Jubel in Rositz: Der Kunstradsportverein kann sich über eine Zuwendung von 1500 Euro freuen, die er im Rahmen eines Online-Votings der in Göpfersdorf beheimatete Bau-, Fach- und Gartenmarkt Leitermann gewonnen hat. Und die Sportler wissen auch schon, was sie mit dem Gewinn anfangen wollen.