1,80 Meter langer Monster-Wels geht beim Abfischen in Brandrübel ins Netz

Schmölln

Es war noch gar nicht richtig hell und bitterkalt, als Fischer am frühen Donnerstagmorgen am Stausee Brandrübel den Fang ihres Lebens machten. Beim Abfischen ging ihnen ein 1,80 Meter langer und 45 Kilogramm schwerer Wels ins Netz. Auch bei der gegen 9.30 Uhr fortgesetzten Aktion glitten erneut zwei kapitale Welse in die schwarzen Bottiche, diesmal mit 1,40 Metern nicht ganz so groß, aber dennoch eindrucksvoll. Auch etliche bis zu 15 Kilogramm schwere Riesenkarpfen wurden gefangen.

Stausee wurde vor 30 Jahren zuletzt abgefischt

Der in den 70er-Jahren angelegte Stausee wurde in diesem Herbst erst zum vierten Mal abgefischt, zuletzt geschah dies 1989. Grund diesmal ist, dass die Stauanlagen aufwendig saniert werden und das teils in Privatbesitz befindliche und circa rund zehn Hektar große Gewässer danach in einwandfreiem Zustand der Stadt Schmölln als neuem Eigentümer übertragen wird (OVZ berichtete). Dazu musste es abgelassen und auch abgefischt werden, weil sich nur noch an einer schmalen Stelle Wasser befand, die Fische sonst Schaden genommen hätten.

Der Stausee Brandrübel wurde seit 30 Jahren wieder einmal abgefischt. Quelle: Jens Rosenkranz

Das wenig bekannte Gewässer gilt bei Fachleuten als fischreich. Es kommen sämtliche wichtige mitteleuropäische Fischarten wie Aal, Barsch, Döbel, Stichling, Giebel Graskarpfen, Hecht, Karausche, Karpfen, Kaulbarsch, Rotauge, Rotfeder, Schleie, Spiegelkarpfen, Stör, Wels, Zander und Zwergwels vor.

Den Fischzug am arbeitsfreien Reformationstag ließen sich zahlreiche Schaulustige nicht entgehen und sahen sich bei Frosttemperaturen das seltene Spektakel vom Damm aus an. Einige hatten kleine Sektflaschen dabei.

Fische werden in Torgau zwischengelagert

Wie viel Fisch am Donnerstag und in den Tagen davor herausgeholt wurden, vermochte Falk Hesselbarth im Moment nicht zu sagen, der das Gewässer bewirtschaftet. Einige Tonnen werden es aber wohl gewesen sein. Alle Tiere wurden nach Torgau transportiert und in Hältern eines dortigen Fischzuchtbetriebes zwischengelagert. Nach Beendigung der Talsperren-Sanierung im Mai kommen sie allesamt zurück und werden wieder in den Stausee eingesetzt, wenn er genug Wasser führt. Die großen Welse werden nicht dabei sein, die wird er wohl an Angler verkaufen oder sie landen im Kochtopf. Obwohl der See nun keine Fische mehr hat, will Hesselbarth auf seinen sonnabendlichen Fischverkauf nicht verzichten. Dafür gibts noch genügen in seinen eigenen Hältern.

Im Ergebnis der umfassenden Talsperren-Sanierung soll ein zusätzlicher Hochwasser-Rückhalteraum entstehen. Dazu werden zunächst rund 15 000 Tonnen Schlamm ausgebaggert und das Stauwerk modernisiert. Der Schlamm soll auf Feldern ausgebracht werden. Außerdem ist die Sanierung des Dammes vorgesehen.

Die geplanten Baukosten liegen bei 1,25 Millionen Euro. Das Projekt liegt in den Händen des Thüringer Landesamtes für Bodenmanagement und Geoinformation, Flurbereinigungsbereich Gera.

Von Jens Rosenkranz