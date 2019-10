20 Jahre Landfrauen im Altenburger Land

Altenburg

„Das Leben auf dem Land ist schön, und wir sind mehr als Landeier mit Kuchen,“ sagt Andrea Wagner bestimmt – und man bekommt den Eindruck, sie wolle zur Bekräftigung auch noch mit der Hand auf den Tisch schlagen, so wichtig ist ihr dieser Ausspruch. Wagner ist die erste Vorsitzende des Kreisvereins der Landfrauen Altenburger Land. Und der hat ein großes Jubiläum hinter sich: 20 Jahre ist es her, seit die ehemalige erste Vorsitzende Bärbel Müller zusammen mit fünf anderen Frauen den Kreisverein gegründet hat. Um exakt zu sein, fand dieses Ereignis am 29. Juni 1999 statt.

Schöne Tradition: Die von den Landfrauen mit organisierte Frauentagsfeier des Landkreises findet – wie hier 2018 – in der Altenburger Brauerei statt. Quelle: Mario Jahn

Der Kreisverein dient als Bindeglied zwischen dem Thüringer Landesfrauenverband und den Ortsgruppen, von denen 1995 schon eine Handvoll vorhanden waren. Dachverband ist in dem föderal organisierten System der Deutsche Landfrauenverband.

„Der Weg nach Erfurt war uns damals einfach zu weit, wir wollten den ländlichen Bereich im Landkreis erreichen,“ erklärt Bärbel Müller. Und im Landkreis seien die Landfrauen bis dato der einzige Verein, der sich explizit die Förderung von und für Frauen auf die Fahne geschrieben hat. Anders als die Ortsgruppen ist der Kreisverein ein eingetragener Verein und somit rechtsfähig – also dazu befähigt, Gelder zu akquirieren, Spenden anzunehmen und größere Projekte durchzuführen.

Ehrenamtliches Engagement

Dennoch arbeiten die Mitglieder des Kreisvereins rein ehrenamtlich, weswegen eine durchgehende Besetzung der Geschäftsstelle mangels Kapazitäten nicht möglich ist.

Andrea Wagner engagiert sich seit 2004 im Verein, stieg kurz danach in den Vorstand auf und übernahm 2018 den Vorstandsvorsitz von Bärbel Müller. Noch immer stehen die beiden Frauen in engem Kontakt, arbeiten noch eng zusammen. Müller ist es jedoch wichtig zu betonen, dass sie jetzt eine „ganz normale“ Landfrau sei. Dennoch unterstützt sie Wagner, wo es möglich ist. „Nur reinreden will ich ihr nicht.“

„Die Arbeit im Alltag mit den Frauen wird vor allem in den Ortsgruppen geleistet,“ erläutert Wagner. „Je nach Ortsgruppe treffen sie sich einmal im Monat oder einmal in der Woche für Kaffee- oder Spielenachmittage, führen Beratungen durch oder organisieren Vorträge.“ Dabei seien nicht nur Frauen Mitglieder, sondern durchaus auch ein paar wenige Männer. „Wir sehen uns als Ansprechpartner im ländlichen Raum und werden so als starke Organisation wahrgenommen“, so Wagner. Der Kreisverein kümmert sich hauptsächlich um die Höhepunkte im Kalenderjahr, die großen Veranstaltungen, an denen die Landfrauen Anteil nehmen.

Der Nachwuchs fehlt im Altenburger Land

Beim Frühlingsbauernmarkt 2015 verkauften die Landfrauen Elke Schaller (l.) und Annett Förster (r.) selbstgebackenen Kuchen. Quelle: Mario Jahn

Zweimal im Jahr organisieren die Landfrauen beispielsweise den Kuchenverkauf auf dem Altenburger Bauernmarkt. Dazu binden sie auch noch die Erntekrone der Stadt Altenburg. „Die ist sehr symbolisch, eine schöne große Krone,“ sagt Andrea Wagner und wird etwas wehmütig: „Ob wir damit so weitermachen können, wird sich zeigen.“ Damit bezieht sie sich auf den kürzlichen und plötzlichen Tod einer sehr engagierten Landfrau, Carmen Wolf. Beim Blick auf die Kapazitäten wird deutlich – wie überall ist es mit dem Nachwuchs nicht ganz unproblematisch.

