13- und 14-Jähriger bieten sich wegen Geld für Sex an – Prozess in Gera

Gera/Altenburg

„Sie riskieren, dass Sie ziemlich lange eingesperrt werden, wenn sich das alles bewahrheitet.“ Der Vorsitzende Richter Harald Tscherner muss am Dienstag mehrmals zu deutlichen Worten greifen, damit sich Sascha B. bei seinem Geständnis zumindest in die Nähe der Wahrheit bewegt. Denn es ist kein Bagatelldelikt, wofür sich der 46-Jährige vor dem Landgericht Gera verantworten muss: Schwerer sexueller Missbrauch eines 13-Jährigen, der vor dem Gesetz als Kind gilt, und eines 14-jährigen Jugendlichen. Darauf stehen pro Tat bis zu 15 Jahre Haft ohne Bewährung.

Angeklagter korrigiert auf Druck seine Aussagen

Auch um am unteren Strafrahmen zu bleiben, räumt der Angeklagte die Vorwürfe der Staatsanwaltschaft ein, aber nur teilweise. Zunächst beharrt er darauf, das Alter der Opfer auf mindestens 16 und 17 Jahre geschätzt zu haben, korrigiert dies nach der richterlichen Ermahnung und einer Bedenkzeit aber. „Mit war bewusst, dass sie jünger sind.“

Treffen in der Scheune abgebrochen

Strittig bleiben jedoch die sexuellen Handlungen. Der Gaststätten-Betreiber aus dem Ilmkreis lernte seine in einem Heim untergebrachten Opfer im Internet kennen und traf sich Anfang Oktober 2016 mit ihnen in einer Scheune in Dobitschen. Darauf ein ließen sich die offenbar nahezu mittellosen Jungs, weil Sascha B. Geld und Geschenke für den Sex in Aussicht stellte. Seinen Angaben zufolge habe man sich in der Scheune lediglich geküsst und gegenseitig an den Genitalien berührt. „Mehr ist nicht passiert.“ Er habe die Handlungen beendet, es gab auch keinen Erguss, „weil mir bewusst wurde, dass sie jünger als 16 sind. Ich wollte dann nicht mehr“, behauptet B..

Blick in den Gerichtssaal der 9. Strafkammer unter dem Vorsitz von Richter Harald Tscherner am Dienstag kurz vor Verhandlungsbeginn. Quelle: Jens Rosenkranz

Im Gegensatz dazu geht die Anklage davon aus, dass es zum Oral- und zum versuchten Analverkehr kam. Für ersteres spricht der am Dienstag ausgewertete Austausch von mündlichen und schriftlichen Nachrichten über die Mobiltelefone. Vor einem zweiten Treffen einen Tag nach dem Date in der Scheune teilte der 13-Jährige mit: „Also blasen heute nur mit Kondom, weil mich hat’s gestern bisschen gewürgt.“

Richter reagiert ungehalten

Doch nicht nur dies belastet den Angeklagten, sondern auch die Tatsache, dass er sich ein zweites Mal mit dem 13-Jährigen nahe Rodameuschel traf, obwohl ihm klar war, dass er minderjährig ist und Sascha B. am Vortag angeblich nicht mehr wollte. Zu Befriedigung mit der Hand sei es dabei dennoch gekommen, weil der Junge ihm leid tat, und weil er Geld für eine Fahrt nach Dresden und ein Geschenk für die Oma oder die Mutter kaufen wollte, begründet dies der Angeklagte. „Und weil er Ihnen leid tat, haben sie ihn missbraucht?“, fragt Richter Tscherner ungläubig und ungehalten.

Dass B. sich zu jungen Männern hingezogen fühlt und auch die schweren Vorwürfe im Altenburger Land – das alles ist seiner Familie gänzlich unbekannt. Der 18-jährige Sohn aus einer früheren Beziehung lebt bei ihm, seine Tochter bei ihrer Mutter. „Ich habe mich nie geoutet.“

Der Prozess wird am 9. März fortgesetzt.

Von Jens Rosenkranz