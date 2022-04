Meuselwitz

Seit November 2020 hat Remondis den Auftrag, in Meuselwitz und seinen Ortsteilen für saubere Straßen zu sorgen. Alle zwei Wochen wird gekehrt, abwechselnd von West nach Ost beziehungsweise von Nord nach Süd. Kostenpunkt für alle Hauseigentümer der Reinigungsklasse I, wozu alle asphaltierten Straßen zählen: 1,63 Euro pro Frontmeter. Anlieger der Reinigungsklasse II mit gepflasterten Straßen vor der Haustür oder an zentralen Punkten wie dem Marktplatz zu Hause, kommen vergleichsweise günstiger weg mit 41 Cent pro Frontmeter und nur sechs Besuchen des Kehrfahrzeugs pro Jahr.

So weit der Plan. Die Realität erlebten rund 100 Meuselwitzer offenbar anders und legten Widerspruch gegen die Straßenreinigungs-Gebührenbescheide für 2021 ein.

Bearbeitung der Widersprüche dauert noch

Bis diese bearbeitet sind, könne es noch eine Weile dauern, sagte Bürgermeister Ronny Dathe (parteilos) bei der jüngsten Stadtratssitzung. Zwar habe jeder Haushalt eine Eingangsbestätigung erhalten, mehr aber noch nicht. „Jeder Widerspruch ist einzeln zu betrachten, was einige Zeit in Anspruch nimmt. Hinzu kommt ein aktuell hoher Krankenstand in der Verwaltung“, so der Rathauschef.

Remondis hat jetzt Ersatzteillager

Zu den Gründen für die Vielzahl an Widersprüchen gibt es seitens der Stadtverwaltung keine näheren Aussagen. Denkbar ist ein Zusammenhang mit den gehäuften Ausfällen des Kehrfahrzeugs 2021 vor allem im August, aber auch an anderen Kehrtagen. Ausfälle, die sich über das ganze vergangene Jahr verteilen. Schuld an der Misere: Kurzfristig ausgefallene Mitarbeiter und technische Defekte in Kombination mit längeren Wartezeiten bei Ersatzteilen, erklärte Remondis auf OVZ-Nachfrage. Unter Anwohnern besteht die Sorge, dass das auch 2022 in ähnlicher Form weitergeht. Zumindest das Teile-Problem hofft Remondis aber künftig ganz pragmatisch verhindern zu können: „Wir haben uns in der Zwischenzeit ein Ersatzteillager aufgebaut“, berichtet das Unternehmen.

Computerprogramm erfasst jeden Kehrmeter

Auch die Stadtverwaltung hat zusätzliche Ausstattung, um künftige Unklarheiten rund um die Straßenreinigung nun schneller und fundierter bereinigen zu können. Seit Ende 2021 nutzt sie ein spezielles Computerprogramm, mit dem jeder einzelne Meter nachvollzogen werden kann, den das Kehrauto durch Meuselwitzer Straßen gefahren ist. Damit nicht genug: „Wir können jetzt ganz genau sagen, ob die Bürste unten war oder nicht“, betont eine Rathausmitarbeiterin. Die neue Software sei entsprechend auch eine große Hilfe bei der Prüfung der aktuellen Widersprüche.

Apropos: Geld zurück, weil die Straße vor der eigenen Haustür dreckig blieb, gibt es erst, wenn nachweislich mindestens zwei Monate ununterbrochen kein Kehrfahrzeug unterwegs war. So regelt es die Straßenreinigungsanschlusssatzung, zuletzt geändert am 4. Dezember 2019. Laut Stadtverwaltung gab es selbst im problembelasteten Jahr 2021 keinen Ausfall, der derart lange dauerte.

Von Maike Steuer