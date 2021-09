Altenburg

Eine herbstaufgedrehte Wespe surrt vorbei, links plätschert ein kleiner Brunnen auf dem Weg zur Obstwiese hinter dem Quellenhof in Garbisdorf. Idyllische Ruhe, kräftige Septembersonnenstrahlen treffen auf noch taufeuchtes Gras. Und plötzlich: Kettensägenkreischen, Brummen, Knattern. Das 20. Göpfersdorfer Holzbildhauer-Pleinair läuft seit Anfang der Woche und auf der Wiese haben sich zehn Künstlerinnen und Künstler eingerichtet, die bei bestem Wetter massive Holzstämme bearbeiten.

Verschiebung brachte besseres Wetter

„Die pandemiebedingte Verschiebung war somit ein Glücksfall“, erzählt Enrico Scholz vom Heimatverein, der das Symposium ausrichtet. Gleichzeitig ist der Zimmerermeister in diesem Jahr auch als Künstler am Start. „Eigentlich hätte es zu Pfingsten stattfinden sollen, aber da war das Wetter richtig schlecht.“

Zwischen 30 und 40 Bewerbungen erreichen die Jury des Heimatvereins regelmäßig vor dem Pleinair, normalerweise werden rund 15 Kunstschaffende genommen. In diesem Jahr sind es 10, einer konnte den neuen Termin im Herbst nicht wahrnehmen. Und so sind es elf Beiträge, aus denen sich die Grafikmappe zusammensetzt und die schon zur Begutachtung in der Galerie des Quellenhofes hängt. Ein Tiefdruck, ansonsten Hochdrucke hängen an der Wand, übergehend von Schwarz-Weiß in kräftige Farben, realistisch und abstrakt.

„Die Grafikmappe kann man kaufen“, erklärt Scholz. Sein Druck zeigt ein Porträt von Günter Lichtenstein, der jahrelang das Symposium organisierte und auch in diesem Jahr die Eichenstämme aus dem Leinawald sponsert.

Andere Herangehensweise: Handwerker versus Künstler

Über eine Tonne wiegen die mehr als mannshohen Holzstämme, aus denen sich die Künstlerinnen und Künstler einen aussuchen können. Für Enrico Scholz ist das Symposium eine Möglichkeit, anders zu arbeiten. „Als Handwerker muss ich vorher schon genau wissen, wie das Produkt am Ende aussehen soll.“ In der Rolle des Künstlers kann er freier arbeiten.

Auch Thomas Suchomel ist wieder Teilnehmer am Holzbildhauer-Pleinair. Quelle: Mario Jahn

Jeder Teilnehmer erschafft neben einer großen Skulptur, die er am Ende behalten kann, auch noch einen „guten Geist“, der Gegenstand der Versteigerung in der Finissage wird. Fünfzig Prozent dieses Erlöses gehen an die Künstler, der Rest wird für die Finanzierung der kommenden Ausgabe des Pleinairs genutzt.

Charakter des Holzes soll erhalten bleiben

Was genau Enrico Scholz am Ende des Pleinairs als „guten Geist“ zum Verkauf anbieten wird, weiß er noch nicht an diesem Mittwochmorgen. Aber das Stück, mit dem er angefangen hat, ist schon beeindruckend klar erkennbar: eine überdimensionierte Musikkassette, auf der in dünnen Buchstaben „Mixtape“ steht. „Ich bin Analog-Fan“, erklärt er seine Wahl. Die Kettensäge hat ihre Spuren auf dem Hartholz hinterlassen, tiefe Kerben, die er nicht ausbügeln will, um den Charakter des Holzes zu erhalten.

Eine Musikkassette aus Eichenholz: Enrico Scholz wollte sein Modell so maßstabsgetreu wie möglich mit der Kettensäge erschaffen. Quelle: Mario Jahn

Ein paar Schritte weiter steht Christoph Roßner, vor ihm zwei Holzpyramiden. Der Erzgebirgler ist nicht zum ersten Mal Teil dieses Kunstcamps. Das Projekt, das er gerade verfolgt, ist eine Weiterentwicklung einer früheren Arbeit. Die Pyramide als Form fasziniert ihn, nicht zuletzt aufgrund seiner Wurzeln im Erzgebirge. An diesem Vormittag hat er etwas vor sich, das nicht schief gehen sollte: Er will in beide Pyramiden ein gerades Loch fräsen, um sie durch eine stabile Eisenstange mit der Spitze zu verbinden. „Berührung und was danach passiert, ist ja gerade ein wesentliches Thema in unserer Gesellschaft“, sagt er.

Christoph Roßner bohrt ein Loch in die Holzpyramide, Enrico Scholz (l.) leistet Hilfestellung. Quelle: Mario Jahn

Vor allen Blicken geschützt

Ein besonders spannendes Projekt verbirgt sich unter dem Apfelbaum. Verbirgt deshalb, weil das Kunstwerk nie das Licht der Welt erblicken soll und nie Gegenstand der Betrachtung menschlicher Augen wird. „Blind I“ heißt das Werk von Rainer Jacob. Eingeschlossen in einen schwarzen Würfel aus Spanplatten, arbeitet der Künstler selbst blind, mit einer Augenbinde. Auf der Tür prangt die Erklärung, dass das Kunstwerk zerstört werde, sobald es gesehen würde – erfahren sollen es Publikum und auch Künstler nur mit den Händen.

Die Tür ist von innen verschlossen, gleich einer Polizeiabsperrung klebt ein silbernes Klebeband über dem Türspalt: 11 Uhr. Zu dieser Uhrzeit hat sich Jacob eingesperrt, seine Kollegin Jess Fuller lauscht immer wieder auf die rumpelnden Geräusche, einen halb sorgenvollen, halb belustigten Ausdruck auf dem Gesicht. „Das ist schon interessant, neben ihm zu arbeiten und ihn nicht zu sehen.“

Rainer Jacob verschwindet in seiner Black Box: Nicht einmal er wird sein Kunstwerk sehen – nur erfühlen. Quelle: Mario Jahn

Abschlussveranstaltung am 18. September

Die vollendeten Kunstwerke werden zur Abschlussveranstaltung am 18. September um 17 Uhr auf dem Quellenhof zu sehen sein, wo auch die Versteigerung der „guten Geister“ stattfinden soll. Perkussionist Günter „Baby“ Sommer wird nicht wie geplant auftreten, für musikalische Vertretung hat er jedoch gesorgt.

Gäste sind auf dem Pleinair-Gelände gern gesehen. Die Künstlerinnen und Künstler arbeiten bis zum 18. September öffentlich und möchten mit Besuchern ins Gespräch kommen.

Von Katharina Stork