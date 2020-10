Leipzig

Bienen-Beinchen und Pollen. Die Proben, die Elena Motivans untersucht, sind winzig klein. Der Doktorandin des Deutschen Zentrums für integrative Biodiversitätsforschung (iDiv) genügte eine einzelne Umzugskiste, als sie kürzlich im alten Großraumbüro ihr Arbeitsmaterial einpackte. Ein paar Bücher stapeln sich noch in dem Karton. Im neuen Dreierzimmer ist die 28-Jährige bislang allein. Die Wände sind weiß.

Die offizielle Einweihung des iDiv-Neubaus auf Leipzigs Alter Messe ist erst für Frühling 2021 geplant. Aber 146 Forscher sind bereits diesen Oktober eingezogen. Weitere 54 folgen Ende November oder Anfang Dezember – sobald auch die Labore in dem Gebäude arbeitsfähig sind. Dann wird das Haus voll besetzt sein, in das der Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement seit dem Spatenstich vor zweieinhalb Jahren 34 Millionen Euro investiert hat.

Im Innenhof des iDiv-Neubaus haben sich kürzlich Wissenschaftler all der verschiedenen Fächer getroffen. Wegen Corona an der frischen Luft und mit Abstand. Quelle: Christian Modla

„Es ist genau das, was uns gefehlt hat“, sagt iDiv-Pressesprecher Volker Hahn. Im Innenhof hätten sich kürzlich die Wissenschaftler all der unterschiedlichen Disziplinen getroffen, um miteinander zu quatschen, erzählt er – wegen Corona an der frischen Luft und mit Abstand. Biologen, Chemiker, Physiker, Informatiker, Sozialwissenschaftler, Ökonomen. „Solche informellen Gespräche können ungemein wertvoll für die gemeinsame Forschung sein. Genau darum geht es bei iDiv: die verschiedenen Expertisen zusammenzubringen.“

Forschungsauftrag von globaler Dimension

Bisher waren die Forscher auf vier getrennte Gebäudeteile des Biocity-Gründerzentrums verteilt. Wobei auch jetzt nicht sämtliche iDiv-Wissenschaftler in den Neubau einziehen. Das liegt an der etwas komplizierten Konstruktion des Zentrums: Universitäten aus drei Bundesländern – die Unis Leipzig, Halle-Wittenberg und Jena – betreiben iDiv seit der Gründung 2012 in Kooperation mit dem Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung (UFZ). Weitere sieben Forschungseinrichtungen gehören dem iDiv-Konsortium an: Die insgesamt elf Einrichtungen bieten ein riesiges Wissensreservoir, aus dem sich die Biodiversitätsforschung im besten Fall speist. Die Deutsche Forschungsgemeinschaft fördert die Arbeit mit bislang insgesamt etwa 70 Millionen Euro. Der Auftrag ist von globaler Dimension: Wie lässt sich der Artenrückgang bremsen und verhindern, dass Gattungen aussterben, die unverzichtbar für ein Ökosystem sind?

Nicht jede Fliege überlebt allerdings die Forschung, die das gesamte Gefüge am Leben erhalten soll. Im Nachbarbüro zieht Ökologin Demetra Rakosy einen Schaukasten mit aufgespießten Insekten aus einer ihrer drei Umzugskisten. Zettelchen mit Gattung, Todesdatum, dem Namen der Pflanze, auf dem das Insekt gefangen wurde, und den GPS-Koordinaten der Wiese kleben neben jedem Tier. „Wir müssen manche Insekten töten, weil wir sie in den kaum erforschten Gegenden anders nicht bestimmen können“, erklärt Rakosy. Dafür entstehe ein Zeugnis über Vielfalt und Zustand von Ökosystemen, das Forschern noch in 100 Jahren helfen könne, wenn sie an gleicher Stelle vielleicht ganz andere Pflanzen und Tiere antreffen.

