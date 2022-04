Wigald Boning über das Laufen: „Wenn ich aufstehe, schläft der Schweinehund noch“

Hannover

Wigald Boning (geboren 1967 in Wildeshausen) gehört zu den bekanntesten deutschen TV-Multitalenten. Er wurde durch die legendäre Comedysendung „RTL-Samstag Nacht“ und im Gesangsduo mit Olli Dittrich als Die Doofen bekannt. Aus der Medienlandschaft nicht mehr wegzudenken, moderierte er zum Beispiel die „WIB-Schaukel“ und „Clever“. Boning wurde mehrfach ausgezeichnet – unter anderem mit dem Adolf-Grimme-Preis. In seinem neuen Buch „Lauf, Wigald, Lauf!“ berichtet er von seinem Marathon-Jahr.

Herr Boning, wie oft haben Sie – in Bezug auf Ihr großes sportliches Vorhaben – das kleine Wörtchen „verrückt“ gehört?

Am Anfang eigentlich gar nicht. In meiner Familie hat das niemanden überrascht. Und ansonsten hatte ich gar nicht so viele Gelegenheiten, mit Leuten darüber zu sprechen. Anfang des Jahres waren wir ja in einem Lockdown. Und auch später, als es wieder mehr Aufträge gab, habe ich es auch erst einmal für mich behalten. Ich wollte ja nicht, dass jemand auf die Idee kommt, ich könne deshalb dann auf der Bühne nicht fit sein (lacht). Nach meinem Lauf am Morgen habe ich mich zum Beispiel bei der Aufzeichnung der ZDF-Show „Quiz-Champion“ in Berlin plötzlich beim verstohlenen Gähnen ertappt … aber das war es dann auch schon an Disziplinlosigkeit.

Ein gigantisches Laufprojekt gegen den Stillstand im Lockdown? Oder was hat Sie angetrieben?

Natürlich hat Corona eine Rolle gespielt, denn zahlreiche Auftritte sind weggefallen. Plötzlich waren die Zeit und die Gelegenheit da, eine Idee zu verwirklichen, die ich vor 20 Jahren schon mal hatte, mir damals aber nicht zugetraut habe, sie durchzustehen. Außerdem wollte ich Corona etwas starkes Eigenes entgegensetzen: Wenn ich mich später mal im Altersheim an die Lockdownzeit erinnern werde, wird da auch ein gutes Gefühl sein: an mein spezielles, erfolgreiches Laufabenteuer. Corona also als große Motivation – und dann gab es noch eine kleine: Ich hatte seit Pandemiebeginn ordentlich zugenommen. Die Idee, bei all der Anstrengung ein wenig Gewicht zu verlieren, die hat mich zusätzlich animiert.

Die größte Hürde bei sportlichen Vorhaben stellt bekanntermaßen der Schweinehund auf. Wie ist es Ihnen gelungen, dieses Tier jede Woche aufs Neue auszutricksen?

Ich stehe in der Regel so früh auf, da schläft der Schweinehund noch. Aber ja, manchmal habe ich auch mit ihm gerungen. Vor allem im Herbst waren das harte Kämpfe. Dann ist da plötzlich diese Stimme, die sagt: Warum müssen es 52 sein? 50 ist doch auch gut – eine runde Sache.

… aber Sie haben mental gesiegt. Mit welchen Problemen hatten sie noch zu kämpfen?

Am Anfang mit einigen körperlichen: der linke Knöchel, die Füße, auch mal Magen-Darm … da bin ich mit der Klopapierrolle durch den Wald gelaufen. Später, als es wieder mehr Aufträge gab, kam auch der Zeitmangel dazu. Da spielte dann die Logistik eine immer größere Rolle.

Die verschiedenen Aufträge – zum Beispiel in Hamburg, Berlin, Mainz – haben für Abwechslung bei den Strecken gesorgt. Oder sind Sie beim Laufen so im Tunnel, dass es Ihnen egal ist, wo Sie entlang laufen?

Nein, keinesfalls. Ich mag die Abwechslung: Eine schöne Landschaft, aber auch ein schnödes Gewerbegebiet bringt neue Eindrücke und macht das Laufen leichter. Zu Hause hatte ich natürlich einige Standardstrecken.

