Leipzig

Manche wissenschaftliche Erkenntnis lässt sich augenscheinlich recht einfach in die Tat umsetzen: Um möglichst nicht kurzsichtig zu werden, sollten Kinder jeden Tag im Freien spielen, lautet eines von unzähligen Ergebnissen der großangelegten „LIFE Child“-Studie. Seit zehn Jahren sammeln mehr als 30 Forscherinnen und Forscher der Leipziger Universitätsmedizin Daten und Erkenntnisse über die Gesundheit von Kindern und Jugendlichen. Rund 5000 Heranwachsende und gut 1000 Schwangere gaben in der Studienambulanz des Leipziger Forschungszentrums für Zivilisationskrankheiten (LIFE) seither jährlich ihre Haare, Blut und Urin ab, führten ihre Beweglichkeit und Kreativität vor und ließen sich eben zum Beispiel auch die Sehkraft testen.

Hilft sogar gegen Kurzsichtigkeit: draußen zu spielen, so wie hier die Kinder beim „LIFE Child“-Familienfest. Quelle: Christian Modla

Nun kamen etliche von ihnen am Samstag zu einem Familienfest, um den runden Geburtstag zu feiern – und um draußen zu spielen: im Hof des Roten Hauses, wo LIFE seinen Sitz hat, zu tanzen, sich im Judo auszuprobieren, zu malen oder mit einem Ball zu jonglieren. „Das Sonnenlicht ist wichtig beim Augenwachstum“, erklärt Oberarzt Andreas Hiemisch, Experte für Psychosomatik an der Uni-Kinderklinik, warum die Party im Freien also letztlich sogar der Kurzsichtigkeit vorbeugt. Wobei die 1416 „LIFE Child“-Kinder, deren Augenvermessung den Zusammenhang gezeigt hat, noch eine vergleichbar gute Sehleistung aufwiesen: In manchen Regionen Chinas benötigen um die 90 Prozent der Schulkinder eine Brille.

Riesiger Datenschatz

„LIFE Child ist ein riesiger Schatz“, findet Sachsens Wissenschaftsminister Sebastian Gemkow (CDU), der mit Frau und Kindern die Feier besuchte. „Nach zehn Jahren ist uns allen bewusst, was es bedeutet, Daten über einen so langen Zeitraum zu haben.“ Während sein Ministerium eher dafür zuständig ist, das Geld für die Forschung aufzutreiben, sagt Leipzigs Jugend-Bürgermeistern Vicki Felthaus (Bündnis ’90/Grüne), dass ihr Dezernat unmittelbar von den Resultaten profitiere. „Die Wissenschaft gibt uns den Handlungsspielraum.“ In welchen Altersgruppen tauchen welche Probleme auf? Die städtische Jugendarbeit schaue schon in den Kindergärten auf die psychische Belastung der Kleinen. Und spätestens in der Grundschule würden Ernährungsfragen mit den Kindern besprochen. Beide Initiativen hängen mit den Resultaten der Langzeitstudie zusammen.

Professor Wieland Kiess (links) mit Sachsens Wissenschaftsminister Sebastian Gemkow (CDU) und Vicki Felthaus, Leipzigs Bürgermeisterin für Jugend, Schule und Demokratie in der „LIFE Child“-Ambulanz. Quelle: Christian Modla

Gemkow wiederum betont, dass ihn manches Studienergebnis ganz persönlich berühre. „Jeder, der selbst Kinder hat, weiß, wie sehr sie den Nahrungsmitteln und den neuen Medien ausgesetzt sind.“ Wahrscheinlich passiere es fast allen Eltern, vermutet er, dass sie sich manchmal fragten: „Sagt man vielleicht zu selten Nein, wenn es um Süßes geht? Oder zu oft Ja zur Mediennutzung, um sich selbst ein bisschen Zeit zu verschaffen?“ Im Rahmen von „LIFE Child“ ermittelte eine Forschungsgruppe, wie sich die Bildschirmzeit von 296 Zwei- bis Fünfjährigen auf Motorik, Sprache und kognitive Leistungsfähigkeit ausgewirkt hat. 45 Minuten am Tag gelten noch als unproblematisch, aber schon bei einer Stunde täglich beobachteten die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler einen negativen Einfluss auf die frühkindliche Entwicklung.

