Sie gehören einfach zum Osterfest: Eier. Ob bemalt, auf dem Teller oder einfach als Deko – man kommt kaum an ihnen vorbei. Im Schmöllner Ortsteil Zagkwitz finden sich besonders viele von ihnen. Mit Pailletten besetzt oder in Wolle gehäkelt hängen sie am Baum. Doch wer steckt dahinter?