. Obwohl das im Sommer 1945 so noch nicht absehbar war“, sagt Anselm Hartinger, der Direktor des Stadtgeschichtlichen Museums. „Das wusste selbst Stalin damals nicht, der Deutschland als Spielstein für Deals mit den Amerikanern benutzte.“ Was der Besatzungswechsel mit sich brachte, ist bekannt. Der Aufbau einer Diktatur nach sowjetischem Vorbild begann wie überall im Osten Deutschlands. Die Machtverhältnisse änderten sich zugunsten der Kommunisten.

Ein Plakat „Wir siegen!“ Quelle: Stadtgeschichtliches Museum

Eine offizielle Übergabe Leipzig durch die Amerikaner in einer Art Zeremonie hat es im Juli 1945 wohl nie gegeben. „Der Wechsel passierte im ganzen Land, war offenbar Routine“, so Hartinger. Es gab im Vorfeld allerdings Absprachen zwischen Offizieren, wie auch Fotos vom Mai 1945 belegen. Fahrzeuge mit sowjetischen Offizieren wurden an der ehemaligen Feuerversicherung am Dittrichring (heute: „Runde Ecke“), in der die Amerikaner ihre Kommandantur hatten, mit militärischen Ehren empfangen.

Ein ausgebluteter Sieger

Am 2. Juli 1945 trafen die abgekämpften russischen Soldaten, denen man die Strapazen des langen Marsches von Stalingrad und Moskau bis nach Leipzig ansah, in Leipzig ein. „Es kommt ein Sieger, der ausgeblutet und erschöpft ist“, sagt Hartinger. Und die Rote Armee kam keineswegs mit moderner Technik wie zuvor die Amerikaner. Die Menschen, die am Straßenrand stehen, sehen Kolonnen mit sogenannten Panjewagen. Das sind die Fuhrwerke, die von Pferden gezogen werden, die in der osteuropäischen Landwirtschaft aufgrund ihrer Härte und Anspruchslosigkeit eingesetzt werden. Dazwischen fahren Autos unbekannten Typs, die die Leipziger noch nie gesehen hatten, und natürlich Panzer. Viele Leipziger hatten Angst, wie aus vielen Zeitzeugenberichten hervorgeht. Die Nazipropaganda, die die Russen als „unkultivierte, mordlüsterne Horden“ beschrieben hatte, war tief im Gedächtnis verankert.

Antifaschisten verteilen Flugblätter an die Bevölkerung. Quelle: Stadtgeschichtliches Museum

Antifaschistischer Block organisiert Konzert

Antifaschisten empfingen die einziehenden Truppen als ihre wahren Befreier. Es wurden Flugblätter verteilt, die dazu auffordern, die Rote Armee mit Blumen und Roten Fahnen zu begrüßen. Doch die Bevölkerung konnte wohl kaum davon ausgehen, dass die einrückenden Einheiten des 25. Schützenkorps unter Generalmajor Nikolai Trufanow als Freunde des Deutschen Volkes kamen. Zuviel war auf russischem Boden passiert, die Russen wollten streng gegen Nationalsozialisten vorgehen. Dass dabei auch Minder- und Unschuldige in das Räderwerk der Verfolgung gerieten, ist mittlerweile bekannt. Ebenso wie einige Übergriffe auf die Bevölkerung. Ihre Kommandantur richtete die Rote Armee in der Döllnitzer Straße (Lumumbastraße) ein. Der Antifaschistische Block organisierte zur Begrüßung der Roten Armee sogar ein Symphonie-Konzert – am 8. Juli mit dem Gewandhausorchester im „Capitol“ in der Petersstraße.

Ein Plakat wirbt für das Konzert zur Begrüßung der Roten Armee. Quelle: Stadtgeschichtliches Museum

Trufanow setzt Zeigner als Oberbürgermeister ein

Als eine der ersten Amtshandlungen löste der neue sowjetische Stadtkommandant Generalleutnant Nikolai Trufanow am 14. Juli 1945 Hans Vierling als Bürgermeister ab, den die Amerikaner eingesetzt hatten. Sein Nachfolger wurde der Sozialdemokrat Erich Zeigner, der sich bei der Neuorganisation des Alltags viele Verdienste erwarb.

Zwei sowjetische Soldaten, einer mit MP vor der Sowjetischen Handelsmission,Turmgutstraße in Leipzig, 1946 Quelle: @fotothek-mai.de / Karl Heinz Mai

Der Alltag im Nachkriegs-Leipzig war schwierig. Ausgebrannte Gebäude und Ruinen prägten das Stadtbild. Betriebe, Wohnungen, Verkehrswege waren zerstört, hinzu kam der Zustrom von Flüchtlingen und Vertriebenen. Befreite KZ-Häftlinge und Zwangsarbeiter mussten versorgt werden. Überall herrschte Hunger. Trotz wiederholter Aufrufe des Arbeitsamtes meldeten sich nicht genügend Erwerbslose, um im Bauwesen zu arbeiten, die Stadt wiederaufzubauen. Viele versuchten, durch Hamsterfahrten aufs Land oder durch Geschäfte auf dem schwarzen Markt zu überleben. Am 24. Juli 1945 ordnete Zeigner eine Meldepflicht beim Arbeitsamt an. Jeder Arbeitsfähige habe sich dem Wiederaufbau eines demokratischen Deutschlands zur Verfügung zu stellen, heißt es darin.

Sowjetarmee blieb bis 1992 in Leipzig

Trufanow verließ nach vier Monaten Leipzig. Doch die Probleme blieben, der Winter 1945/46 stand vor der Tür. Und es sollte bis zum 20. Januar 1992 dauern, bis der letzte Transport russischer Soldaten aus der Kaserne an der Max-Liebermann-Straße Leipzig verließ.

Info: Die Sonderausstellung „Zwei Mal befreit? Leipzig unter amerikanischer und sowjetischer Besatzung 1945“ im Museum in der „Runden Ecke“ thematisiert den Besatzungswechsel. Im Kinosaal am Dittrichring 24 werden am 2. Juli um 19 und 21 Uhr auch zwei Dokumentarfilme über den Widerstand gegen die neue Diktatur bzw. dem Umgang mit Nazis in der DDR. gezeigt.

Das Neue Theater Leipzig 1945 mit Agitation zum 28.Jahrestag der Oktoberrevolution mit den Bildern von Lenin und Stalin auf dem Karl-Marx-Platz (heute: Augustusplatz) Quelle: @fotothek-mai.de /Karl Heinz Mai

Von Mathias Orbeck