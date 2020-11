13-Jährige sexuell missbraucht: Schmöllner vor Gericht

Gera/Schmölln

Während der Corona-Pandemie hatten sie sich kennen gelernt, waren im selben Freundeskreis, bis es schließlich zum sexuellen Missbrauch gekommen sein soll: Am Landgericht Gera begann am Mittwoch der Prozess gegen einen 25-Jährigen aus dem Schmöllner Ortsteil Zschernitzsch, der im Frühjahr eine 13-jährige Gößnitzerin mehrfach sexuell missbraucht haben soll.

Der Angeklagte Mario G.* und das Opfer sollen sich laut Anklage über gemeinsame Freunde kennengelernt und so regelmäßig getroffen haben. An einem nicht näher bekannten Tag im Mai, als sich die beiden allein auf dem Weg zum Wohnhaus der Mutter der Geschädigten befanden, soll er das Mädchen in ein Waldstück nahe dem Brauereiteich in Schmölln gelockt und dort geküsst und angefasst haben.

Familie wegen Übernachtung bedroht

Von einer zweiten Tat erzählte das Mädchen ausführlich bei ihrer späteren Vernehmung durch die Polizei: Nach dem ersten Übergriff hatten sich die beiden mit Freunden in der Garage des Angeklagten getroffen und dort Alkohol getrunken. Mario G. bat das Opfer, bei ihm zu übernachten, was sie jedoch zunächst ablehnte. Daraufhin sei der Angeklagte „ausgerastet“: „Er meinte, wenn ich heimgehe, geht er auf meine ganze Familie los, aber wenn ich bei ihm bleibe, machen wir uns einen schönen Abend“, erklärte das Mädchen bei ihrer polizeilichen Vernehmung.

Aus Angst habe die 13-Jährige Mario G.* schließlich auf sein Zimmer begleitet und sich dort ausgezogen. Nachdem die beiden zunächst einvernehmlich Küsse ausgetauscht hatten, sei es entgegen dem Willen des Opfers zum ungeschützten Geschlechtsverkehr gekommen. Als das Opfer über Schmerzen klagte, habe Mario G.* erwidert: „Es muss weh tun“, und weiter gemacht. In den nächsten Tagen hatte das Mädchen mit Schmerzen und Blutungen im Unterleib zu kämpfen. Da das Opfer zum Tatzeitpunkt erst 13 Jahre alt war, wird Mario G.* schwerer sexueller Missbrauch von Kindern in Tateinheit mit Körperverletzung vorgeworfen.

Rechtsgespräch und Aussage hinter verschlossenen Türen

Nach Verlesung der Anklage erinnerte der Vorsitzende Richter Harald Tscherner den Angeklagten an sein Schweigerecht, legte ihm aber dennoch ein Geständnis nahe, „um dem Opfer eine potenziell traumatisierende Vernehmung zu ersparen.“ Auf Antrag des Verteidigers Helge Klein zog sich die Kammer daraufhin für ein Rechtsgespräch unter Ausschluss der Öffentlichkeit zurück.

Gericht und Staatsanwaltschaft boten dem Angeklagten im Austausch für ein Geständnis ein maximales Strafmaß von viereinhalb bis fünf Jahren an, das Mario G.* nach Beratung mit seinem Verteidiger in Kauf nahm und – ebenfalls unter Ausschluss der Öffentlichkeit – seine mehrstündige Aussage machte. Was in den zweieinhalb Stunden Befragung hinter verschlossenen Türen tatsächlich geschah, und ob es bereits ein vollumfängliches Geständnis gab, wird sich erst am nächsten Verhandlungstag, dem 2. Dezember, zeigen.

*Name geändert

Von Robin Knies