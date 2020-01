Altenburg

Gute Unterhaltung, Spaß in Familie, sportliche Herausforderungen: Das Jahr 2020 im Altenburger Land steht für vieles, nur für eines nicht: Langeweile. Auf Burg Posterstein sind die Geister los, die Garbisdorfer schießen den Vogel ab, am Großen Teich flüstern die Fische und die Kochschule gibt auch wieder ihren Senf dazu.

Eine Auswahl der diesjährigen Ereignisse ist im aktuellen Veranstaltungskalender zu finden – geordnet in den Kategorien Kultur, Natur, Spiel und Genuss. Den gibt es ab sofort kostenlos in der Tourismusinformation Altenburger Land am Markt 10 in Altenburg. Außerdem wird die Übersicht an touristische Einrichtungen verteilt.

Ganzjahresangebote und Saison-Bonbons

„Neben ganzjährigen Angeboten, wie zum Beispiel den Ausstellungen rund um Papier und Oldtimerausstellung im Heimat- und Papiermuseum Fockendorf, gehören hierzu auch die Schmecktouren der Altenburger Tourismus GmbH“, macht Sandra Adam von der Tourismusinformation Appetit. „Darüber hinaus gibt es viele saisonale Höhepunkte, wie die beliebten Osterfahrten mit dem Osterhasen auf der Kohlebahn Meuselwitz und das Österliche Allerlei auf der historischen Marionettenbühne im Komödiantenhof Engertsdorf.“

Höhepunkt Kultursommer

Zu den Top-Terminen zählen auch die Veranstaltungen des Altenburger Kultursommers vom 16. Mai bis 13. September. „Ausstellungen, Lesungen, Musik, Tanz und Schauspiel locken ins traditionsreiche Altenburger Land und laden zu inspirierenden Kulturerlebnissen ein“, wirbt Sandra Adam.

Ein Highlight im Herbst ist das Fest zum 100-jährigen Geburtstag des Freistaates Thüringen am 3. Oktober. Unter dem Motto „Der Freistaat feiert in Altenburg“ gibt es einen Festakt und ein Bürgerfest in der guten Stube der Skatstadt.

Erwachen aus dem Winter: Veranstaltungen von Februar bis März Februar bis 15.03. Residenzschloss Altenburg:Sonderausstellung „PLAYMOBIL-Winterzauber – Sammlung Oliver Schaffer“ statt. 11.–13./18.–20.02. Residenzschloss Altenburg: Winterferienangebot „Auf der Suche nach der kleinsten PLAYMOBIL-Figur ...“ 14.02. Brüderkirche Altenburg: 6. Philharmonisches Konzert 14.02. Jazzklub, Weindepot Priem Altenburg: Konzert mit Soundsville 16.02. Theaterzelt Altenburg: Schauspielpremiere „Die Ratten“ 20.02./09.04./25.04. Altenburger Brauerei: Bier-Tasting 23.02.–10.05. Museum Burg Posterstein: Fotoausstellung „Landschaft nach der Wismut“ März 06.03. Museen im Altenburger Schlosspark:3. Kindermuseumsnacht 20.03. Innenstadt Altenburg: Altenburger Frühlingsnacht 28.03. Kulturhof Kosma Altenburg: CoverNight

Im Mai wartet wieder die Museumsnacht auf die Altenburger. Quelle: Eva Anna-Lena Zorn

