203 Tote, wachsende Geburtenzahl: So hat das Virus das Altenburger Land verändert

Das Virus zeigte schon Wirkung, da war es offiziell noch gar nicht da. Erste Hamsterkäufe in den Läden des Altenburger Landes, die erste Absage einer Großveranstaltung. Die Kindermuseumsnacht mit erwarteten 1800 Gästen flog aus dem Kalender, nur wenige Tage, bevor sie hätte stattfinden sollen. Das war eine schwere Entscheidung angesichts wochenlanger Vorbereitungen. Und eine Zäsur: Denn mit dieser Absage an jenem 2. März 2020 war das Corona-Virus im Landkreis angekommen. Tage später, am 13. März, wurden die ersten Infektionsfälle im Altenburger Land bekannt.

Fall eins und zwei am 13. März

Mit dem 2. März 2020 änderte sich vieles. Was zuvor noch eher ein Thema für die Ärzte im Klinikum und für einen Corona-Gipfel im Landratsamt gewesen war, drang nun der Bevölkerung tief ins Bewusstsein und ins öffentliche Leben. Es startete eine bis dahin beispiellose Welle von Absagen und Schließungen. Und spätestens an jenem Freitag, den 13., an dem zwei Urlaubsrückkehrer als Fall eins und zwei Lokalgeschichte schrieben, war klar: Das Altenburger Land kann sich der rasanten Entwicklung nicht entziehen. Der Kreis fährt runter, schließt Geschäfte, Schulen, Freizeitstätten, riegelt Pflegeheime und Behörden für Besucher ab.

Ein geschlagenes Jahr und 4773 dokumentierte Covid-19-Infektionen später steckt der Landkreis noch immer tief im Ausnahmezustand. Dabei hatte es zwischenzeitlich so ausgesehen, als wäre die Pandemie hier im Wesentlichen überstanden. Ende Juni galt das Altenburger Land sogar als coronafrei. Bis dahin waren lediglich 75 Personen positiv getestet worden. 75: Die gleiche Zahl tauchte im Januar 2021 erneut auf – an einem einzigen Tag.

Von 4 auf 203

Das Altenburger Land schlitterte erst in der zweiten Welle ab Oktober tief in die Krise. Bis Ende September zählte der Landkreis vier Einwohner, die nach einer Corona-Infektion verstorben waren – der erste war am 17. April ein 85-Jähriger auf der Intensivstation des Klinikums. Inzwischen liegt die Zahl der Corona-Toten bei 203. Es sind Familienangehörige, Arbeitskollegen, auch bekannte Gesichter wie der Altenburger Politiker und Rechtsanwalt Peter Friedrich. Zum Jahreswechsel, als das Altenburger Land zu den am stärksten betroffenen Regionen bundesweit gehörte, erlebte der Kreis seine schwerste Zeit. Die Sieben-Tage-Inzidenz in jenen Wochen: über 500. Am Montag lag sie bei 100.

Weniger Gewerbe-Abmeldungen

Der Lockdown war und ist nicht zuletzt eine Existenzbedrohung für Händler, Dienstleister, Veranstalter. Zwölf Monate unter Coronabedingungen, das hat Spuren hinterlassen. Zumindest in Geschäftsaufgaben spiegeln die sich derzeit allerdings nicht wider. Im Gegenteil: Die Stadt Altenburg zählte vom 1. März 2020 bis Ende vergangener Woche sogar weniger Gewerbe-Abmeldungen (102) als zwischen März 2019 und Februar 2020 (da waren es 133). Die Zahl der Gewerbe-Anmeldungen blieb in beiden Zeiträumen exakt gleich (118).

Ähnlich blieb auch das Niveau der Ummeldungen: 73 waren es binnen Jahresfrist bis Ende Februar. Allerdings stecken in diesen Ummeldungen auch Entscheidungen, die auf Corona-Einschnitte zurückzuführen sind. „So gab es beispielsweise Ummeldungen, weil Gewerbetreibende vom stationären Vertrieb auf Onlinehandel umgeschwenkt sind“, erklärt Rathaussprecher Christian Bettels. Zum Teil wurden auch unternehmerische Standbeine abgestoßen, zum Beispiel ein Büro- und Veranstaltungsservice auf Büro-Dienstleistungen reduziert.

