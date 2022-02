Leipzig

Die eiszeitliche Seekuh ist seit rund 250 Jahren ausgestorben, doch jetzt haben Leipziger Wissenschaftler mit internationalen Kollegen deren Genom entschlüsselt. Das Team um die Humangenetikerin Diana Le Duc und den Biochemiker Torsten Schöneberg von der Universität Leipzig verfolgt mit der Studie nicht zuletzt ein medizinisches Ziel: Das Tier wies offenbar eine genetische Besonderheit auf, die auch bei Menschen vorkommt und zu einer Hautkrankheit führt.

Die Forschungsgruppe aus Leipzig, Potsdam und Kalifornien vervollständigt mit ihrer Genanalyse gewissermaßen die Arbeit des Arztes und Naturforschers Georg Wilhelm Steller, der im 18. Jahrhundert unter anderem in Leipzig studiert hatte. 1741 war er einer der wenigen Überlebenden der Bering-Expedition nach Alaska und beschrieb die gigantische Tierart, von der seinerzeit noch einige Exemplare lebten. Sie wurde daraufhin als „Stellersche Seekuh“ bezeichnet. Mit ihren acht Metern Länge und zehn Tonnen Gewicht war sie mehr als doppelt so groß wie ihre drei Meter langen Verwandten, die heute noch in tropischen Gewässern vorkommen.

Defekt oder Evolutionsvorteil?

Steller interessierte sich insbesondere für die dicke, borkige Haut, die ihn an die „Rinde von alten Eichen“ erinnerte, wie er schrieb. Die Vermutung: Sie ermöglichte dem Tier das Überleben im Eismeer. Warum sich die Schutzschicht so sehr von der Haut der kleineren Artgenossen unterschied, die bis heute durch warme Ozeane schwimmen, haben die Wissenschaftler jetzt mit methodischer Hilfe des Leipziger Max-Planck-Instituts für evolutionäre Anthropologie herausgefunden: Aus Knochenresten von zwölf Tieren rekonstruierten sie das Genom und verglichen es mit den Genketten der Verwandten aus dem Süden. Das Ergebnis ist im Fachblatt „Science Advances“ nachzulesen: Bei der Eiszeit-Seekuh waren genau die Gene inaktiviert, die für den normalen Aufbau der äußeren Hornhaut nötig sind.

Auch der Mensch besitzt diese Gene. Ein entsprechender Gendefekt wird für eine Verdickung der obersten Hautschicht mit großen Schuppen verantwortlich gemacht, die medizinisch „Ichthyosis“ heißt und umgangssprachlich manchmal „Fischschuppen-Krankheit“ genannt wird. Für die eiszeitliche Seekuh war der vermeintliche Defekt ein evolutionärer Vorteil, der ihr ein Leben in Eiseskälte ermöglichte. Von dieser Entdeckung erhoffen sich die Forscher nun einen „Schlüssel für neue Therapieansätze“ bei den menschlichen Verhornungsstörungen, wie es heißt.

Von mwö