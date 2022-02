Altenburg

Beinahe hätte die Skatstadt am Dienstag der ARD-Telenovela „Sturm der Liebe“ zumindest dem Namen nach Konkurrenz gemacht. Doch zum Glück blies Petrus die Backen nicht so auf wie am Wochenende. Zwar sind 40 bis 50 Kilometer pro Stunde auch nicht von schlechten Eltern, doch im Vergleich zu den 100-km/h-Spitzen des Vortags muteten sie eher wie ein kleines Lüftchen an. Sehr zur Freude all derer, die sich den 22.2.22 zum Hochzeit-Machen ausgesucht haben.

Ob das stürmische und recht kalte Wetter allerdings der Grund war, dass sich statt der avisierten elf nur neun Paare im Altenburger Standesamt das Ja-Wort gaben, ist nicht bekannt. Jedenfalls wurden die reservierten Termine um 8 und um 18 Uhr nicht in Anspruch genommen. So konnten die Eheschließungen zwischen den drei Standesbeamtinnen Petra Eperiesy, Evelyn Winkler und Sylvia Große „gerecht“ aufgeteilt werden. Es wurde dennoch von 9 bis 17 Uhr ein Hochzeitsmarathon, wie man ihn eben nur von Schnapszahltagen kennt.

Als Familie Müller nun gemeinsam durchs Leben

Gehen nun als Ehepaar Hand in Hand durchs Leben: Christin und Michael Müller. Quelle: Mario Jahn

Von keinem Wetter der Welt allerdings hätten sich Christin Mennicke und Michael Müller davon abbringen lassen, sich am gestrigen Dienstag das Eheversprechen zu geben. 16 Uhr begann im Pohlhof-Gebäude die Zeremonie, auf die sich beide so sehr gefreut haben. Dass coronabedingt nur eine begrenzte Anzahl von Gästen teilnehmen durfte, geriet angesichts der Glücksgefühle zur Nebensache.

Kennengelernt haben sich Christin und Michael, die nun als Familie Müller den weiteren Lebensweg gemeinsam gehen, im Sommer des Vorjahres. Konkret am 22. Juli. Der Tag bleibt unvergessen, denn es war die so oft beschriebene und selten wirklich erlebte Liebe auf den ersten Blick. Beide hatten sich zeitgleich auf Stellen beworben, die in den Finanzämtern von Eisenach, Jena und Altenburg ausgeschrieben waren. Bei der Einarbeitung – sie hatte den Zuschlag für Altenburg, er für Jena bekommen – begegneten sie sich zum ersten Mal. Die getrennten Arbeitsorte erwiesen sich ebenso wenig als Hindernis wie die Tatsache, dass sie bis dahin in Halle lebte, er in Aschersleben. Die kleine Wohnung, die sich die 31-Jährige der neuen Arbeitsstelle wegen in der Skatstadt mietete, wurde schnell zum Zuhause.

Formvollendeter Antrag im Dezember

„Unser Zusammenleben verläuft so harmonisch, wie ich es bisher noch nicht erleben durfte“, schwärmt der 46-Jährige. Zudem stellte sich sowohl bei den Freizeitaktivitäten als auch bei möglichen Urlaubsplänen eine überraschend große Übereinstimmung heraus. Fast folgerichtig machte er bereits im Dezember Christin formvollendet mit Ring einen Antrag. Dass nun auch beim Heiraten der Turbo eingeschaltet wurde, hat nicht nur mit dem leicht zu merkenden Datum, dem in Altenburg freien Termin und dem guten Ruf des hiesigen Standesamts zu tun. „Ich wollte gern ins Hochzeitskleid passen“, bekennt die Braut lächelnd, denn für Ende August hat sich Nachwuchs angekündigt. Ihr Familiennest wollen die Müllers in Aschersleben bauen, Altenburg bleibt der Jobs wegen Zweitwohnsitz. Und nach dem recht kleinen Rahmen auf dem Standesamt soll im Sommer ein großes Fest mit Familie, Freunden und Bekannten gefeiert werden. Dann hoffentlich ohne Einschränkungen durch Corona.

Aus Frankfurt/Main zur Trauung nach Altenburg

Die nämlich hatten bei Christa Roth und Jürgen Schreiber sogar kurzfristig noch unerwartete Auswirkungen. Die vorsichtshalber gemachten aktuellen Tests reduzierten die ohnehin kleine Hochzeitsgesellschaft weiter. Doch das Paar aus Niddatal nahe Frankfurt/Main ließ sich seinen großen Tag nicht verdrießen. Schließlich waren sie im September die ersten, die in Altenburg für den 22.2.22 buchten. „Wir haben uns unseren Ruhesitz in Molbitz gekauft. Und da wir nun bald hier wohnen werden, wollten wir auch hier heiraten“, erzählt die Braut.

Haben bald im Altenburger Land ihr neues Zuhause: Christa und Jürgen Roth-Schreiber. Quelle: Mario Jahn

„Trotz aller Beschränkungen war es für alle Paare und auch für uns ein schöner Tag“, freut sich Standesamtschefin Petra Eperiesy. „Zeitweise schien sogar die Sonne, so dass tolle Fotos im Park oder auf dem Spielplatz möglich waren.“ Fotos, die später an den Tag mit den vielen Zweien erinnern, der im Fachjargon als kalendarisches Palindrom bezeichnet wird, weil sich der 22.02.2022 von vorn wie von hinten gleich liest. Davon gibt es im 21. Jahrhundert insgesamt nur 29 – und einen Tag mit mehr Zweien es erst in 200 Jahren.

Von Ellen Paul