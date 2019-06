Wintersdorf

Wenn die Zündkerzen gegen die Kreuzotter rudern, ist wieder Drachenbootfestival am Haselbacher See. Bereits zum 15. Mal lud der Wassersportverein Aqua Fun Wintersdorf ein. In diesem Jahr mit einem Teilnehmerrekord. 20 Mannschaften kamen zum Wettbewerb – drei mehr als im vergangenen Jahr. „Dass sich so viele Teams anmelden, freut uns natürlich besonders“, sagt Aqua-Fun-Vorstand Christian Kotthoff. Die Teams kommen aus dem Altenburger Land, Zeitz, Leipzig und Bitterfeld-Wolfen.

Ergebnisse für viele eher zweitrangig

Die Hartnäckschen Quietscheentchen des Wintersdorfer Faschingsclubs sind schon seit der ersten Auflage des Drachenbootfestivals dabei. „Wir kennen viele Mitglieder von Aqua Fun und sind jedes Jahr gern wieder dabei“, erklärt Vizepräsident Hans-Georg Kittel. „Die Ergebnisse sind dabei zweitrangig. Wir gehen das Ganze mit Spaß an.“

Im Drachenboot sitzen 16 Personen, die auf die Kommandos des Trommlers hören. Emil Lübke ist mit elf Jahren der jüngste Trommler. Er gibt den Rhythmus für die Ruderer des Teams Zündkerzen Next vor. „Ich muss mich konzentrieren und darf mich nicht ablenken lassen“, sagt er. „Das ist manchmal sehr schwierig.“ Gerade an einem Tag, an dem der Wind die Stabilität des Bootes beeinflusst. Damit die Trommler auch körperlich gefordert werden, haben sich die Organisatoren eine weitere Herausforderung einfallen lassen. So treten auf der Rudermaschine die Trommler gegeneinander an. Ziel ist es, die so viele Meter wie möglich in einer Minute zurückzulegen. Die heißen Eisen gewannen mit 587 Metern.

Synchronität und Kraft machen den Unterschied

Hier ging’s für alle Teams in die Boote. Quelle: Mario Jahn

Die Strecken für die Boote betragen 250 und 500 Meter. Um sich optimal auf den Wettbewerb vorzubereiten, konnte jedes Team im Vorfeld in einem Boot des Wassersportvereins trainieren. In Aktion machen dann Synchronität und kraftvolle Züge den Unterschied. „Ein Lächeln auf dem Gesicht darf aber auch nicht fehlen“, erklärt Kotthoff.

Die Coal Miners & Friends haben sich im Kreis aufgestellt. Melanie Neumann gibt lautstark Anweisungen. Sie erwärmen sich mit Liegestützen und Dehnübungen. Bevor es ins Boot geht, hält Neumann eine Ansprache – zum Einschwören. „Wir wollen das schon professionell machen“, sagt die Trainerin.

Wassersportzentrum Oranienburg hilft Aqua Fun

Die Jowatiner greifen zu ihren Werkzeugen – und gewinnen die Fun-Klasse. Quelle: Mario Jahn

Die Pausen zwischen den einzelnen Rennen verbringen die Mannschaften im „Fahrerlager“. Jedes Team hat auf dem Gelände ein Zelt aufgebaut und es mit Fahnen in den Teamfarben geschmückt.

„Rechts, links, ran die Ärsche. Wir stoßen uns ab. Ausgangsposition und eins.“ Die Steuermänner geben klare Anweisungen, um das Drachenboot in Fahrt zu bringen. Sie kommen vom Wassersportzentrum Oranienburg und unterstützen den Wintersdorfer Verein beim Festival, stellen weitere Boote und regeln die Zeitmessung. „Unser Drachenbootfestival ist eine Veranstaltung, an der jeder teilnehmen kann, der Spaß daran hat“, so Kotthoff „Wir verbringen jedes Jahr einen schönen Tag am See.“

Ergebnisse:

Rennklasse Profis: 1. Chemie-Express, 2. Die heißen Eisen, 3. Die Zündkerzen Next.

Rennklasse Sport: 1. Kreuzotter, 2. Roter Drache, 3. Paragrafenreiter.

Rennklasse Fun: 1. Jowatiner, 2. Team Letscho, 3. Die Wölfe.

Von Lisa Gerth