Der Frühling kommt: Veranstaltungen von April bis Juni April bis 21.06. Naturkundemuseum Mauritianum Altenburg: Ausstellung „Auerochse, Wildpferd & Co. – Mitteleuropas ausgestorbene „ BIG FIVE“ 04.–19.04. Museum Burg Posterstein: Osterferien-Programm „Schafe fürs Leben – Warum gehört das Lamm zum Osterfest?“ 04.04./02.05./06.06./ 04.07./08.08./05.09. Altenburger Tourismus GmbH: NaturTour in Altenburg oder Schmölln 05.04. Theaterzelt Altenburg: Opernpremiere „Der Wildschütz oder Die Stimme der Natur“ 05.04. Bernsteinhof Rositz: Rositzer Frühlingsfest 09.05. St. Bartholomäikirche Altenburg: Bläsermusik Posaunenchor Altenburg 10.–13.04. Marionettenbühne Komödiantenhof Engertsdorf: Österliches Allerlei auf der historischen Marionettenbühne 12.–13.04. Kulturbahnhof Meuselwitz: Osterfahrt mit dem Osterhasen 18.04. Markt Altenburg: Altenburger Bauernmarkt 18.04. Innenstadt Altenburg: 28. Altenburger Kneiptour 25.04. Tenne Altenburger Brauerei: Biergeburtstag 26.04. Kulturgut Quellenhof Garbisdorf: 12. Oldtimertreffen „Gentlemen, please start your engines“ 26.04. Theaterzelt Altenburg: Musicalpremiere „Monty Python’s Spamalot“ 26.04.–13.09. Naturkundemuseum Mauritianum Altenburg: Ausstellung „Wenn Wasser knapp wird - veränderte Lebenswelten im Ganges-Delta“ 29.04. Markt Altenburg: Welttanztag Mai 02.05. Altenburger Tourismus GmbH: 24 Stunden Stadt-Touren-Marathon 02.05. Markt Schmölln: Blumenmarkt 03.05. Museum Burg Posterstein: 1. Pflanzentauschmarkt 09.05. Tourismusverband Altenburger Land: Frühlings-Radtour durch den Leinawald 10.05. Straußenfarm Burkhardt Lumpzig: Hoffest zum Muttertag 10.05. Bachsaal Residenzschloss Altenburg: Klingende Konzertvorschau zum 30. Altenburger Musikfestival 10.05. Markt Altenburg: Altenburger Autofrühling 14.05.–17.05. Altenburger Innenstadt: Stadtmensch-Festival 16.05. Schlosskirche Altenburg: Eröffnungskonzert der Internationalen Sommerorgelkonzerte 21.05./01.06. Straußenfarm Burkhardt Lumpzig: Tag der offenen Tür 22.05.–06.06. Kulturgut Quellenhof Garbisdorf: 20. Holz- und Bildhauer-Pleinair 24.05. Theaterzelt Altenburg: Opernpremiere „Ein Maskenball“ (Un ballo in maschera) 24.05.–16.08. Museum Burg Posterstein: Ausstellung „ Peter Zaumseil und Ludwig Laser zum 125. Geburtstag: Malerei, Grafik, Skulpturen und Keramik“ 24.05.–07.11. Residenzschloss Altenburg: Sonderausstellung „Vom Jammertal ins Paradies – Bestattungskultur und Totengedenken am Altenburger Hof im 17. Jahrhundert“ 30.05. Schlosskirche Altenburg: Orgelkonzert 30.05.–01.06. Residenzschloss Altenburg: Thüringer Schlössertage „Aufgeteilt – Von kleinen und großen Fürstenstaaten“ 30.05.–01.06. Museum Burg Posterstein: Mittelalterspektakel mit Ritterspielen Juni 01.06. Tourismusverband Altenburger Land: Pfingst-Radtour zum Mühlentag 01.06. Bockwindmühle Lumpzig: Deutscher Mühlentag 02.06. Markt Altenburg: Radrennen "LOTTO Thüringen Ladies Tour" Landkreis Altenburger Land 06.06. Stadt Altenburg: 22. Stadtrallye für Kids 06.-07.06. Flugplatz Göpfersdorf: 22. Flugplatzfest 07.06. Festsaal Residenzschloss Altenburg: 20. Philharmonisches Schlosskonzert 07.06. Kunst- und Kräuterhof Posterstein: Tag der offenen Gärten 12.06. Bockwindmühle Lumpzig: Premiere Mystery-Musical „Krabat“ 13.06. Markt Altenburg: Skatstadtmarathon 13.06. Museen der Stadt Altenburg: 21. Altenburger Museumsnacht 19.–20.06. Markt Altenburg: Klassik Openair „ Merci Laurent“ – Opernarien von Verdi und Puccini 20.06. Halde Löbichau: 10. Löbichauer Haldenlauf 21.06. Schlosskirche Altenburg: Orgelkonzert 26.06.-28.06. Neustadt Lucka: Stadt- und Jubiläumsfest 27.06. Haselbacher See: Drachenbootfestival 27.06.–28.06. Kulturgut Quellenhof Garbisdorf: 35. Garbisdorfer Vogelschießen 27.06./06.07./13.07./20.07./27.07./03.08./10.08./17.08./24.08./31.08. Altenburger Tourismus GmbH: Sommer-Schmeckertour in Altenburg

Musikalischer Zauber im August: Auch in diesem Jahr findet das Altenburger Musikfestival statt. Quelle: Mario Jahn

