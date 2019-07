Rositz

Nein, da muss David Oehler dann doch grinsen, dass er einmal eine große 20 auf seine Veranstaltungsplakate drucken könnte, damit habe er wirklich nicht gerechnet. Und doch, wenn sich am Sonnabend die Tore des Freibads in Schelditz für die Gäste öffnen, wird bereits seit zwei Jahrzehnten einmal im Jahr in dem Rositzer Ortsteil die Nacht zum Tag gemacht.

Vom lockeren Charakter auf professionelle Füße

„Dabei hatte die erste Veranstaltung mit dem heutigen Format eigentlich gar nicht so viel gemeinsam“, blickt Oehler auf die Anfänge des Beach Clubing zurück. Denn hervorgegangen sei das Format eigentlich aus einer Bierlaune – des Altenburger Trabant Clubs. „Die Mitglieder wollten damals einfach einmal eine Sause machen und haben mit dem Freibad in Schelditz eine passende Location gefunden“, kann Oehler berichten. Die ersten Jahre sei dieser lockere Charakter auch erhalten geblieben, doch bald darauf wurde – nicht zuletzt des guten Zuspruchs wegen – das Konzept jedoch auf professionellere Füße gestellt. Seit 2010 hat David Oehler die Verantwortung übernommen.

Über die Zeit habe sich zwar so manches geändert, kann der Veranstalter aus eigener Erfahrung berichten. „Das Bier kostet nicht mehr nur einen Euro, Auf- und Abbau sind inzwischen standardisiert, gehen schneller von der Hand“, zählt er auf. Im Kern jedoch sei der Charakter des Beach Clubing stets derselbe geblieben. „Von Anfang an wurde hier ganz bewusst auf bekannte, tanzbare Musik gesetzt. Wir wollen gezielt die breite Masse ansprechen. Hardstyle oder ähnliches wird man bei uns nicht hören.“

Auch Gewitter trüben Feierlaune nicht

Zwar hat sich der Zuschauerzuspruch in den zurückliegenden Jahren allmählich ein wenig niedriger als noch in den Anfangszeiten eingepegelt. „Das ist aber weniger der Qualität der Veranstaltung, als eher der allgemeinen Entwicklung in der Region geschuldet. Viele junge Leute ziehen eben irgendwann weg“, findet Oehler schnell eine Erklärung. Trotzdem, beschweren kann er sich nicht. Schließlich lockt das Beach Clubing immerhin Menschen aus bis zu 30 Kilometern Umkreis ins beschauliche Freibad. Da konnte selbst ein Gewitter mit anschließendem Stromausfall vor einigen Jahren die Feierlaune nicht eintrüben.

Mischung aus alten Hasen und jungen Künstlern

Den durchgehenden Erfolg macht David Oehler nicht zuletzt am besonderen Charakter der Event-Location fest. „Eine Feier wie im hier im Freibad findet sich anderswo im Umkreis nicht. Zwar wurden über die Jahre immer mal Versuche gestartet, aber wir sind die einzigen, die sich zwanzig Jahre gehalten haben.“ Das dürfte laut Oehler auch an der Künstlerauswahl liegen. „Wir versuchen eigentlich immer, neben seit Jahren gern gebuchten Resident-DJs auch Newcomern eine Bühne zu geben“, erklärt er.

Rigorose Anti-Drogen-Politik

Und nicht zuletzt dürfte auch eine rigorose Politik mit Blick auf das bei großen Musikveranstaltungen immer wieder auftretende Drogen-Thema eine entscheidende Rolle dafür spielen, dass die Besucher dem Beach Clubing die Treue halten. „Sicher, auch wir verzeichnen da immer wieder Zwischenfälle. Aber wir kontrollieren am Eingang sehr intensiv. Wenn wir doch jemanden erwischen, informieren wir sofort die Polizei. Ich habe da kein Verständnis“, zeigt Oehler klare Kante.

Umfangreiches Jubiläums-Programm

Von solcherlei Überlegungen möchte er sich allerdings nicht die Vorfreude auf die Geburtstagsparty am Sonnabend verderben lassen. Für die Sause ab 21 Uhr haben Oehler und Co. ein umfangreiches Paket geschnürt. So geben sich Disco Dice, P.I.P., Rene E-Dul, Eric Woodz, DJ Steffen Flash, DJ Ekko sowie Gin Wok an den Plattentellern die Klinke in die Hand. Karten sind noch im Vorverkauf an zahlreichen Verkaufsstellen erhältlich. Eine Übersicht findet sich unter www.beach-clubing.de. Auch ein kostenloser Shuttleservice vom Parkplatz am Wasserturm und zurück wird wieder angeboten.

Von Bastian Fischer