12 000 Euro für einen Dreiseithof – Bieterwettstreit um Pahna Nr. 21

Pahna

Alles hat zwei Seiten, im Falle von Pahna Nr. 21 ist es sogar noch eine mehr. Der kleine Dreiseithof am Dorfrand des Fockendorfer Ortsteils, nur einen Katzensprung vom See und Campingplatz entfernt, liegt verlassen da – die meiste Zeit. Dass seit Mitte Januar so manche Familienkutsche vorfährt und Neugierige dem Einfamilienhaus mit Nebengelass und 2000 Quadratmeter Grundstück einem prüfenden Blick unterziehen, liegt am 25. Februar, der seine Schatten voraus wirft. Denn dann kommt Pahna Nr. 21 als eine von 99 Immobilien unter den Hammer bei der Frühjahrsauktion der Sächsischen Grundstücksauktionen AG (SGA) in Leipzig. 20 davon liegen in Thüringen, die zwei „Altenburger“ unter ihnen präsentieren sich an Position 22 und 23 auf einer Seite im Auktionskatalog.

Bei dem zweiten Objekt handelt es sich um ein Mehrfamilienhaus in der Gößnitzer Dammstraße. Das leerstehende Gebäude befindet sich in einem beklagenswerten Zustand, das Startgebot liegt bei 5000 Euro für die Immobilie, die rund 170 Quadratmeter Nutzfläche umfasst und die auf einem 320 Quadratmeter großen Grundstück steht.

Überraschend viel Interesse

Katja Müller-Pflugbeil hat als SGA-Vorständin und langjährige Grundstücksauktionatorin schon hunderte Gebäude und Grundstücke den Besitzer wechseln sehen. Trotzdem schaffen es manche Objekte immer noch, die Expertin zu überraschen – Pahna zum Beispiel. „Auf dem Immobilienmarkt ist generell gerade sehr viel Bewegung, aber dass wir schon mehrere Wochen vor Auktion mehrere konkrete Bieteranfragen haben, ist wirklich ungewöhnlich und zeugt vom großen Interesse am Objekt“, bestätigt Müller-Pflugbeil. Zudem sei das Exposé weit über 100 Mal runtergeladen worden. „Das lässt auf eine spannende Auktion am 25. hoffen.“

Theoretisch für 12 000 Euro zu haben

Erst recht bei einem Anfangsgebot, das automatisch den Schnäppchenjäger in jedem Haussuchenden zu triggert. „Ein möglichst attraktiver Startpreis ist der Schlüssel zu einer erfolgreichen Auktion, denn er bewirkt, dass die Leute überhaupt aufmerksam werden und sich eingehender mit der Immobilie beschäftigten“, hat Katja Müller-Pflugbeil die Erfahrung gelehrt. Umgemünzt auf den Dreiseithof bedeutet das: Für 12 000 Euro könnte der Traum vom Eigenheim mit viel Kinderspielplatz und Auslauf für Hund, Katze, Maus in Erfüllung gehen – rein theoretisch.

„Landhaus“ 50 Prozent teurer

Doch ein Blick in den Kaufpreis-Atlas einer der größten Immobilienbörsen im Internet zeichnet ein weitaus kostspieligeres Bild. Lag der durchschnittliche Quadratmeterpreis Anfang 2018 noch bei rund 1000 Euro pro Quadratmeter im Altenburger Land respektive 1200 Euro in der Stadt Altenburg, schwebte dieser Ende des vergangenen Jahres 50 Prozent darüber. 1500 Euro für einen Quadratmeter bebautes Land versus 1700 Euro pro Quadratmeter für eine Immobilie in der Stadt. Hieße im Idealfalle für Pahna Nr. 21 und seine grob 140 Quadratmeter Wohnfläche: 140 000 Euro auf den Tisch vor sechs Jahren, 210 000 Euro heute auf dem freien Markt.

Freiwillig eingeliefert und versteigert

Die Noch-Eigentümer entschieden sich jedoch für einen anderen Weg und lieferten den Dreiseithof bei der SGA ein, wie es im Fachjargon heißt. Eine finale Entscheidung ohne Hintertürchen, wie Katja Müller-Pflugbeil betont: „Anders als bei Zwangsversteigerungen durch das Amtsgericht beauftragen uns die Leute freiwillig mit der Veräußerung ihrer Immobilie und allem, was dazu gehört. Bindend ist dieser Auftrag nichtsdestotrotz.“ Also nix mit zwischendurch für einen guten Preis „normal“ an den Nachbarn verkaufen.

Das Zehnfache ist durchaus realistisch

32 eingelieferte Objekte aus Stadt und Landkreis gingen auf diese Weise in den letzten drei Jahren für insgesamt über 750 000 Euro ins Rennen. Jedes fand einen neuen Eigentümer. Der Erlös: Insgesamt über 1,1 Millionen Euro. Was Pahna Nr. 21 angeht, freut sich die Auktionatorin Ende Februar auf einen spannenden Bieterwettstreit für „Position 22“. Das Zehnfache des Startpreises, schätzt sie, sei durchaus realistisch.

Info: Wer die Auktion am 25. Februar ab 11 Uhr live verfolgen will oder gar das Mitbieten in Betracht zieht, wird online fündig unter www.sga-ag.de

Von Maike Steuer