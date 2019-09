160 Aktive ziehen für das Klima durch Altenburg

Altenburg

Schon von Weitem hört man Trommelschläge, drei Polizeiwagen stehen vor dem Bahnhof und geben neben der Menschentraube den letzten Hinweis darauf, was an diesem ersten Weltkinder-Feiertag in Altenburg los ist: Der globale Klimastreik von Fridays for Future am Freitag macht auch nicht vor der Skatstadt Halt. Und es sind viele, die sich um 10 Uhr für die Demonstration aus den Betten gequält haben. 160 Demo-Teilnehmer laut Polizei haben sich auf dem Bahnhofsvorplatz mit selbst gestalteten Plakaten und Trommeln auf den Ruf der Initiative „Jugend Macht“ hin versammelt. In Thüringen insgesamt wurden bis zu 2000 Teilnehmer in acht Städten erwartet.

„Sei ein Ehrenmann und rette die Erde, man!“ steht da zum Beispiel auf einem Stück Pappe. Und entgegen mancher Erwartungen sind es nicht nur Jugendliche, denen die Rettung des Klimas wichtig genug ist, um auf die Straße zu gehen. Kay Klesse ist beispielsweise mit seiner Frau und seinen zwei Kindern hier. „Weil wir als Familie dahinterstehen“, sagt er überzeugt.

„Der Kohleausstieg muss kommen“

Marie-Louise Birnstingl eröffnet die Demonstration, erklärt den Ablauf und weist auf die nachfolgenden Events an diesem Tag hin: gemeinsames Müllsammeln in der Innenstadt, der erste Altenburger Klimatalk um 16 Uhr im Jugendcafé Jucé und dort anschließend eine After-Demo-Party. Moritz Pascale Pleuse, wie Birnstingl engagiert bei der Initiative „Jugend Macht“, hält vor dem Beginn des Demozuges eine flammende Rede für den Klimaschutz und fordert Veränderungen. „Der Kohleausstieg muss kommen! Und der Bund zahlt zu wenig für die Energieforschung und alternative Energiegewinnung“, sagt der 18-Jährige ins Megafon. „Wir wollen unseren Kindern nicht erklären müssen, wie ein Elefant ausgesehen hat.“

Letztlich fordert Pleuse eine Klimarevolution, die ins Rollen gebracht werden müsse. Jeder, der etwas zu sagen hat, kann das Megafon ergreifen und sich artikulieren. So auch der selbst ernannte „Grandpa for Future“ Thomas Weinrich: „Wir müssen zuerst etwas an uns selbst verändern.“ Der 60-Jährige ist extra mit dem Fahrrad gekommen.

Wohlwollen trifft auf Unverständnis

Dann setzt sich der Zug in Bewegung: über die Wettinerstraße, die Gabelentzstraße, vorbei am Theater und mit einem Schlenker vorbei am Landratsamt, wo noch einmal die Chance für Redebeiträge besteht. Ziehen die Klimademonstranten anfangs noch durch ein wie ausgestorbenes Altenburg, sind es bald immer mehr Passanten, die dem Zug entgegenkommen. Bei der Parole „Leute, lasst das Glotzen sein – reiht euch in die Demo ein“ kommen unterschiedliche Reaktionen: Ist es bei manchen älteren Altenburgern ein wohlwollendes Lächeln, schütteln manche verständnislos den Kopf. Angekommen auf dem Marktplatz zur letzten Redestation, haben die Klimastreiter jedoch die gewünschte Aufmerksamkeit: Oberbürgermeister André Neumann ( CDU) ist gekommen, um sich anzuhören, was die Demonstranten fordern: „Ich bin extra nach einem Vortrag in Leipzig hergedüst, um pünktlich hier zu sein. Mir ist es wichtig zuzuhören. Und ich habe immer gesagt, dass ich zum Streik komme, wenn er außerhalb der Schulzeit stattfindet.“

40 Leute füllen 14 Müllsäcke

Starke Worte für den Wunsch nach Veränderung findet Jonathan, bemerkenswerte neun Jahre alt: „Wir zerstören gerade unseren eigenen Lebensraum. Wollen wir uns das bieten lassen?“

Dass sich die jungen Leute und anderen Unterstützer das nicht bieten lassen wollen, zeigen sie im Anschluss tatkräftig bei der großangelegten Müllsammelaktion. In drei Gruppen mit insgesamt 40 Leuten ziehen sie los, auf drei verschiedenen Routen, und sammeln Müll auf, der auf den Straßen Altenburgs liegt – er füllt letztlich 14 Müllsäcke. Der 19-jährige Student Lennert Rödel stößt sich vor allem an den vielen Zigarettenstummeln, die in den Ritzen zwischen den Pflastersteinen vor sich hin rotten. „Die alle aufsammeln – das dauert sicher ewig.“

Von Katharina Stork