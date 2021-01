Leipzig

Es ist ein weltweites Problem, gegen das aber auf jedem Leipziger Balkon und in jedem Garten kleine Lösungen wachsen können: Die Artenvielfalt schwindet seit Jahren massiv, Ökosysteme verlieren entscheidende Gattungen. Wie lässt sich dieser Prozess aufhalten, der am Ende sogar das Leben des Menschen bedroht?

Die Vereinten Nationen haben ihre Agenda dazu, die Europäische Union verfolgt ebenso Strategien. Aber wie passen Projekte aus Mitteldeutschland dazu? Darüber haben am Montag rund 130 Wissenschaftler und Politiker in einem iDiv-Forum diskutiert. „iDiv“ ist die Abkürzung des 2012 gegründeten Deutschen Zentrums für integrative Biodiversitätsforschung, dessen Hauptsitz aufs Leipzigs Alter Messe entstanden ist.

Anzeige

Wegen der Corona-Pandemie traf man sich freilich nicht dort, sondern in einer Videokonferenz. Abgesehen vom Infektionsschutz spart die Variante Reisekosten und erhöht die Verfügbarkeit: Sachsens Umweltminister Wolfram Günther (Grüne) etwa schaltete sich zwischenzeitlich für 20 Minuten zu, bevor er sich wieder der Haushaltsplanung seines Ressorts widmen musste, wie er sich entschuldigte. Bevor er sich wegklickte, hatte er flugs die Bedeutung des Leipziger Auwalds für die Artenvielfalt erklärt – und dessen akute Gefährdung als Ökosystem beklagt.

Leipziger Auwald: „Hotspot der Biodiversität “

Diesen „Hotspot der Biodiversität“ zu schützen, wie der Minister sagte, sei ein „sächsisches Leuchtturm-Projekt“. Vor allem der nördliche Auwald leidet schon seit den 1930er-Jahren unter Wassermangel – seit dem Bau der Neuen Luppe als Hochwasserschutz. Die trockenen Jahre der jüngeren Vergangenheit tun ihr Übriges. Unter anderem das mit Bundesmitteln geförderte Projekt „Lebendige Luppe“ soll den Trend umkehren: Man will ehemalige Wasserläufe der Luppe wiederbeleben und zu zwei Fließgewässern verbinden, um das Verschwinden ganzer Baumarten wie etwa der Esche zu verhindern. Eine Spezies von vielen: Insgesamt sei der Zustand von 62 Prozent der in Sachsen heimischen Arten besorgniserregend, so Günther.

Dabei ist eine intakte Stadtnatur den Menschen nach einer iDiv-Studie einiges wert. 2,31 Euro pro Monat seien sie im Bundesdurchschnitt pro Person bereit, für den Schutz ihrer unmittelbaren Umwelt auszugeben. In Leipzig ermittelten die Forscher einen Wert von 1,16 Euro pro Monat. Eine lohnende Investition, findet die Jenaer Biologie-Professorin Aletta Bonn. Sie stellte eine Untersuchung vor, in der ein iDiv-Team mit Hilfe von Daten aus der Life-Kohortenstudie der Uni Leipzig eine direkte Auswirkung des städtischen Grüns auf die Gesundheit ermittelte: Je mehr Bäume und singende Vögel auf den Ästen, desto weniger Antidepressiva werden verschrieben.

Nationales Monitoringzentrum auf Alter Messe geplant

Als Bürgerwissenschaftler sind die Leipziger im Bildungsprojekt „VielFalterGarten“ gefragt: als Beobachten und Schützer von Schmetterlingen. In weit größerem Maßstab soll das „Nationale Monitoringzentrum zur Biodiversität“ demnächst von der Leipziger Niederlassung des Bundesamts für Naturschutz aus die Tiere und Pflanzen des Landes in den Fokus rücken – vorausgesetzt, das Bundeskabinett beschließt das Vorhaben wie geplant Ende Januar. In Nachbarschaft zum iDiv-Gebäude will die Behörde dann auf Leipzigs Alter Messe in zwei Jahren ein Netzwerk aufbauen, um bundesweit Daten zu sammeln und ordnen – allerdings nicht selbst auszuwerten. „In den Ressort-Abstimmungen der Bundesregierung hat unsere ursprüngliche Idee Federn gelassen“, bedauert Beate Jessel, Präsidentin des Bundesamts. „Das tut uns weh.“

Leipzig-Update – Der tägliche Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus Leipzig und Sachsen täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Etliche Informationen dürfte das Monitoringzentrum jedenfalls von jenem „einzigartigen Ort der biologischen Vielfalt“ beziehen, den Thüringens Umweltministerin Anja Siegesmund (Grüne) der Runde vorstellte: das „Grüne Band“ der einstigen innerdeutschen Grenze. Hier sei eine „Erfolgsgeschichte“ geschrieben worden, so die Politikerin. Gegen Widerstände sei es gelungen, viele der Ökosysteme, die sich dort während der deutsch-deutschen Teilung etabliert hatten, bis heute zu bewahren.

Kleine und hohe Tiere

„Es geht nicht ohne die Landwirtschaft“, betonte Claudia Dalbert (Grüne), Umweltministerin von Sachsen-Anhalt, in der Konferenz. In einem Modellprojekt setzen sich in der Magdeburger Börde seit einem Jahr Bauern und Naturschützer gemeinsam dafür ein, die dortigen Arten zu erhalten, insbesondere Insekten sowie den Greifvogel Rotmilan und den Feldhamster.

Kleine Tiere – aber selbst die hohen Tiere wollen sich zunehmend um sie kümmern. Nachdem die Biodiversitätsziele 2010 und 2020 gescheitert sind, soll es bis 2030 klappen: Zeitgleich zur iDiv-Runde schalteten sich Emmanuel Macron, Angela Merkel und Boris Johnson mit UN-Generalsekretär Antonio Guterres und EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen zum „One Planet Summit“ per Videochat zusammen. Ihr Thema: Klimaschutz und Artenvielfalt. Was zu tun wäre, wissen sie unter anderem aus den iDiv-Forschungen: Mehrere Mitglieder des Verbunds waren 2019 im Weltbiodiversitätsrat maßgeblich daran beteiligt, die bedrohliche Lage aufzuzeigen und Strategien dagegen vorzuschlagen.

Von Mathias Wöbking