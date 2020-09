1. Oldtimertreffen des Heimatvereins Ehrenhain am 5. September in Garbus

Garbus

Am diesem Sonnabend, dem 5. September, lädt der Heimatverein Ehrenhain zum 1. Oldtimertreffen nach Garbus ein. Thematisch sind der Veranstaltung nach Aussage von Vereinsmitglied Silko Köttig keine Grenzen gesetzt. So können Liebhaber historischer Fahrzeuge auf Illo’s Kulturhof, an der Grube 3 direkt an der B 180, ab 11 Uhr diverse fahrbare Untersätze vom Hühnerschreck bis zum Lanz Bulldog erleben. Freunden alter DDR-Technik bietet Joachim Opitz entschleunigende Rundfahrten im 1965er Multicar M21 an, besser bekannt als Dieselameise. Besucher können auf dem Vierseitenhof Bergmannswohnung, Weinkeller und Vertriebenenwohnung besichtigen.

Den musikalischen Rahmen gestalten am Wochenende die Frohnsdorfer Schalmeienkapelle sowie Werner Porzig mit seinem Akkordeon. Für das leibliche Wohl ist mit geräuchertem Fisch, Holzofenbrot und Rostern gesorgt. Parkmöglichkeiten sind ausreichend vorhanden und ausgeschildert. Der Eintritt ist frei.

Von Dana Weber