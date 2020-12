2100 Euro für Treppe zum Verweilen: Altenburger spenden für Sitzhölzer am Festplatz

Altenburg

Der Aufruf zur Spende für eine Sitztreppe am Kleinen Festplatz stieß auf starke Resonanz: Innerhalb weniger Tage gingen mehrere Spendenzusagen ein, die Summe liegt aktuell schon bei 2100 Euro, teilte die Stadtverwaltung mit.

Mit dem Spendengeld soll die in die Jahre gekommene Stufenanlage, die von der Promenade zum Festplatz beziehungsweise zum Skateplatz führt, in eine Sitztreppe verwandelt werden, die zum Verweilen einlädt. Auf den Stufen sollen Sitzhölzer aufgebracht werden. Insgesamt werden circa 75 Meter benötigt. Da das Material robust sein muss, wird jeder Meter etwa 100 Euro kosten. Für diese „laufenden Meter“ werden noch weitere Spender gesucht.

Für 100 Euro gibt’s ein Schild

Wer 100 Euro dazugibt, dessen Name wird bei der Errichtung der Sitztreppe auf einem Schild angegeben, heißt es aus dem Rathaus. Wer so das Projekt unterstützen möchte, wendet sich entweder telefonisch unter 03447 594 640 an das Referat Stadtwirtschaft oder sendet eine Mail mit dem Stichwort „Spende Sitztreppe“ an die Stadtverwaltung: info@stadt-altenburg.de.

Von OVZ