Spektakulärer Blick: Das großzügige Treppenhaus im iDiv-Neubau soll noch gemütliche Ecken für dienstliche Beratungen oder auch eine Kaffeepause bekommen. Quelle: Christian Modla

Wie Motivans gehört Rakosy zur Kerngruppe „Räumliche Interaktionsökologie“. Angestellt sind die beiden am UFZ, zur Feldforschung waren sie vor allem in Rumänien unterwegs. „Dort ist die Artenvielfalt noch enorm“, sagt Motivans, und Rakosy erklärt, warum: „Kaum Monokulturen in der Landwirtschaft.“ Die 34-jährige Postdoc-Wissenschaftlerin hat Fotos in ihr neues Büro gehängt, die das Idyll zeigen. Eine Landschaft wie ein Mosaik, weidende Schafe, Bäuerinnen auf Strohballen, eine bunte Heuwiese. Daneben reihen sich auf dem Fensterbrett Kaffee und Teesorten aneinander. Ohne Bestäubung gäbe es auch sie nicht.

Artenvielfalt in Rumänien

Die beiden Forscherinnen ermitteln Beziehungsgeflechte zwischen Pflanzen und Bestäubern. „60 Blütenarten und 80 Insektenarten haben wir in Siebenbürgen auf einer einzigen Wiese gefunden“, berichtet Rakosy. Wer braucht einander? Welches Tier ist auf eine bestimmte Blüte angewiesen, welches kann sich die Pollen auch von anderswo besorgen? Welche Pflanze benötigt für ihre Vermehrung ein ganz bestimmtes Insekt, welche empfängt die unterschiedlichsten Besucher? Die Ergebnisse erlauben Rückschlüsse auf vergleichbare Ökosysteme anderswo. Aus einer ihrer Kisten hebt Rakosy ein Spektrometer, das Blütenfarben misst. Mit Hilfe einer entsprechenden Software lässt sich erahnen, wie Bienenaugen die Pflanzen wahrnehmen.

Draußen noch Baustelle, drinnen haben etliche Forscher ihre Büros bereits bezogen: Deutsches Zentrums für integrative Biodiversitätsforschung auf der Alten Messe. Die Außenfassade soll an den Körper einer Biene erinnern. Quelle: Christian Modla

An den Körper einer Biene erinnern wiederum die kupfernen Fensterbänder im Wechsel mit den Fensterfronten an der Außenfassade des Neubaus. Davor ziehen sich Wege aus Matsch durch die Erde – noch. Im Frühjahr soll ein kleiner Garten wachsen, eine Mischung aus Kunst am Bau und sich selbst überlassener Natur. Der Treffpunkt ist nicht nur für die Forscher gedacht, sondern vor allem auch für Leipziger Bürger, die sich für Biodiversität interessieren. Sie werden sich auf Kunstgebilde setzen dürfen, aus denen Pflanzen sprießen.

Wann in den neuen Seminarräumen wirklich getagt wird, ist wegen Corona längst nicht klar. Hier steht ab sofort jedenfalls ein „White Board“ bereit. Quelle: Christian Modla

Auf den 5000 Quadratmetern drinnen – in den Büros, Seminarräumen, Fluren und im großzügigen Treppenhaus – erschwert zwar momentan die Pandemie den wissenschaftlichen Austausch. Außer in den Büros herrscht Maskenpflicht. „Trotzdem wurde mir nach dem Einzug schnell klar, dass viele Kollegen hier Wissen schaffen, das sich mit meinen Resultaten verbinden lässt“, sagt Motivans. Ihr Team betreibt Grundlagenforschung. Doch um gesellschaftlich etwas zu bewirken, wie es der iDiv-Anspruch ist, befassen sich ein paar Zimmer weiter Kollegen unter anderem mit Politikberatung. „Es gibt zahlreiche Anknüpfungspunkte“, fügt Rakosy an.

Wissenstransfer in die Öffentlichkeit

Mit dem Ziel, ihr Wissen in die Öffentlichkeit zu tragen, hatten die zwei Forscherinnen dieses Jahr zudem eine Bestäuber-Ausstellung mitgestaltet, die im Sommer zahlreiche Besucher in Leipzigs Botanischen Garten gelockt hat. Die Schau wird gerade abgebaut und soll kommendes Jahr in erweiterter Form wiedereröffnen. Bis dahin haben die beiden schon eine Idee für die zwischenzeitliche Verwendung einiger Exponate: „Wir wollen unsere Bürowände damit dekorieren. Dann sind sie nicht mehr so kahl“, freut sich Motivans.

Von Mathias Wöbking