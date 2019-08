Leipzig

Felix Weiske und Max Böhme präsentieren noch bis zum 23. August im Stadtteilladen Leipzig-Grünau eine aktive Knie-Orthese, die durch künstliche Intelligenz das Treppensteigen erleichtern soll. Kaum zu glauben, aber das geht! Im wahrsten Sinne des Wortes.

Interessenten können das sogenannte Exoskelett im Rahmen der interaktiven Ausstellung in der Stuttgarter Allee 21 kennenlernen, seine weitere Entwicklung mitgestalten (durch Aufzeichnen von Verbesserungen) und sich über künstliche Intelligenz informieren (mittels interessanter Spiele).

Zur Galerie „Das Exoskelett muss einschätzen können, welche Bewegungen wie unterstützt werden sollten. Dazu erlernt es den individuellen Gang seines Nutzers. Das funktioniert mit künstlicher Intelligenz“, sagt Felix Weiske (gestreiftes Polo-Shirt), zusammen mit Max Böhme gerade im Begriff, Siebenmeilenstiefel fürs Treppensteigen zu entwickeln. Eine Ausstellung im Stadtteilladen Grünau zeigt noch bis zum 23. August den Stand der Entwicklung. Wer mag, kann sich einbringen.

Alternative zu Liften

Bis ins hohe Alter selbstständig wohnen – wer möchte das nicht? Doch die wenigsten Häuser und Wohnungen sind barrierefrei. Gerade Treppen werden mit zunehmendem Alter immer schwieriger zu bewältigen. Als flexible Alternative zu Treppenliften entwickeln die beiden Jung-Ingenieure von der HTWK Leipzig (zusammen mit zwei federführenden Professoren) deshalb eine Art Siebenmeilenstiefel fürs Treppensteigen. Das Besondere: Dank künstlicher Intelligenz wird der Mensch ganz individuell unterstützt. Noch steckt die Entwicklung des sogenannten Demonstrators in den Anfängen – die erste Version ist seit Anfang des Jahres einsatzfähig. Man schlüpft wie in einen Stiefel hinein und schließt die Schnallen an Unter- und Oberschenkel. Sensoren des BUS (Bewegungs-Unterstützungs-System) erkennen während des Gehens automatisch, ob es die Treppe hinauf- oder hinabgeht. Die dafür aufgewendete Muskelkraft wird durch einen kleinen Motor verstärkt.

Exoskelett denkt mit

„Das Exoskelett muss einschätzen können, welche Bewegungen wie unterstützt werden sollten. Dazu erlernt es den individuellen Gang seines Nutzers. Das funktioniert mit künstlicher Intelligenz“, erläutert Felix Weiske. Mit ihrer Ausstellung wollen er und Kompagnon Max Böhme auch das Verständnis für künstliche Intelligenz fördern und Ängste abbauen. Felix Weiske und Max Böhme sind Mitglieder der Nachwuchsforschergruppe „Systemlösungen für den Demografie- und Strukturwandel“ an der HTWK Leipzig, die von 2016 bis 2019 vom Freistaat Sachsen aus Mitteln des europäischen Sozialfonds gefördert wurde. Die Ausstellung findet im Rahmen des Hochschulwettbewerbs zur Künstlichen Intelligenz statt, bei dem die beiden Forscher im Februar 2019 als eines von 15 Forscherteams mit 10 000 Euro ausgezeichnet wurden.

Weitere Wissenschaftler helfen

An dem Projekt beteiligt waren noch andere wissenschaftliche Einrichtungen Leipzigs – unter anderem die Abteilung Biomechanik des Instituts für Allgemeine Bewegungs- und Trainingswissenschaft der Fakultät für Sportwissenschaft der Universität Leipzig. Dort wurden biomechanische Analysen mit 30 Probanden durchgeführt. Es ging auch um die Aufnahme von Bewegungsdaten für Auf- und Abstieg mit Motion Capture System, um die Simulation der Bewegungsaufnahmen mit AnyBody Modeling System™, die Ermittlung des kinetischen Unterstützungsbedarfs von Senioren bei der Überwindung von Treppen oder die Bedarfsanalyse für iBUS als Problemlöser.

Wie viel Muskelkraft fehlt?

Jutta Boske (76) ist überrascht von dem, was die jungen Wissenschaftler da im wahrsten Sinne des Wortes auf die Beine gestellt haben. Max Böhme erklärt: „Eigentlich handelt es sich um ein Exoskelett, wie es sie schon in vielen Varianten gibt. Die Besonderheit dieses Modells ist allerdings, dass es ,mitdenkt‘. Es schreibt dem Menschen nicht vor, welche Bewegung er als nächstes zu machen hat, sondern schätzt ein, welchen Zuschuss an Muskelkraft der Mensch benötigt, um die von ihm gewollte Bewegung auszuführen.“

Die Ausstellung im Stadtteilladen Grünau, Stuttgarter Allee 21, läuft am 20. August (9 bis 17 Uhr), 21. August (9 bis 13 Uhr), 22. August (12 bis 17 Uhr) und 23. August (9 bis 17 Uhr).

Von Volkmar Heinz