150 Gäste gehen auf Zeitreise zur legendären „Esse“ in Schmölln

Kaum hallen am frühen Samstagabend die ersten Rockakkorde der „Esse Allstars“ durch die voll besetzte Ostthüringenhalle, wippen Füße und wird auf den Rängen geschunkelt. Das 150-köpfige Publikum ist ganz klar auf „Party“ eingestellt. Auf eine Reise in jene Zeit, als in Schmölln der Bär immer und ausschließlich am selben Ort steppte und die Band „Odyssee“ zum Inventar gehörte: im „Haus Schmölln“. Besser bekannt als „Esse“, schrieben sich zwischen 1969 und 1991 unzählige Kapitel Stadtgeschichten in den Mauern des Kulturhauses.

150 Interessierte kamen – doppelt so viele hatten Interesse

Diese im Gedächtnis der Bevölkerung hervor zu kramen, zu dokumentieren und der Nachwelt zugänglich zu machen, ist ein Ziel des Zeitzeugengesprächs „Damals in der Esse“, zu dem das Museum Burg Posterstein im Rahmen des Trafo-Projekts „Fliegender Salon“ geladen hatte – mit überschwänglicher Resonanz. „Die 150 durch Corona möglichen Tickets für die Veranstaltung waren binnen weniger Stunden vergriffen. Wir hätten locker das Doppelte rausgeben können“, betont Museumsmitarbeiterin Marlene Hofmann. „Die Leute waren ganz wild drauf und nicht wenige sehr traurig, dass sie heute nicht dabei sein dürfen.“

Die 150 Plätze für die Zeitreise in der Ostthüringenhalle waren binnen weniger Stunden ausverkauft. Quelle: Maike Steuer

Erinnerungen von denen, die damals am Ruder waren

Denn es besteht reichlich Redebedarf, scheint es der innige Wunsch vieler, das Gebäude, welches 1999 dem Erdboden gleich gemacht und in einen Parkplatz verwandelt wurde, durch schillernde Anekdoten nachzubauen.

Bernd Adam hat davon reichlich aufs Podium mitgebracht. Als einer von Fünfen nimmt er genau dort Platz, wo er als Restaurantleiter der „Esse“ 14 Jahre lang wirkte – mittendrin. Gelächter begleitet seine Schilderungen aus dieser wilden Zeit, von „heizen mit veredelter Blumenerde“, Tanz für 800 und künftigen Soldaten, „denen vor der Abreise auch mal auf der Tanzfläche die Haare geschnitten wurden.“

Auch bei Brigitte Böhm im Publikum zucken die Mundwinkel regelmäßig, während ihr Kopfkino seinen eigenen Film fährt. 15 Jahre hatte sie die Kulturhausleitung inne, führte ihr Team resolut, aber mit sehr viel Herz für „ihre“ Gäste, wie sie sagt, und plante das sehr abwechslungsreiche Programm: „Alles, was Rang und Namen hatte, ging bei uns ein und aus. Wir hatten nicht selten auch jede Menge Ärger, aber trotzdem möchte keiner von uns diese Zeit missen“, merkt sie schmunzelnd an.

Dass dieses gemeinsame Erinnern erst jetzt einen größeren Rahmen findet, bedauert sie jedoch. „Ich hätte mir so etwas viel früher gewünscht. Man hätte einige Strukturen von damals so vielleicht aufrecht erhalten können“, findet sie. Über die Jahre vergesse man doch einiges.

Als Band „Odyssee“ spielten sie 91 das letzte Konzert in der Esse und feierten nun in leicht veränderter Besetzung als „Esse Allstars“ ihr Revival. Quelle: Maike Steuer

Wunsch nach neuem Anlaufpunkt

Damit dieses Vergessen nicht noch weiter voran schreitet, konservierte Journalist Gunter Auer Brigitte Böhms Erzählungen und sieben weitere Zeitzeugeninterviews zur „Esse-Zeit“ in Bewegtbildern. Darunter auch Bernd Leickert vom Heimat- und Verschönerungsverein Schmölln. Zusammen mit Frau Lisa genießt er den Ausflug nach damals – macht sich aber auch so seine Gedanken über das, was kommen könnte. „Es wäre schön, wenn es wieder etwas Neues gäbe. Vor allem die Jugend braucht so einen Ort“, sind sich die Eheleute einig.

Wie dieser Ort konkret aussehen könnte, welche kulturellen Aspekte er verknüpfen und wer ihn mit tragen könnte, diese Fragen treiben Bürgermeister Sven Schrade um. Selbst zu jung für eigene „Esse-Erinnerungen“, sieht der 37-Jährige diesen Abend auch als Chance, über die Zukunft ins Gespräch zu kommen. „Ich merke, dass sich eine gewisse Wehmut Bahn bricht bei den Menschen.“ Die „Esse“ sei für viele ein Sehnsuchtsort – der aber in seiner einzigartigen Form heute so keinen Bestand haben könne.

Stadtrat denkt über „Kulturerlebnishalle“ nach

Stattdessen habe der Stadtrat unlängst eine Projektskizze für eine neuartige „Kulturerlebnishalle“ befürwortet, die beispielsweise Knopfstadtgeschichte mit Tourismusinformation, Begegnungsort mit Veranstaltungsraum für 500 bis 1000 Leute bündele und nun ins Rennen um Förderung aus dem „Braunkohle-Topf“ gehe, verrät Schrade.

Zukunftsmusik, die vielleicht gut, aber auf jeden Fall anders als die Songs klingen wird, die durch die Ostthüringenhalle schweben. Anders klingen muss, ist Bernd Adam überzeugt denn „dieses Flair, diese Stimmung, die Massen, die man traf, ist einzigartig. Sowas wie die ‚Esse‘ kann man nicht kopieren.“ Applaus und kollektives Nicken. So eine „Esse“ kann es nur ein Mal gegeben haben!

Alle Fans der „Esse“ können sich den 30. Januar 2022 schon einmal im Kalender markieren. Dann eröffnet auf Burg Posterstein die Sonderausstellung zum Kultobjekt – mit allen Zeitzeugenvideos und jeder Menge privater Erinnerungsstücke, die die Kuratoren aktuell auch noch leihweise annehmen

