144 Jahre Familientradition: Bäckerei Pfeifer ist die Letzte ihrer Art in Gößnitz

Gößnitz

Die historische Aufnahme zeigt die Bäckerei Pfeifer um 1877. Quelle: Mario Jahn

Sie gehört zu den ältesten inhabergeführten Bäckereien im Landkreis: die Bäckerei Pfeifer in Gößnitz. Seit 144 Jahren hat der Familienbetrieb seinen Sitz in der Nähe des Rathauses. „Mein Urgroßvater Karl Friedrich Pfeifer stammte aus Fraureuth. Er musste erst anfragen, ob er sich im Herzogtum Altenburg niederlassen und ein Geschäft eröffnen durfte“, berichtet Joachim Pfeifer von den Anfängen des Familienunternehmens. Sein Vorfahr erhielt den Bürgerbrief vom Herzoglichen Ministerium und übernahm 1877 die Bäckerei in der Bahnhofstraße vom Vorbesitzer Konrad Niceus. In einer Zeitungsannonce empfahl sich der neue Bäckereibetreiber ergebenst seiner Kundschaft und sicherte zu, dass er nur „gute und reelle Ware liefere“.

Diese alte Bezeichnung der Pfeiferschen Bäckerei hängt heute über dem Eingang zur Backstube. Quelle: Mario Jahn

Bäcker Karl Friedrich Pfeifer aus Fraureuth begründete 1877 den Gößnitzer Familienbetrieb. Quelle: Mario Jahn

Urenkel Joachim Pfeifer hatte ursprünglich andere Pläne, als den elterlichen Handwerksbetrieb zu übernehmen. Er wollte etwas von der Welt sehen und zur Handelsmarine gehen. „Ich hatte schon unterschrieben“, erzählt der 69-Jährige. Doch als sich sein Vater Karl mit dem Umbau des Backofens übernommen hatte, stieg der Jungbäcker 1971 im Familienbetrieb ein. Vier Jahre später übernahm er das Geschäft ganz. „Es ist gut, dass ich das gemacht habe. Ich bereue keinen Schritt.“

Frisches Brot als Schweinefutter

Joachim Pfeifer zeigt den neuen Brotansatz für den kommenden Morgen. Quelle: Mario Jahn

Damals habe es in Gößnitz rund ein Dutzend Bäckereien gegeben. Heute sind Pfeifers in der Pleißestadt die Letzten ihrer Art. Zu DDR-Zeiten hatten Bäckereien einen höheren Stellenwert, meint Joachim Pfeifer. 500 bis 600 Brote seien bei ihm früher täglich über die Ladentheke gegangen. „Bis zehn Uhr morgens waren die Brote verkauft.“ Heute sind es zwischen 50 und 60 Stück am Tag. „Die Leute haben damals natürlich auch ihr Viehzeug wie Schweine damit gefüttert.“ Grund war die staatliche Subventionierung der Lebensmittelpreise. Während eine einfache Semmel fünf Pfennige kostete, lag das durchschnittliche Mischbrot bei unter einer Mark.

Mischbrote wie diese gingen zu DDR-Zeiten täglich zu Hunderten über den Tresen. Quelle: Mario Jahn

Massen an Asche zu DDR-Zeiten

Drei Backöfen habe er erlebt, erinnert sich der Firmensenior. Der erste wurde zu tiefsten DDR-Zeiten noch mit Braunkohle befeuert. Die Kohle habe direkt im Ofen gebrannt. Um backen zu können, musste die heiße Asche erst herausgekehrt werden. „Was da für Massen an Asche angefallen sind, kann man sich heute nicht mehr vorstellen“, so Pfeifer. Die Umstellung von Kohle auf Gas Anfang der 1980er-Jahre war eine enorme Arbeitserleichterung. Heute backen Pfeifers im gasbetriebenen Etagenofen mit vier Backkammern.

Joachim Pfeifer holt Mischbrote aus dem Backofen, gefertigt nach alter Familientradition. Quelle: Mario Jahn

Stromausfall und gefrorene Wasserleitungen im Winter 1978/79

„Ich habe alle Extreme mitgemacht“, ist Joachim Pfeifer sicher. Als im Winter 1978/79 der Strom ausfiel, mussten die großen Mengen an Semmel- und Brotteig von Hand geknetet werden. Da auch Wasserleitungen zugefroren waren, stellte die Stadt Wasserwagen zur Verfügung. „Das Wasser haben wir auf dem Gasherd erst mal warm gemacht, um überhaupt Teig ansetzen zu können.“

Kein Bedarf an XXL-Semmeln

Wie schon Vater Karl, bezieht Joachim Pfeifer sein Mehl ausschließlich von der Mühle im Nobitzer Ortsteil Gardschütz. Auch bei den Rezepturen für Brot und Kuchen pocht er auf Tradition. Tochter Vicki ergänzt: die Kundschaft habe nach 1990 zu verstehen gegeben, dass man Wert auf den klassischen Obstkuchen mit Hefeboden lege und wenig Interesse an „neumodischem Freßsch“ habe. 1990 ließ sich die Bäckerei zu einem Brötchenbacktriebmittel aus den alten Bundesländern verleiten, das den Semmeln zu XXL-Größe verhalf. „Das waren Riesenplautzen, aber die blanke Chemie“, meint Joachim Pfeifer. „Unsere Kunden sagten damals: Also wenn ihr solche Brötchen backt, kommen wir nicht mehr.“

