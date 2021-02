200 Menschen demonstrieren in Schmölln gegen Angst und für Grundrechte

Schmölln

Gegen das seit Monaten anhaltende Schüren von Angst und Panik und die aktuelle Corona-Politik haben am Sonntag rund 200 Menschen auf dem Markt in Schmölln protestiert und Kerzen aufgestellt. Sie folgten einer in sozialen Medien verbreiteten Einladung von Thomas Morgenstern aus Schmölln, der sich zunehmend Sorgen um die permanente Einschüchterung der Bevölkerung mache, die ihn und seine Familie immer mehr zermürbe. Menschen würden mit direkten oder indirekten Drohungen verängstigt. Diese Strategie werde bewusst angewendet, um Machtstrukturen zu festigen und Menschen ohnmächtig zu machen, behauptete er.

Morgenstern zog in einer kurzen Ansprache Parallelen zur DDR, wo man auch auf die Straße gehen musste. Jetzt zu demonstrieren, werde in zunehmendem Maße erschwert, so wie auch die Grundrechte nachhaltig eingeschränkt würden, sagte er.

Demokratie ist Vielfalt an Meinungen

Kritik übte Morgenstern an dem öffentlichen Beharren auf einer permanent verbreiteten Einheitsmeinung, wie er sagte. Diejenigen, die Zweifel an der Corona-Politik äußerten, würden ausgegrenzt, diffamiert und als Idioten hingestellt. Demokratie lebe jedoch von der Vielfalt an Meinungen, sagte er. Wer Zweifel an der Politik habe, sollte diese jedoch offen äußern und dies auch dürfen.

Die etwa einstündige Kundgebung wurde von einem starken Polizeiaufgebot begleitet. Die Beamten waren mit etwa elf Einsatzfahrzeugen in der Stadt, geleitet von Andreas Pöhler, dem Chef der Polizeiinspektion Altenburger Land.

Die Versammlung blieb jedoch friedlich. Polizisten forderten die Teilnehmer auf, Abstand zu halten und eine Maske zu tragen. jr

Von Jens Rosenkranz