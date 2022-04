Leipzig

Bei den Leipziger Verkehrsbetrieben (LVB) steht der Fahrplan für die Einführung des 9-Euro-Tickets: Ab 23. Mai soll der Monatsfahrschein in den Verkauf gehen und dann ab 1. Juni gelten, erklärte am Freitag der kaufmännische LVB-Geschäftsführer Ulf Middelberg auf LVZ-Anfrage. Der Schnipsel werde auf allen Vertriebskanälen angeboten – also nicht nur über die App Leipzig Move und unter www.L.de/9-euro-ticket, sondern auch in Service-Zentren wie in der Petersstraße oder vor dem Hauptbahnhof. Verfügbar sein soll er auch an bekannten Ticket-Verkaufsstellen wie den Konsum-Filialen sowie an den Ticket-Automaten des Unternehmens.

Erst Cash vom Bund, dann das 9-Euro-Ticket

Der Verkaufsstart hänge aber auch davon ab, wie schnell und ob der Bund die Abschlagszahlungen überweist, die die Verkehrsbetriebe benötigen, um die Mehrkosten für die Einführung des Tickets und die Verluste beim Fahrscheinverkauf auszugleichen, betont der LVB-Geschäftsführer. „Wir wollen dem Bund helfen, die Menschen zu entlasten, aber wir verlassen uns darauf, dass der Bund zu seinem Wort steht. Ohne eine solche Abschlagzahlung können wir unseren Betrieb nicht sicherstellen. Wir brauchen eine verbindliche Zusage von Bund und Land für die Abschlagszahlung. “ Nach ersten überschlägigen Berechnungen könnten der Mehraufwand und die Mindereinnahmen bei den LVB insgesamt rund 20 Millionen Euro betragen. „Ein Zahlungseingang im Dezember oder irgendwann später ist inakzeptabel. Das Geld muss im Juni auf unser Konto kommen, um laufende Kosten bedienen zu können.“

Ulf Middelberg ist bei den Leipziger Verkehrsbetrieben der Herr der Zahlen. Der kaufmännische Geschäftsführer will vom Bund erst belastbare Finanzierungszusagen haben, bevor er das 9-Euro-Ticket in den Handel bringt. Die Verhandlungen seien auf einem guten Weg, sagt er. Aber die letzte Einigung fehle noch. „Wir gehen aber davon aus, dass das 9-Euro-Ticket am 1. Juni starten kann“, so Middelberg. Quelle: André Kempner

Ein Verkaufsstart um den 20. Mai sei wichtig, da niemand wisse, wie viele Käufer das günstige Ticket erwerben werden. „Wir wollen keine Schlangen an den Ticket-Automaten“, betont Middelberg. „Wir wollen auch keine Szenen wie bei einem Sommerschlussverkauf.“ Es müsse verhindert werden, „dass am 1. Juni die Türen aufgehen und die Fahrgäste unsere Ticket-Verkaufsstellen stürmen“. Um dies zu vermeiden, werde der Online-Verkauf in der App Leipzig Move wahrscheinlich einige Tage vor dem Verkauf der Papier-Fahrscheine starten.

2. Klasse im Nahverkehr bis nach Usedom

Middelberg betont, die Abonnenten des Unternehmens müssten nichts tun, um das preisgünstige Ticket zu nutzen. „Sie bekommen automatisch den monatlichen Einzug im Juni, Juli und August auf 9 Euro reduziert“, sagt er. Weil die Kunden „eine Entlastung zum 1. Juni“ wollen, werde „die Abschlagszahlung des Bundes sofort weitergegeben“. Wer mit den LVB eine jährliche Zahlungsweise vereinbart habe, bekomme die Differenz zum 9-Euro-Ticket zurücküberwiesen.

„Auch wer sich jetzt entschließt ein Abo abzuschließen, bekommt für diese drei Monate nur die jeweils 9 Euro berechnet“, erläutert der Geschäftsführer. Neue Abonnenten könnten in den drei vergünstigten Monaten im LVB-Gebiet noch Zusatzangebote wie die Übertragbarkeit des Tickets oder die Mitnahme einer Person nutzen. „Das 9-Euro-Ticket entspricht einem bundesweiten Fahrschein 2. Klasse für den Nahverkehr – auch bis nach Usedom.“

Mini-Abo: Ein Schnipsel für drei Monate

Darüber hinaus wollen die LVB das „Schnupper-Angebot“ als Mini-Abo unterbreiten. Kunden könnten bereits jetzt ein Abo abschließen und damit von Juni bis August preisvergünstigt fahren. Dieses Mini-Abo kann nach den drei Monaten gekündigt werden. Am Automaten wird es ab dem 23. Mai ein 9-Euro-Monatsticket über einen speziellen Button zum Verkauf geben.

Bei ihren Vorbereitungen gehen die Verkehrsbetriebe davon aus, dass der günstige Fahrschein in Leipzig und im Umland sehr viele Käufer finden wird. „Wir haben selbstverständlich Sorge, dass es in den ersten Tagen zu Engpässen beim Verkauf, an den Haltestelle und in den Fahrzeugen kommen könnte“, meint Middelberg. „Aber wir richten unsere Dienst- und Wartungspläne so aus, dass alles was fahren kann auch unterwegs ist.“ Die LVB könnten sich aber nicht für drei Monate „zusätzliches Fahrpersonal backen“ oder zusätzliche Fahrzeuge beschaffen. „Wir können nicht beliebig unser Angebot aufstocken und wir werden auch in den drei Monaten Baustellen in unserem Netz haben“, betont der Geschäftsführer. „Wir bitten schon jetzt um Verständnis – aber wir müssen weiter in das System für unsere Kunden investieren.“

Ohne Parkplatzsuche ans Ziel

Die LVB hoffen, dass sie mit der Aktion viele Fahrgäste zurückgewinnen und neue anlocken können. Denn aktuell liegt das Fahrgastaufkommen immer noch bei rund 80 Prozent der Vor-Corona-Zeit. „Die Leute werden merken, dass sie im Sommer beim Shoppen einen Schoppen trinken können und und dann mit uns sicher nach Hause kommen“, sagt der Geschäftsführer. „Sie werden auch entdeckten, wie entspannt sie unterwegs sind – ohne dass man am Steuer sitzt und sich einen Parkplatz suchen muss.“ Auch der Klimaschutz und die hohen Spritpreise könnten dafür sorgen, dass mit der 9-Euro-Aktion neue Stammgäste gewonnen werden.

Von Andreas Tappert