Und da half Ihnen Ihr „musikalisches Mantra“, das Sie im Buch erwähnen?

Ja, genau. An guten Tagen, wenn ich in einem meditativen Zustand unterwegs bin, summe ich vor mich hin – irgendeine Melodie. Keine Ahnung, ob das überhaupt ein bestimmtes Lied ist.

Wigald Boning „Lauf, Wigald, lauf! 52 mal 42 km. Mein abenteuerliches Marathon-Jahr und was ich dabei übers Laufen, Leben und Luftküsse lernte“, Gräfe und Unzer Edition, 19,99 Euro, erscheint am 2. April 2022. Quelle: Buch-Cover, Wigald Boning: "Lauf, Wigald, lauf!"

Und wo an der Strecke gab es die Luftküsse?

Ach, die Luftküsse … hm, alles will ich hier ja nicht gleich verraten.

Sie schreiben von Ihrem „bürokratischen Naturell“ – die wichtigsten Laufdaten haben Sie mit einer App kontrolliert. Da gab es keine Möglichkeit, mal ein wenig zu schummeln?

Eher andersherum. Denn einmal hat mir die App mehr Kilometer angezeigt, als ich gelaufen bin. Die Erklärung war aber ganz simpel: Bei einem Stück Unterführung hatte es das GPS-Signal nicht durch die Tunneldecke geschafft und am Ende hat mir die App dann einige Extrakilometer dazugemogelt.

Angst, dass Corona Sie aus dem Rennen nimmt, hatten Sie nicht?

Ich habe mich immer an die AHA-Regeln gehalten und das Risiko dadurch minimiert. Aber Gedanken habe ich mir natürlich auch darüber gemacht und schon überlegt, ob ich dann vielleicht meine Runden im Garten drehen könnte. Oder im Wohnzimmer.

Für Bestzeiten wären das allerdings schlechte Bedingungen.

Die Zeiten interessieren mich null Komma null. Okay, am Anfang habe ich auch gedacht, dass ich jedes Mal schneller werde. Aber ich wurde es nicht. Als alter Leichtathlet – als Kind wollte ich unbedingt bei den olympischen Spielen teilnehmen – hat mich das natürlich gefuchst. Aber dann habe ich mich entschieden, durch Beständigkeit zu glänzen. Ankommen ist alles! Außerdem sollte ja immer auch noch genug Kraft für meine Familie bleiben. Für meine Frau und unsere beiden kleinen Kinder.

Sie haben es also geschafft, dem Coronavirus sportlich zu trotzen. Was ist aus dem Vorhaben geworden, Gewicht zu verlieren?

Das hat nicht so geklappt, wie ich mir das vorgestellt habe. Aber in diesem Jahr habe ich bereits fünf Kilo verloren.

Ein neues Projekt?

(lacht) Nein, zurzeit gibt es kein neues Projekt. Ich bin in diesem Frühling schon einmal Marathon gelaufen und bereite mich auf noch größere Aufgaben im Sommer vor. In welches Ziel ich mich verliebe, kann ich momentan noch nicht sagen.

Willensstärke und Beständigkeit: Eine gute Strategie, um durchzuhalten. Ist Ihr Buch deshalb eine Empfehlung für werdende Marathonis?

Es ist ein ganz persönlicher Erfahrungsbericht, kein Lehrbuch. Doch wer sportlich interessiert ist, kann sich davon sicherlich Inspirationen holen. Aber unabhängig vom Sport möchte ich zeigen, dass es sich lohnt, ein Abenteuer anzugehen, bei dem andere vielleicht die Hände über dem Kopf zusammenschlagen.

Am Ende Ihres Buches schreiben Sie: „Das Glück ist flüchtig … man kann ihm hinterherrennen. Ich war auf Tuchfühlung, ein Jahr lang.“ Wie schnell muss man sein, um das Glück einzuholen, um es festhalten zu können?

Ich glaube, man darf es nicht krampfhaft festhalten. Ich hatte es immer mal wieder an der Hand – und das war ein tolles Gefühl!

Von Katrin Schreiter/RND