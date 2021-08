Schmölln/Gößnitz/Altenburg

„Hochachtenswert, was die hier auf die Beine gestellt haben“, meint eine Schmöllner Mutti am Donnerstag im heimischen Freizeitbad Tatami anerkennend. Sie begleitete ihre sechs- und neunjährigen Söhne in der letzten Ferienwoche zum kostenfreien Schwimmkurs. Es sei existenziell und lebensnotwendig, dass die Kinder schwimmen können, meint die 43-Jährige. „Wenn sie woanders mal geschubst werden und ins Wasser fallen, müssen sie sicher agieren können.“ Ihre flexiblen Arbeitszeiten machten es der Ergotherapeutin möglich, die Sprösslinge täglich zum Schwimmen zu fahren.

Zwei Drittel Nichtschwimmer nach Ende des Schuljahres

Von den 600 Drittklässlern im Landkreis konnten zwei Drittel zum Ende des letzten Schuljahres noch nicht schwimmen. Dazu kommen rund 180 Viertklässler. In den Sommerferien erhielten die Kinder in drei Kursen die Möglichkeit, den ausgefallenen Unterricht nachzuholen. Rund 200 Kinder konnten diese Gelegenheit nutzen, da sie von Eltern oder Verwandten begleitet wurden. Das war Voraussetzung für die Teilnahme.

115 Kinder schaffen Schwimmabzeichen

Organisiert und durchgeführt wurde das Ferienangebot von Ute May, Schulschwimmkoordinatorin des Schulamtes Ostthüringen. Gemeinsam mit 15 Mitstreitern verhalf sie 115 Kindern zum Schwimmabzeichen in Bronze oder Silber. 47 Kinder schafften es, ohne Hilfe 25 bis 200 Meter zu schwimmen. Mays Unterstützer bei der Realisierung der Kurse waren engagierte Berufsschüler der WISO-Schule, Studenten, Abiturienten und Lehrer.

Organisatorin zufrieden mit Eifer der Kinder

Ute May ist mehr als zufrieden mit dem Eifer und Ehrgeiz der Kinder, die teilweise nach erreichtem Schwimmabzeichen in Bronze einfach bis zu Silber weiter gemacht haben. Auch Betreibern und Personal der Freibäder in Altenburg und Gößnitz sowie dem Schmöllner Freizeitbad Tatami spricht May ein großes Lob aus. In der letzten Ferienwoche wurde der Kurs wegen des nasskalten Wetters problemlos kurzfristig vom Gößnitzer Freibad in die Halle des Tatami verlegt.

Nicht alle Eltern nutzten Chance

Vor dem Hintergrund der Dringlichkeit des Schwimmen-Lernens verwundert die unterschiedliche Auslastung der angebotenen Ferienkurse. Während der Kurs in der ersten Woche im Altenburger Südbad mit 110 Kindern überbelegt war, nahmen die Schmöllner im Tatami zur gleichen Zeit nur 32 von 70 freien Plätzen war. Den dritten Kurs in der letzten Ferienwoche besuchten 56 Kinder, für 70 wäre Platz gewesen. Absagen gab es hier wegen des Wetters, so Ute May.

Keine Angst mehr vorm Tauchen

Auch 36 Vorschulkinder bis zur zweiten Klasse nutzten die Ferienkurse. Eine von ihnen war Erstklässlerin Samira Arnold aus Windischleuba. „Schwimmen lernen in der dritten Klasse ist uns zu spät“, erzählt Oma Petra Sparbrod. Zumal Sohn Kai mit der Familie regelmäßig nach Pahna und ins Freizeitbad Riff nach Bad Lausick fahre. „Wir möchten, dass die Kleine jetzt Schwimmen lernt. Je eher, desto besser.“ Die Windischleubaerin begleitete Sohn und Enkeltochter die ganze Woche lang zum Kurs und ließ die Siebenjährige nicht aus den Augen. Papa Kai Arnold konnte sich die Vormittage dank Schichtarbeit frei nehmen. „Samira ist als Anfängerin rein. Bis gestern hatte sie noch Angst vorm Tauchen, heute nicht mehr“, meint die Oma stolz und findet die Betreuung ihres Enkelkindes sehr gut.

Schwimmmeister in den Bädern warnen vor Gefahren Mit dem wiederholten Ausfall des Schwimmunterrichtes steigt die Zahl der Nichtschwimmer unter den Schülern permanent an. Für Schwimmmeister und Rettungsschwimmer ist die Gefährdung der Kinder allgegenwärtig. Im Altenburger Freibad und in der Schwimmhalle habe es in diesem Jahr bislang glücklicherweise keine ernsthaften Unfälle gegeben, erzählt Schwimmmeister Oliver Heber. Allerdings beobachte er eine schwindende Verantwortung unter Erwachsenen ihren Sprösslingen gegenüber. „Leider lässt die Bedeutung der Aufsichtspflicht bei den Eltern nach. Oft gehen sie im Bad davon aus: der Schwimmmeister wird es schon richten. Da sausen kleine Kinder am Rand des Schwimmbeckens ohne Aufsicht entlang.“ Dass es nicht reiche, die Nichtschwimmer unter den Kindern im tiefen Wasser mit Schwimmärmeln auszustatten, sei gerade den Neubürgern nicht bewusst, meint Oliver Heber. „Sie sehen die Gefahr nicht.“ Er wünsche sich staatliche Förderprogramme, dass kein Kind schwimmtechnisch auf der Strecke bleibt. „Ich hätte keine Ruhe, wenn mein Kind nicht schwimmen könnte.“ „Bei uns gab es dieses Jahr Gott sei Dank keine Unfälle“, berichtet Schwimmmeister Stefan Dietl vom Freibad Vollmershain. „Wir appellieren an die Badegäste, dass sie Rücksicht nehmen. Wir sind auch sehr hinterher, dass niemand, der es noch braucht, ohne Schwimmhilfe ins Wasser geht. Bei uns ist das überschaubar.“ Auch bemühen sich die Vollmershainer, den Kindern Schwimmkurse anzubieten, doch von den rund 40 Anmeldungen konnte nur etwa die Hälfte der Kinder teilnehmen. Es mangelt wie überall an Personal.

Von Dana Weber