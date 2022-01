Leipzig

Carbonbeton gilt als Baustoff der Zukunft. Gegenüber dem bislang üblicherweise verwendeten Stahlbeton ist er filigraner und schneidet zudem in der CO2-Bilanz besser ab. Allerdings ist die Handhabung in vielerlei Hinsicht noch unerforscht. Die Leipziger Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur (HTWK) wirkt jetzt in gleich zwei vom Bund geförderten Projekten mit, um Lücken zu schließen.

Im ersten Forschungsvorhaben gehört die HTWK über ihr angegliedertes Forschungs- und Transferzentrum (FTZ) zu einem Bündnis aus 15 Partnern, das in den kommenden drei Jahren Muster-Bauteile aus Carbonbeton entwickeln und Industriestandards setzen soll. Das Bundesforschungsministerium fördert das Projekt drei Jahre lang mit rund acht Millionen Euro, von denen etwa 840.000 Euro an das FTZ gehen.

Heizung in den Wänden

Vor allem die Elektrotechniker der HTWK sind gefordert: Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler konzipieren Elemente für Heizungen, die in Carbonbeton-Wände und Flächen integriert werden können. Sie analysieren die Energiebilanz, Sicherheit und elektromagnetische Verträglichkeit der Musterteile und entwerfen automatisierte Fertigungsprozesse. „Die elektrische Nutzung von Carbon ist neu und weder normiert noch standardisiert“, erklärt Tilo Heimbold. Der Elektrotechnik-Professor der HTWK ist wissenschaftlicher Direktor des FTZ.

Professor Tilo Heimbold (links) und Professor Klaus Holschemacher mit einem Carbonbeton-Gelege mit integriertem AS-Interface-Kabel im Carbonbeton-Technikum der HTWK. Quelle: Maximilian Johnson/HTWK Leipzig

Beim Carbonbeton verstärken Matten und Stäbe aus Kohlenstoff-Fasern den Beton. Das Material ist leichter als Stahl, dennoch tragfähiger und muss nicht vor Korrosion geschützt werden. Dadurch sind deutlich dünnere Konstruktionen möglich. Zunehmend knappe Baustoffe wie Sand und Zement werden eingespart. Im Rahmen des Forschungsvorhabens entsteht in Dresden zurzeit das weltweit erste Haus komplett aus Carbonbeton. Allerdings haben die schmalen Wände auch einen Nachteil: Sie bieten kaum Platz für die zahlreichen Leitungen, die sonst darin verbaut werden.

Weniger Kabelsalat

Elektrotechniker und Betonbauer der HTWK tüfteln daher in einem zweiten Forschungsprojekt fächerübergreifend daran, einen Datenaustausch über „AS-Interface“ in Carbonbeton-Wände zu integrieren. In diesem Fall ist es das Bundeswirtschaftsministerium, das bis 2024 rund 1,5 Millionen Euro investiert, von denen die HTWK 500.000 Euro erhält. Heimbold zählt seit drei Jahrzehnten zu den Entwicklern der Technologie: „Durch AS-Interface kommunizieren zahlreiche Sensoren und Aktoren über ein und dasselbe Kabel miteinander“, erklärt er. Um damit nicht nur wie bisher in der Industrie, sondern auch in Wohnungen und Büros Platz zu sparen, entwickelt eine HTWK-Forschungsgruppe um Betonbau-Professor Klaus Holschemacher in einer Versuchshalle unter anderem Fertigteile für ein Wandelement.

Von mwö