Der Sommer ist da: Veranstaltungen von Juli bis September Juli 04.07.–05.07. Markt Altenburg: Street Food Festival 05.07.–25.10. Residenzschloss Altenburg: Sonderausstellung „ Gerhard Vontra – zum 100. Geburtstag“ 09.–11.07. Agnesgarten Residenzschloss Altenburg: Prinzenraub-Spektakel auf dem Schloss 10.07.–12.07. Renaissanceschloss Ponitz: Lichterfest 11.07./25.07. Schlosskirche Altenburg: Orgelkonzert 12.07.–31.12. Naturkundemuseum Mauritianum Altenburg: Ausstellung „Hotspot Altenburg – Von Vulkanen und Vulkaniern“ 17.07.–19.07./ 24.07.–26.07. Kulturgut Quellenhof Garbisdorf:Sommerkabarett mit den Nörgelsäcken 18.07.–30.08. Museum Burg Posterstein: Sommerferien-Programm „Mit welchen Waffen kämpften Ritter“ 31.07.–02.08. Volkspark Altenburg: Park- und Teichfest 31.07.–02.08. Gerth’s Wiese Gößnitz: 28. Gößnitz Open-Air August 01.08. Tourismusverband Altenburger Land: Radtour zum Seifenkistenrennen in Posterstein 01.08.–02.08. Gemeinde Posterstein: Seifenkistenrennen Posterstein 01.08. Inselzoo Altenburg: Inselzoofest 06.08.–16.08. 30. Verschiedene Spielstätten: Altenburger Musikfestival – Musikalische Highlights im Altenburger Land 08.08. Pauritzer Straße Altenburg:Pauritzer Straßenfest 09.08. Teehauswiese Schlosspark Altenburg: Teehauswiesenkinderfest 14.08.–15.08. Windischleuba OT Bocka:Bulldog-, Dampf- und Schleppertreffen 15.08.–16.08. Kulturbahnhof Meuselwitz, Haselbach: 22. Westerntage 22.08. Schlosskirche Altenburg: Orgelkonzert 23.08. Festsaal Residenzschloss Altenburg: Sommerkonzert Gemischter Chor Altenburg 29.08. Altenburg bis Borna: Lutherlauf und -wanderung 30.08.–15.11. Museum Burg Posterstein: Das Lindenau-Museum Altenburg zu Gast in Posterstein September 06.09. Kulturbahnhof Meuselwitz: Tag der Industriekultur 11.09.–13.09. Festplatz Wintersdorf: 31. Großes Wintersdorfer Dorffest 11.09. Brüderkirche Altenburg: Konzert zum Tag des offenen Denkmals 12.09. Windischleuba: 13. Oldtimer-Treffen 13.09. Tourismusverband Altenburger Land:Familien-Radtour zum Tag des offenen Denkmals 13.09. Museen, Stadt und Landkreis: Tag des offenen Denkmals 13.09. Theaterzelt Altenburg: Eröffnungsgala zur Spielzeit 2020/2021 17.09. Altenburger Brauerei:Bier-Tasting 17.09.–20.09. Gemeinde Rositz: Rositzer Kirmes 19.–20.09. Residenzschloss Altenburg: Mittelalterspektakel 20.09.–31.12. Naturkundemuseum Mauritianum Altenburg: Ausstellung „Forschend in der Natur unterwegs“ 20.09. Museum Burg Posterstein:2. Großes Steckenpferd-Turnier

Hoffentlich ist das Wetter in diesem Jahr besser auf dem Herbstbauernmarkt. Quelle: Mario Jahn

Der Winter naht: Veranstaltungen von Oktober bis Dezember Oktober 03.10. Knopf- und Regionalmuseum Schmölln: Türöffnertag mit der Sendung mit der Maus 03.10. Markt Altenburg: 100 Jahre Freistaat Thüringen – Der Freistaat feiert Altenburg! 03.10. Schlosskirche Altenburg: Orgelkonzert 03.10. Kulturbahnhof Meuselwitz: Bockbierfahrt 04.10. Vierseithof Plottendorf: 5. Mosttag 04.10.-01.03.21 Museum Burg Posterstein: Familien-Ausstellung „Aus dem Alltag eines Burgherrn“ 10.10. Markt Altenburg: Altenburger Bauernmarkt 17.10. 19. Gemeinde Göpfersdorf: Kunst- und Bauernmarkt 17.10. Innenstadt Altenburg: Kürbisfinale 22.10. Altenburger Brauerei: Bier-Tasting 24.-25.10. Großer Teich Altenburg:Altenburger Fischgeflüster 31.10. Museum Burg Posterstein: Geisterstunde auf Burg Posterstein November 25.11.-23.12. Markt Altenburg: Altenburger Weihnachtsmarkt 27.11./28.11./04.12./05.12./ 11.12./12.12./18.12./19.12. Altenburger Tourismus GmbH: Advents-Schmecktour in Altenburg 28.11. Bachsaal Residenzschloss Altenburg: Adventskonzert 29.11. Bachsaal Residenzschloss Altenburg: Ausstellungseröffnung „Weihnachtsausstellung“ 29.11.–10.01.21 Museum Burg Posterstein: Weihnachtskrippen-Ausstellung „Tierische Weihnachten aus aller Welt“ 29.11. Bernsteinhof Rositz: Rositzer Adventsfest 29.11. Straußenfarm Burkhardt Lumpzig: Weihnachtsmarkt zum 1. Advent Dezember 04.12.-13.12. Stadt Schmölln: Weihnachtsmarkt Schmölln 05.12.-06.12. Renaissanceschloss Ponitz: Weihnachtsmarkt auf dem Schlosshof und im Schloss 05.12.-06.12. Markt Meuselwitz: Weihnachtsmarkt Meuselwitz 06.12. Freiheitsplatz Gößnitz: Weihnachtsmarkt Gößnitz 12.12. Stadt Lucka: Weihnachtsmarkt Lucka 12.12. Rathaussaal Altenburg: Weihnachtskonzert Gemischter Chor Altenburg 13.12. Kulturgut Quellenhof Garbisdorf: 2. Quellenhof-Weihnacht 19.12. Museum Burg Posterstein: Weihnachten im Salon 19.12. Agneskirche Altenburg: Weihnachtskonzert Gemischter Chor Altenburg 31.12. Brüderkirche Altenburg: Konzert zum Jahresausklang „Beethoven: Sinfonie Nr. 9“

Von OVZ