Vor allem Nebentätigkeiten fielen weg

Ein ähnliches Bild zeigt sich auf Landkreis-Ebene: 181 Gewerbe-Abmeldungen verzeichnete das Landratsamt 2020 – ein Jahr zuvor waren es 184. Sehr oft habe es sich dabei um Nebentätigkeiten gehandelt, bei denen die Kosten für einen Steuerberater die derzeitigen Einnahmen übersteigen, heißt es aus dem Landratsamt. Im Bereich Kultur und Sport seien unter anderem Eventmanager, Alleinunterhalter und Personal-Trainer betroffen. Die Zahl der Gewerbe-Anmeldungen im Landkreis lag 2020 (156) etwas unter dem Wert von 2019 (176).

Obwohl die blanken Zahlen noch nicht alarmieren, steht fest: Die Pandemie hat Schäden hinterlassen. Auch solche, die nicht statistisch messbar sind. Etwa bei Menschen, die trotz ernsthafter Beschwerden den Weg in die Notaufnahme des Klinikums scheuten und dadurch schwere Krankheiten verschleppten. Oder bei psychisch Erkrankten, denen die Isolation und der Wegfall von Hilfsangeboten zu schaffen macht. Oder Kinder, die plötzlich häuslicher Gewalt überforderter Eltern ausgesetzt waren.

Weniger Krankschreibungen

Messbar ist hier nur, was dokumentiert wird. Zum Beispiel Krankschreibungen. Nach Angaben der Krankenkasse AOK stieg im März 2020 die Zahl der Arbeitsunfähigkeits-Fälle wegen Atemwegserkrankungen bundesweit rapide an: um 64 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat. „Das war eine Zeit vieler Unsicherheiten“, kommentiert die AOK. Ab April sanken die Zahlen dann bis auf rund ein Drittel des Vorjahresmonats ab – und blieben bis November unter den 2019er-Werten. Das könne ein positiver Effekt der Hygienemaßnahmen sein, aber auch am Homeoffice liegen, mutmaßt die Krankenkasse: Wer ohnehin zu Hause ist, geht mit einer Erkältung womöglich nicht zum Arzt.

Auch die Krankenkasse DAK stellt fest, dass die Zahl der AU-Fälle 2020 im Vergleich zu 2019 spürbar abgenommen hat, ebenso die Zahl der Fehltage wegen Erkältungen. Jedoch dauerten die Krankschreibungen länger und es gab deutliche Steigerungen bei anderen Krankheitsbildern: bei Rückenschmerzen und Seelenleiden.

Kontaktlose Gemeinschaftsaktionen

Weniger Bewegung, weniger Kontakte – auch das hat Spuren hinterlassen. Als ein Ausgleich entwickelte sich das Phänomen kontaktloser Gemeinschaftsaktionen. Das Altenburger Familienzentrum zum Beispiel startete den Aufruf, bemalte Steine am Großen Teich in Reihe zu legen – und traf damit einen Nerv. Es wurden 3000 daraus. Gleichgesinnte in anderen Orten übernahmen die Idee. Zusammen etwas gestalten, ohne sich zu begegnen, dieser Gedanke hat sich über ein gesamtes Corona-Jahr hinweg erhalten. Die in der Vorwoche gestartete Mitmach-Ausstellung in der Brüderkirche ist jüngstes Beispiel dafür.

Hoffnung geben, darum geht es den Initiatoren. Ein guter Ort dafür ist auch der Kreißsaal des Altenburger Klinikums. 472 Kinder sind in der Skatstadt zur Welt gekommen seit Ankunft der Corona-Krise im Altenburger Land vor genau einem Jahr. 235 Mädchen, 237 Jungen, darunter 8 Zwillingspaare. Damit gab es im Corona-Zeitraum deutlich mehr Geburten als in den Kalenderjahren 2018 (444), 2019 (428) und 2020 (412). Offenkundig ließ im Januar und Februar 2021 der fruchtbare Corona-Frühling grüßen. Das Leben geht weiter, auch und erst recht in zwölf Monaten Ausnahmezustand.

Von Kay Würker