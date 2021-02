22 Neu-Infektionen übers Wochenende im Altenburger Land

Altenburg

Einem leichten Anstieg im Infektionsgeschehen mit dem Corona-Virus am Ende der vergangenen Woche folgte am Montag ein leichtes Abflachen der Werte. Aktuell weist das Altenburger Land einen 7-Tage-Inzidenzwert pro 100 000 Einwohner von 104,03 aus. Am Freitag lag er noch bei 120,8. Die Zahl der Infizierten erhöhte sich über das Wochenende um 22 auf jetzt 4687, teilte das Landratsamt am Montag mit.

Darunter sind auch fünf neue Ansteckungen im Betreuten Wohnen des Deutschen Roten Kreuzes in Altenburg.

Stationär sind derzeit 18 Personen in Behandlung, 6 davon auf der Intensivstation. 196 Personen sind inzwischen an den Folgen einer Corona-Infektion verstorben.

Von LVZ