Bäcker Joachim Pfeifer bezieht sein Mehl schon immer von der Gardschützer Mühle. Quelle: Mario Jahn

Kurzarbeit und Stollentradition

Zurzeit setzt die Pandemie dem traditionellen Handwerksbetrieb zu. Die Kundschaft bleibe aus, erklärt Bäcker Pfeifer. Während Tochter Michaela als Konditorin zwei Tage pro Woche in der elterlichen Backstube arbeitet, ist Tochter Vicki als Bäckerin fest angestellt. Die aktuelle Lage brachte für Letztere Kurzarbeit und macht es schwer zu planen. So könne momentan niemand sagen, wie viele Stollen in diesem Jahr gebacken werden. Der erste Schwung ist bereits fertig und lagert in alten Holzkisten von 1889, ganz wie zu Zeiten des Firmengründers. Gerade beim Weihnachtsstollen setzen einige Stammkunden auf Tradition und bringen ihren rohen Stollenteig zum Backen vorbei. Mancher liefert auch die kompletten Zutaten und überlässt die Arbeit der Bäckerei.

Puppenstubensemmeln zu Heilig Abend

Im Advent haben Pfeifers traditionell Hochsaison. Dann werden klassische Weihnachtsplätzchen in allen Varianten gebacken, dazu Kokosmakronen und Vanillekipferl. Eine Besonderheit wird ausschließlich am 24. Dezember angeboten: Puppenstubensemmeln. Die kleinen Brötchen und Weißbrote sind handgemacht und so winzig, dass sie in die Puppenstuben und Kaufmannsläden der Kinder passen. Eine Doppelsemmel ist ungefähr zwei Zentimeter groß. Rund 40 Tüten mit jeweils 250 und 500 Gramm gehen Heilig Abend über den Tresen. „Die Puppenstubensemmeln gibt es schon mindestens 80 Jahre in unserer Bäckerei. Wir fangen dafür drei Stunden eher an zu backen“, sagt der Seniorchef.

Zukunft bereitet schlaflose Nächte

Obwohl Joachim und Gisela Pfeifer das Rentenalter bereits erreicht haben, stehen sie noch immer täglich in der Backstube. Was treibt die Beiden an? Es sei die Aussicht auf eine bescheidene Rente von rund 550 Euro, die zudem von der Krankenversicherung aufgefressen werde, erklärt der 69-Jährige. „Das schafft schlaflose Nächte, wenn man das ganze Leben gearbeitet hat und nie krank gewesen ist.“ Zum anderen habe sich die Bäckerei finanziell noch nicht von den Folgen des Hochwassers 2013 erholt. Damals stand das Wasser über einen Meter hoch in der Backstube und vernichtete die Technik vom Backofen bis zur Knetmaschine. Bäckereisanierung und Neubeschaffung der Maschinen haben die Rücklagen angegriffen.

Die Bäckerei Pfeifer in der Gößnitzer Bahnhofstraße ist die Letzte ihrer Art in der Pleißestadt. Quelle: Mario Jahn

„Wir machen einfach weiter, ein Jahr nach dem anderen.“

Auch eine Übernahme der Bäckerei durch die fünfte Generation ist nicht in Sicht, denn Tochter Vicki hat gesundheitlich mit einer Mehlallergie zu kämpfen. Mutter Gisela möchte weitermachen, so lange es geht. Sie kann sich ein Leben ohne Bäckerei nicht vorstellen. „Ich habe noch keine Lust, mit dem Arbeiten aufzuhören. Es macht mir Spaß“, meint die 70-Jährige. Wie lange die letzte Gößnitzer Bäckerei weiterhin Bestand hat, könne sie nicht sagen. „Wir machen einfach weiter, ein Jahr nach dem anderen.“

Inhabergeführte Bäckereien und Konditoreien im Altenburger Land Die meisten inhabergeführten Bäckereien und Konditoreien im Landkreis sind über 100 Jahre alt. Die LVZ gibt einen Überblick – ohne Anspruch auf Vollständigkeit: Bäckerei Volker Hans, Langenleuba-Niederhain: 1840 Bäckerei Joachim Pfeifer, Gößnitz: 1877 Konditorei und Kaffeehaus Volkstädt, Altenburg: 1878 Bäckerei und Konditorei Henning Gerth, Kostitz: 1880 Bäckerei Schulze, Fockendorf: 1910 Bäckerei Kriebitzsch, Wintersdorf: 1911 Bäckerei Strobel, Altenburg: 1919 Bäckerei Ulrich Herziger, Rasephas: 1934 Konditorei Jahn, Schmölln: 1936 Bäckerei Reichardt, Schmölln: 1996 Konditorei Scheibner, Lucka: 2013

Von Dana Weber