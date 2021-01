1000 Jobs: Amazon beginnt mit Personalsuche für neues Logistikzentrum in Gera

Gera

Der Online-Versandhändler Amazon beginnt mit den Einstellungen für sein neues Logistikzentrum Gera. Das gab das Unternehmen jetzt bekannt. Das Logistikzentrum soll vor der Weihnachtssaison 2021 in Betrieb genommen werden. Innerhalb des ersten Betriebsjahres will Amazon an diesem Standort mehr als 1000 Arbeitsplätze schaffen. Mehr als 130 Millionen Euro sollen in den Standort Gera investiert werden.

Das Unternehmen baut nach eigenen Angaben sein deutsches Logistiknetzwerk weiter aus, um der Kundennachfrage gerecht zu werden und die Produktauswahl zu erweitern. „Wir freuen uns, mit dem ersten Logistikzentrum von Amazon im thüringischen Gera unser Wachstum in Deutschland fortzusetzen“, sagt Armin Cossmann, Regionaldirektor Operations Amazon Deutschland.

Wirtschaftsminister Tiefensee freut sich über Ansiedlung

Der Online-Händler will in den nächsten Wochen mit der Einstellung einer Reihe von Mitarbeitern für das Geraer Logistikzentrum starten, insbesondere Führungskräfte und Techniker. Es werden Spezialisten für Personal, Sicherheit und IT gesucht. Kandidaten können sich unter www.amazon.jobs informieren und bewerben. Das neue Logistikzentrum wird der zweite Amazon-Standort in Thüringen neben dem Verteilzentrum in Erfurt sein. Dieses wurde 2019 eröffnet und beschäftigt 500 Mitarbeiter, heißt es in der Pressemitteilung des Unternehmens weiter.

Das Vorhaben wird in der Politik positiv aufgenommen: „Das ist eine bedeutende Ansiedlung, die zusätzliche Perspektiven für die wirtschaftliche Entwicklung der Region und der Stadt Gera bietet“, sagte Thüringens Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee ( SPD). Vor allem die große Zahl neuer Arbeitsplätze sei in der aktuellen Situation ein wichtiges Signal. „Und es ist ein klarer Erfolg für die Thüringer Großflächeninitiative, mit der das Land große Industrieflächen erschließt und entwickelt, um Firmen geeignete Standorte anbieten zu können“, so Tiefensee weiter.

Geras Oberbürgermeister sieht neue Chancen

Auch Geras Oberbürgermeister Julian Vonarb (parteilos) sieht in der Ansiedlung neue Chancen für seine Stadt: „Es freut mich außerordentlich, dass die Verhandlungen positiv verliefen und das Grundstück in Gera-Cretzschwitz den Zuschlag durch die attraktive Lage erhielt. Dass sich ein internationales Unternehmen wie Amazon bei uns ansiedelt, zeigt deutlich, dass Gera als Wirtschaftsstandort wettbewerbsfähig ist und im überregionalen Vergleich mithalten kann.“ Dies habe eine deutliche Signalwirkung für viele andere Unternehmen. Die neuen Arbeitsplätze seien enorm wichtig für die Wirtschaft in Gera und Ostthüringen. „Der Arbeitsmarkt in der Region wird einen spürbaren Schub erleben. Langfristig werden berufliche Perspektiven geboten, jungen Menschen eine Zukunft ermöglicht und somit Gera als Heimat gestärkt“, so Vonarb.

Von LVZ