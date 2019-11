Ewig am anderen “rumzudoktern”, ihn ändern zu wollen, kann auf Dauer für eine Beziehung sehr belastend sein: Zumal es auch häufig zu gar nichts führt, so Paartherapeut Christian Hemschemeier in seiner Kolumne “Herzenssachen”. Viel mehr solle man sich darin üben, den anderen einfach so anzunehmen, wie er ist. Und wenn das nicht gefällt? Dann ist es an der Zeit, eigene Entscheidungen zu treffen.