Das Deutsche Zentrum für integrative Biodiversitätsforschung (iDiv) wird weiter von der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) finanziert. Der DFG-Hauptausschuss hat jetzt die dritte Förderphase für iDiv bewilligt. Von 2021 bis 2024 steigt das jährliche Budget wie beantragt um 26 Prozent auf rund 11,5 Millionen Euro. „Die Entscheidung ist ein überwältigender Vertrauensbeweis“, freut sich iDiv-Sprecher Christian Wirth, Botanik-Professor an der Universität Leipzig. „Wir arbeiten unter Zeitdruck an Strategien, wie wir die Biodiversität schützen und mit ihr wirtschaften können.“ Das Artensterben und die damit verbundene Gefahr für Ökosysteme gelten neben dem Klimawandel als zweite tiefgreifende weltweite Bedrohung.

Das iDiv-Zentrum wurde 2012 gegründet, dahinter stehen die Unis von Leipzig, Halle-Wittenberg und Jena, das Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung und einige weitere Kooperationspartner. Mittlerweile gehören knapp 300 Forscherinnen und Forscher dazu, von denen rund 200 in einem 2020 fertiggestellten Neubau auf Leipzigs Alter Messe ihre Büros haben. Die DFG ist die wichtigste Institution zur Forschungsförderung in Deutschland: In Selbstverwaltung entscheiden die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler über die Verteilung von Steuergeld.

Ab 2024 übernehmen die Bundesländer die Finanzierung

Eine vierte Förderphase ist grundsätzlich nicht möglich. Die drei mitteldeutschen Bundesländer vereinbarten daher im Juli 2019, dass sie ab Oktober 2024 einspringen und gemeinsam jährlich 12,5 Millionen Euro für iDiv aufbringen wollen. „Der Thüringer Landesanteil dafür ist bereits in den Haushalt eingestellt“, sagte jetzt Wissenschaftsminister Wolfgang Tiefensee (SPD). Sein sächsischer Amtskollege Sebastian Gemkow (CDU) bezeichnete die DFG-Entscheidung als „Bestätigung und Ansporn, iDiv nachhaltig zu sichern und in seiner Entwicklung zu unterstützen“.

Fast zeitgleich zur Nachricht aus Bonn wurde am Mittwoch ein Vorplatz der iDiv-Zentrale in Leipzig eröffnet. Die Künstlergruppe „nachbars garten“ und der Landschaftsarchitekt Michael Rudolph haben dort nach eigener Einschätzung ein Zusammenspiel aus Natur und Kunst kreiert. Sie pflanzten mehr als 40 einheimische Wildkräuter sowie Felsenbirnen und Stieleichen, die sich frei entwickeln dürfen und dabei bestäubende Insekten anlocken. Rundliche Beton-Skulpturen bieten in Poren und Mulden Flechten und Moosen die Möglichkeit, darin zu wachsen. „So wird die Natur Teil der Kunst und umgekehrt“, hofft Künstlerin Elisabeth Howey. Der Vorplatz ist öffentlich und soll auch bei Passanten Interesse für die iDiv-Forschung wecken.

