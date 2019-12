Altenburg

Freude an der Bewegung:Zum diesjährigen Schnupperlauf am 1. Advent hatten sich 125 Lauffreunde pünktlich um 10 Uhr vor der Brüderkirche in Altenburg versammelt. Die Läufer konnten zwischen der Halbmarathondistanz und der 13,3-Kilometer-Strecke wählen. Bei Sonnenschein, bester Stimmung und einer Temperatur um die null Grad entschied sich etwa ein Drittel für die 21-Kilometer-Distanz, die anderen absolvierten die kürzere Strecke.

Auch in diesem Jahr hatten die Organisatoren drei Verpflegungspunkte eingerichtet, die passend zum 1. Advent außer warmen und kalten Getränken zahlreiche weihnachtliche Leckereien – von A wie Apfel bis Z wie Zimtsterne – zur Auswahl hatten. Da wunderte es keinen Läufer, dass die Pausen etwas länger ausfielen, als bei gewöhnlichen Läufen. Schließlich ging es allen Beteiligten in erster Linie darum, in entspannter, lockerer Atmosphäre beim Laufen miteinander ins Gespräch zu kommen.

212 Meldungen liegen zur 12. Auflage des Skatstadtmarathons am 13. Juni 2020 bereits vor. Unter www.skatstadtmarathon.de ist die online-Anmeldung möglich. Alle Lauffreunde und Fans des Skatstadtmarathons Altenburg sind aufgerufen, auf dem Internetportal www.marathon4you.de im Rahmen der Wahl zum Marathon des Jahres 2019 noch bis zum Jahresende für das Altenburger Laufevent zu voten.

Von ovz