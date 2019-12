2000 Jahre im Bogenschlag beim Krippenspiel in Großröda

Großröda

Wenn eine Hirtin davon träumt, Karriere wie Helene Fischer zu machen, und einer von den drei Königen mutmaßt, sein mitreisender Kollege hat zu viel Harry Potter gelesen, dann führt die Kirchgemeinde in Großröda ihr Krippenspiel auf. Zumindest sind das Auszüge aus der diesjährigen Inszenierung der Weihnachtsgeschichte um Christi Geburt, die heute Abend 17 Uhr in der Kirche des Starkenberger Ortsteils aufgeführt wird.

Die Tür zu den Ereignissen vor 2000 Jahren

Krippenspielvorstellungen gehören in Großröda schon seit vielen Jahren zu Heiligabend. „Anfangs haben wir die Geschichte ganz klassisch aufgeführt, sogar in Reimen, so wie sie die Pfarrer mitgebracht haben“, erinnert sich Yvonne Klöppel an ihre erste Rolle bei einem Krippenspiel in ihrem Heimatdorf. Vor sieben Jahren hatte die Mutter dreier Kinder dann die Idee, das Stück zu modernisieren. Sie setzte sich gemeinsam mit Sandra Schönlein hin und versuchte gleich mal so, einen Bogen über 2000 Jahre zu schlagen.

„Beim ersten Mal hat eine Tochter ihrer Mutter das Internet und Google erklärt“, denkt Sandra Schönlein zurück. Beim Surfen stießen beide auf die Weihnachtsgeschichte, die die Mutter der Tochter erklärte. Was dann die Tür zu den Ereignissen vor 2000 Jahren in Bethlehem öffnete und zum Auftritt der Darsteller in historischen Kostümen. „Ja, wir geben uns mit der Ausstattung immer viel Mühe“, meint Yvonne Klöppel beim Überstreifen ihres Kleides, für die Rolle als Wirtin der Taverne, in deren Stall Maria und Josef unterkommen. Sie hätten sogar schon ein Kamel und eine Wippe für die Engel im Stück gehabt.

Pfarrerin lobt Einsatz und Kreativität

Diesmal gehört zu den Kulissen ein Klassenzimmer. Dort packt die Lehrerin mit ihren Schülern Weihnachtspäckchen. Die Kinder haben Spielzeuge ausgesucht, das sie abgeben, um damit bedürftigen Mädchen und Jungen eine Weihnachtsfreude zu bereiten. „Die klassische Weihnachtsgeschichte ist ja auch eine Chiffre – für das Geschenk, das wir Menschen bekommen haben, für Barmherzigkeit oder Flucht“, sagt Pfarrerin Marina Mönnich, die sich am 4. Advent vorab die Generalprobe der aktuellen Version in Großröda angeschaut hat.

Davon abgesehen, dass nicht in allen Kirchgemeinden ihres Zuständigkeitsbereichs ein Krippenspiel aufgeführt wird, sei die Arbeit und Liebe, mit der die Großrödaer das weihnachtliche Theaterstück inszenieren, schon etwas Besonderes. „Inzwischen gibt es ja viele Vorlagen für Krippenspiele mit Bezügen zum Heute. Aber dass eine Gruppe das Stück jedes Jahr selbst schreibt – das ist außergewöhnlich“, sagt die Pfarrerin.

20-köpfiges Ensemble für Heiligabend

Lob, das Autorin Yvonne Klöppel sehr gern hört. Nicht zuletzt, weil es auch eine Herausforderung sei, sich ein ums andere Mal etwas Neues einfallen zu lassen. „Ich sitze oft schon ab September da und beginne mit Grübeln“, plaudert Klöppel, während sich das 20-köpfige Ensemble für die letzte Probe vor dem Heiligen Abend fertigmacht. Diesmal sei ihr bei der Küchenarbeit der zündende Gedanke gekommen. Was dabei herausgekommen ist, gibt es heute Abend zu erleben.

Von Jörg Reuter