Finanzierung nicht ganz in trockenen Tüchern

Der Freistaat Sachsen und die Europäische Union förderten „LIFE Child“ bislang mit mehr als zwölf Millionen Euro. Bis 2015 floss das Geld vor allem aus der Sächsischen Landesexzellenzinitiative. Seither springt immer wieder die Medizinische Fakultät der Uni Leipzig ein, wenn kein anderer Topf zur Verfügung steht. Auch das sind letztlich Landesmittel, „aber sie fehlen dann eben an anderer Stelle“, gibt Prodekan Michael Schaefer zu bedenken. Und nicht für alle Professoren-Kollegen verstehe sich von selbst, dass die „LIFE Child“-Finanzierung immerzu gesetzt sei, wenn auch andere Projekte zur Auswahl stünden.

Das Team um Studienleiter Wieland Kiess hat im vergangenen Jahrzehnt darüber hinaus rund sechs Millionen Euro an Drittmitteln eingeworben. Ein Budget von 1,2 Millionen Euro pro Jahr brauche man, um den Betrieb in der Studienambulanz fortzusetzen, sagt Kiess, zugleich Direktor der Uni-Kinderklinik. Wie er auf der Feier bestätigt, blieb er in seiner Aussage über die Zukunft von „LIFE Child“ gegenüber der Nachrichtenagentur dpa kürzlich ganz bewusst vage, als er sagte, „er gehe fest davon aus, dass die Finanzierung für die nächsten beiden Jahre gesichert sei“. Denn so ganz in trockenen Tüchern sei sie keineswegs. Zwar ist „LIFE Child“ ein wesentlicher Bestandteil des sächsischen „SaxoChiLD“-Projekts, das wiederum einen Knoten in einem bundesweiten Netzwerk namens „Deutsches Zentrum für Kinder- und Jugendgesundheit“ bilden soll. Doch die Bundesmittel dafür fließen erst in einigen Jahren.

Alles zum Thema Familie in Leipzig als Newsletter Alle News zum Thema Familie in Leipzig immer donnerstags gegen 16 Uhr im E-Mail-Postfach Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Bis dahin wollen sie aber nicht nur die Arbeit aufrechterhalten, sondern verfolgen auch neue Pläne. In Vorbereitung sei etwa ein Verfahren, Bewegungsdaten und Umwelteinflüsse künftig durch mobile Sensoren zu erfassen, die die Kinder mit sich tragen, statt sie in Fragebögen abzufragen, sagt die Statistikerin Mandy Vogel. Die Ärztin Anne Jurkutat, Leiterin der Studienambulanz, möchte bald auch die Teilnehmer in den Fokus rücken, die dem „LIFE Child“-Alter entwachsen sind. „Was wird aus ihnen in späteren Jahren?“ Ihr Chef Kiess formuliert die Hypothese dazu: „In der Kindheit legen wir den Grundstein für unsere Krankheiten als Erwachsene.“

Erich Schröger, Prorektor für Forschung der Uni Leipzig, stärkt dem Team jedenfalls den Rücken: „Die Universität ist sehr stolz auf dieses Projekt“, sagt er. „Es hat für uns nicht nur eine beeindruckende Historie, sondern auch Zukunft“. Kinder, die ungefähr so alt wie „LIFE Child“ sind, kommen einer weiteren Einzelstudie zufolge in ihrer Entwicklung an einem entscheidenden Punkt an: Ihre Motorik wird dann oft nicht mehr besser, sondern verschlechtert sich sogar wieder. Vor allem, wenn das erste eigene Handy ins Spiel kommt. Draußen zu sein, hilft freilich nicht nur gegen Kurzsichtigkeit, sondern fördert vor allem die Beweglichkeit. Auch diese Erkenntnis haben die Heranwachsenden auf der Familienfeier sofort in die Tat umgesetzt.

Von Mathias Wöbking