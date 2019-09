1. Steckenpferdturnier auf Burg Posterstein begeistert Dutzende Knirpse

Posterstein

Im Burgkeller herrscht am Freitagvormittag emsiges Gewusel. Kleine Ritter und Prinzessinnen basteln eifrig mit ihren Eltern, um für das 1. Steckenpferdturnier zum Weltkindertag auf Burg Posterstein gewappnet zu sein. Bunte Socken werden mit Heu ausgestopft, farbenfrohe Wollmähnen auf Köpfe genäht, Knopfaugen und Filzohren befestigt. Die 30 vorbereiteten Mähnenhaarteile sind ruckzuck weg und auch Besenstiele und Heu muss Museumsmitarbeiterin Marlene Hofmann nachholen. Jeder Pferdekopf erhält zum Schluss noch leichten Zaum und ein Glöckchen.

Auf die Idee zum Steckenpferdturnier brachte den Museumsverein die Postersteinerin Nadine Prömel. Sie hatte für ihren Sohn Leander ein solches Tier zum Geburtstag gebastelt und das Foto in die Facebookgruppe „Ideen für Burg Posterstein“ gestellt. Die noch junge Interessengruppe ist ein loser Verband von Menschen, die sich einbringen möchten – was sie zum Weltkindertag auch anschaulich unter Beweis stellen. Ritter Florian Hanf von der „Gefolgschaft zu Posterstein“ gehört auch dazu. Er gewährt auf dem am Freitag eigens geöffneten Burgplateau allen Neugierigen Einblicke ins Ritterlager. Wer wissen will, wie schwer ein Kettenhemd ist oder wie mittelalterliche Handschellen aussehen, ist bei ihm an der richtigen Adresse.

Junge Reiter bekommen schillernde Namen

Bis das Turnier um 13 Uhr beginnen kann, müssen sich alle Kinder bei Herold Franziska Engemann anmelden und ein Zettelchen mit wohlklingendem Beinamen ziehen. Für einen Tag heißen sie „Die Schillernde“ oder „Der Blitzgeschwinde“. Ihre Pferde tragen so bezeichnende Namen wie Wilder Westen und Regenbogen. Im Burghof kann der Schützenpass im Armbrustschießen errungen werden und im Burgkeller gibt es einen Ritterimbiss: Wiener und Kürbissuppe.

So gestärkt, kann das Turnier beginnen. 35 Teilnehmer reiten in drei Disziplinen um eine Ehrenurkunde inklusive eigenes Foto und die Rosette für das edle Ross. „Bei uns sollen alle Spaß haben und Gewinner sein“, begründet Museumsmitarbeiterin Franziska Engemann den Verzicht auf Platzierungen. Es gilt für die Kinder in Hindernislauf, Ringestechen und Kunstreiten anzutreten. Den Anfang macht die Juniorgruppe bis 6 Jahre. Wer sich von den Kleinsten noch nicht traut, vor so vielen Zuschauern allein über den Parcours vor den Toren der Burg zu reiten, darf Mama Königin oder Papa König als Begleiter mitnehmen. Jedes Kind wird mit Applaus und Jubel belohnt. Die Königsdisziplin Kunstreiten wird von einer 3-Mann-Jury bewertet. Oft kann ein „Sehr schön“ gegeben werden.

Die Älteren müssen übern Wassergraben

Für Turnierteilnehmer ab 6 Jahre wird die Schwierigkeitsstufe erhöht. Wassergraben und Hindernis werden ausgelegt. Um allen die neuen Herausforderungen zu verdeutlichen, testet Ritter Florian die Strecke – und wahrlich, sein getreues Ross scheut beinahe das erste Hindernis. Trotz „des Fehlens magischer Instrumente“, wie ein Mikrofon, führt Franziska Engemann eine Stunde lang in bester Heroldmanier durch das Geschehen. Die Kinder sind mit Begeisterung dabei. Das Postersteiner Steckenpferdturnier und „könnte durchaus eine dauerhafte Sache werden“, meint Marlene Hofmann. „Als Pendant zum Pfingst-Ritterturnier.“

Von Dana Weber