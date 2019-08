Altenburg

Eigenheime und Kellerboxen, Firmen und Gartenlauben, sogar eine Schule und eine Eisdiele: Die Ziele der Diebe sind vielfältig. Doch die Tatorte liegen räumlich nahe beieinander. Immer wieder ereigneten sich in den vergangenen Tagen Einbrüche im Altenburger Stadtgebiet. Keine Woche im August, in der die Polizei keine neuen Fälle meldete. Hat es die Stadt wieder mit Intensivtätern zu tun, die in Serie in Objekte eindringen auf der Suche nach Verwertbarem?

Die Ermittler der Altenburger Polizei halten einen Zusammenhang zwischen den einzelnen Delikten für möglich. Dieser sei „aufgrund der örtlichen Nähe zueinander zu vermuten“, teilt ein Sprecher der Landespolizeiinspektion Gera auf OVZ-Anfrage mit. Bestimmte wiederkehrende Handlungsmuster seien im Moment aber nicht zu erkennen. Ein großer Durchbruch bei den Ermittlungen steht noch aus. Es gebe derzeit noch keine ausreichend konkreten Hinweise auf mögliche Tatverdächtige. Die Rede ist derzeit lediglich von Ermittlungsansätzen. „Wobei natürlich geprüft wird, ob sich mögliche Tatverdächtige mit mehreren Delikten in Verbindung bringen lassen“, erklärt der Polizeisprecher. Hilfreich seien weitere Zeugenaussagen.

19 Vorfälle seit Monatsbeginn

Immerhin: Es mangelt nicht an Möglichkeiten, dass Täter bei Einbrüchen oder Einbruchsversuchen gesehen wurden. Allein in diesem Monat meldete die Altenburger Polizei bislang 19 Vorfälle im Raum Altenburg, darunter 14 direkt im Gebiet der Skatstadt. So drangen Täter in der Nacht zum 1. August gewaltsam in ein Gesundheitszentrum in der Altenburger Kreuzstraße ein. In der Nacht zum 6. August demolierten Unbekannte den Eingangsbereich des Kaufland-Marktes in Altenburg-Nord, um hinein zu gelangen.

Drittes August-Wochenende besonders aktenkundig

Besonders aktenkundig wurde das dritte August-Wochenende. Am frühen Morgen des 17. August schreckte eine 69-Jährige in der Münsaer Straße auf, als an ihrem Einfamilienhaus eine Scheibe klirrte. Tags darauf verschaffte sich ein Täter gewaltsam Zutritt zu einem Eigenheim in der Thomas-Mann-Siedlung. Außerdem waren Einbrecher in der Gartenanlage des Rassekaninchenzüchterverein T4 in der Paditzer Straße zugange, wurde die Schwimmhalle in der Zwickauer Straße Ziel von Einbrechern und knackten Täter im Pflegeheim „Schlossblick“ in der Friedrich-Ebert-Straße ganze 26 Spinde.

In der Nacht zum 20. August brachen Unbekannte in ein Einfamilienhaus in der Friedrich-Ebert-Straße ein, durchsuchten die Kellerräume. Im gleichen Zeitraum holten Diebe Schmuck und Bargeld aus einem Eigenheim am Rasephaser Dorfanger. Am 22. August trieben Unbekannte ihr Unwesen in einem Wohn- und Geschäftsgebäude in der Steinbergstraße. Es folgten noch ein versuchter Hauseinbruch in der Leitergasse sowie am 23. August Einbrüche in Gartenlauben in den Anlagen „Poschwitzer Höhe“ und „Am Deutschen Bach“. Am vierten August-Wochenende war ein Mehrfamilienhaus in der Johann-Sebastian-Bach-Straße das Ziel eines oder mehrerer Täter.

Böse Überraschungen in Meuselwitz , Lödla Ehrenhain

Im Altenburger Umland gab es gleich zu Monatsbeginn böse Überraschungen in einem Reifenlager im Nirkendorfer Weg in Ehrenhain sowie im Lödlaer Bauhof. In Meuselwitz versuchten Eindringlinge am 8. August, in das Eiscafé am Baderdamm zu gelangen. Am dritten August-Wochenende war die Nöbdenitzer Regelschule dran, am Folge-Wochenende ein Autohaus in Windischleuba.

