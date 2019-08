Altenburg

Weil er einen Schnaps im Wert von knapp vier Euro stehlen wollte, muss ein 15-jähriger Ladendieb (tschechisch) nun mit einer Anzeige wegen räuberischen Diebstahls rechnen, teilt die Polizei mit. Demnach wurde der Jugendliche am Mittwoch gegen 15.20 Uhr beim Ladendiebstahl in einem Supermarkt in der Kauerdorfer Allee von einem Detektiv beobachtet und darauf angesprochen. Der 15-Jährige versuchte zu flüchten und attackierte den Detektiv, der ihn festhielt, mit Schlägen. Dabei hielt der Jugendliche seine Beute fest in der Hand. Hinzugerufene Polizeibeamte leiteten schließlich ein Ermittlungsverfahren gegen den Jugendlichen ein und übergaben ihn nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen seinen Erziehungsberechtigten.

Von OVZ