„Wir kränkeln genauso wie andere Vereine,“ sagt Bärbel Müller und klingt ein bisschen resigniert. Nachwuchs komme kaum nach, doch manchmal bringen lang gediente Mitglieder ihre Töchter mit. Nicht alle lassen sich zum Bleiben überreden. Den stark nachlassenden Andrang beim Nachwuchs sieht Andrea Wagner auch in der Branche: „Wir bespielen ein traditionelles, ein sehr spezifisches Feld.“ Da ist es klar, dass sich nicht die breite Masse angesprochen fühlt.

Das heißt aber nicht, dass sich junge Leute nicht punktuell für Events und Veranstaltungen engagieren würden, sie treten dem Verein jedoch nicht bei, sondern helfen nur aus. Am Geld kann das eigentlich nicht liegen, denn der Mitgliedsbeitrag von 30 Euro im Jahr für voll arbeitende Mitglieder und 24 Euro für Rentner belastet das Portemonnaie nicht über Gebühr. 2,50 Euro im Monat wechseln auch schnell mal für eine Tasse Kaffee den Besitzer.

Für die Mitgliedergewinnung starten die Landfrauen im Altenburger Land jedoch selbst derzeit noch keine Kampagne, das obliegt eher dem Thüringer Landfrauenverband. Der hat sogar schon Workshops zum Thema ausgerichtet. Im Altenburger Land lebt der Verein jedoch vor allem von der Mundpropaganda.

Gesunde Ernährung mit den Landfrauen

„Wir tun viel Gutes. Wir müssen nur noch mehr darüber reden,“ stellt Andrea Wagner fest. Dazu habe sie schon angedacht, vielleicht eine Facebook-Seite zu gründen, um etwas moderner zu werden. Mit den sozialen Netzwerken ließen sich auch andere, neue Zielgruppen besser erreichen. Den steigenden Altersdurchschnitt könnte man so etwas senken.

Gesundes Projekt für die Jüngsten: Mit dem Ernährungsführerschein – hier gibt Christine Stallinger einen Kurs – sind die Landfrauen in Grundschulen unterwegs. Quelle: Andrea Wagner

Ein Projekt, das genau das bewirken könnte oder zumindest den Verein der Landfrauen früh als starke Institution in den Köpfen der Altenburger verankern könnte, ist der Ernährungsführerschein, der vom Bundeszentrum für Ernährung ausgearbeitet wurde. Seit 2009 bieten die Altenburger Landfrauen diesen Kurs in sieben Einheiten an. Dazu geht eine zertifizierte Landfrau in Grundschulen und erarbeitet mit den Kindern spielerisch und praktisch verschiedene Aspekte gesunder Ernährung.

Allein im Jahr 2017 nahmen 115 dritte Klassen im Landkreis und in der Stadt Altenburg das Angebot an. Dabei bereiteten um die 2400 Schüler zum Beispiel lustige Brotgesichter für ein ausgewogenes Frühstück zu und lernten die Grundlagen von Tischregeln und Tischkultur kennen. Diese Führerscheine können die Landfrauen nur dank großzügiger Spenden und Sponsoren aus dem Landkreis durchführen.

Feminismus ist kein Thema

Aber auch in der Erwachsenenbildung engagieren sich die Landfrauen und laden immer wieder Dozenten ein, die verschiedene Vorträge oder Seminare anbieten. Da rangiert die Bandbreite zwischen Computerkursen und Workshops zur eigenen Salbenherstellung aus Heilkräutern. Zwei mal im Jahr organisieren die Landfrauen derartige Veranstaltungen in den Kreisvereinen.

Feministische Bedürfnisse oder Belange werden bei den Landfrauen im Alltag nicht diskutiert – als feministische Institution sehen sich die Landfrauen aber auch nicht explizit. Ihr Fokus liegt auf den Frauen und ihren Familien im Landkreis.

Von Katharina Stork