In der Region und insbesondere in Altenburg wächst nun die Sorge vor den ungebetenen Gästen. „Ein hundertprozentiger Schutz ist nicht möglich. Aber es gibt einfache Vorkehrungen, die das Risiko eines Einbruchs deutlich senken“, sagt eine Sprecherin der Beratungsstelle der Landespolizeiinspektion Gera. Zu den Aufgaben dieser Kontaktstelle zählt unter anderem die verhaltensorientierte Beratung zur Verhinderung von Eigentumsdelikten. Auch zielgruppenorientierte Veranstaltungen, etwa für Eigenheimbesitzer oder Wohnungsmieter, gehören zum Spektrum, was allerdings krankheitsbedingt derzeit nicht möglich sei. Telefonisch sei die Beratungsstelle jedoch unter der Woche täglich erreichbar.

Polizeiliche Beratungsstelle: Telefon 0365 8291523, montags bis freitags von 8 bis 15 Uhr.

Polizei gibt Tipps: Einfache Regeln zum Schutz vor Einbrechern „Es führt kein Weg daran vorbei: Viele Bürger müssen ein Stück weit ihre Arglosigkeit ablegen.“ Sagt die Mitarbeiterin der polizeilichen Beratungsstelle in Gera. Aus ihrer Sicht sind es vor allem Unachtsamkeiten und Fahrlässigkeiten, die Einbrechern Tür und Tor öffnen. „Wer bestimmte Verhaltensregeln einhält, hat schon an Schutz gewonnen.“ Ein paar Tipps der Experten: Haustürschlüssel gehören nicht in irgendwelche Verstecke außerhalb der Wohnung. Keine Hinweise auf Abwesenheit geben. Wer seinen Urlaub in sozialen Medien postet oder auf Zetteln an der Tür hinterlässt, dass Pakete beim Nachbarn abzugeben sind, lädt ungebetene Gäste ein. Türen und Fenster sind zu schließen, wenn niemand zu Hause ist. Dazu zählt, Türen auch bei kurzer Abwesenheit nicht nur zuzuziehen, sondern abzuschließen. Gekippte Fenster betrachten Einbrecher als offen. Außenrollläden nutzen, wenn vorhanden. Nur komplett geschlossen bieten sie Schutz. Keine Kletterhilfen anbieten, die Diebe in obere Geschosse führen – wie etwa Regentonnen, Leitern oder Rankgitter an der Fassade. In Mehrfamilienhäusern genau prüfen, wer per Türöffner ins Haus gelassen wird – insbesondere wenn angebliche Paketboten oder Handwerker zum Nachbarn wollen. Sind die unlauteren Gestalten erst mal im Haus, können sie unbeobachtet nach Einbruchsgelegenheiten suchen. Zwischentüren zu Kellergängen sollten verschlossen sein. Mechanische Sicherungen halten Diebe auf und bestenfalls von ihrem Tun ab. Unter anderem Türketten und abschließbare Fenstergriffe sind wirkungsvoll. Nachbarn passen bestenfalls aufeinander auf. Dabei helfen Absprachen, wer im Zweifelsfall zu informieren ist – zum Beispiel wenn in der Wohnung nebenan Bewegung ist, obwohl der Nachbar um diese Uhrzeit regelmäßig auf Arbeit weilt. Gartenlauben sind vergleichsweise schlecht geschützt. Finden sich drinnen Alkohol oder Zigaretten, steigen die Chancen, dass Einbrecher wiederkommen. Im Falle eines Einbruchs unbedingt Anzeige erstatten. Mitunter werden Diebesgut-Lager ausgehoben, können einzelne Stücke aber nicht den Eigentümern zugeordnet werden, weil der Verlust nicht gemeldet worden ist. In diesem Fall kann der Diebstahl nicht nachgewiesen werden, verbleibt die Ware beim Tatverdächtigen.

Von Kay Würker