23-Jährigen verprügelt und erpresst – vier Altenburger vor Gericht

Altenburg/Gera

Gleich vier Personen aus Altenburg saßen am Mittwoch auf der Anklagebank des Landgerichts Gera. Verhandelt wurde ein Überfall auf einen jungen Mann, der sich Anfang des Jahres in der Skatstadt zugetragen haben soll. So wird den Angeklagten unter anderem versuchte räuberische Erpressung in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung vorgeworfen. Die Tat erwies sich vor Gericht jedoch als komplizierter, als es zunächst den Anschein hatte.

Fälschlich beschuldigt

Wichtig ist vor allem die Vorgeschichte: Nathalie S., eine der Angeklagten, hatte den Geschädigten Johannes G. bereits 2019 wegen Vergewaltigung angezeigt, im Nachhinein jedoch zugegeben, dass sie sich die Geschichte nur ausgedacht hat. Bei einem Treffen in der Wohnung des Angeklagten Manuel G. am 20. Januar hatte Nathalie S. den anderen drei Angeklagten, darunter auch Cathleen K., die Mutter von Nathalie S., und deren Lebensgefährte Daniel P., nun erneut von der Vergewaltigung erzählt und um ein klärendes Gespräch gebeten.

Schläge, Tritte und versuchte Erpressung

Gegen 19 Uhr machten sich die vier also gemeinsam auf den Weg zur Wohnung des Opfers Johannes G.. Dort kam es dann gegen 19 Uhr zur Konfrontation: Was das Opfer zunächst für ein freundliches Treffen gehalten hatte, schaukelte sich immer weiter hoch, als die Angeklagten den 23-Jährigen mit der vermeintlichen Vergewaltigung konfrontierten. Dieser wies die Vorwürfe wieder und wieder zurück, bis Manuel G. anfing, dem Opfer wiederholt mit dem Handrücken ins Gesicht zu schlagen.

Nach weiteren Schlägen und Tritten von Manuel G., Cathleen K. und Daniel P. und zahlreichen Unschuldsbeteuerungen des Opfers wurde Johannes G. schließlich aufgefordert, sofort 500 Euro und später 100 Euro monatlich „Schmerzensgeld“ für Nathalie S. zu zahlen. Johannes G., der nach eigener Aussage Angst um sein Leben hatte, gab den Angeklagten seine Girokarte und die PIN. Mit dieser machten sich Manuel G. und Daniel P. zu einer nahegelegenen Sparkassenfiliale auf, konnten das Geld jedoch nicht abheben. Daraufhin gaben sie schließlich auf und kehrten zur Wohnung des Opfers zurück. Dort ließen die Angeklagten den 23-Jährigen blutüberströmt mit gebrochener Nase und angebrochener rechter Augenhöhle zurück und drohten später, dass beim Ausbleiben der Zahlung noch Schlimmeres geschehen würde.

Widersprüchliche Aussagen

Alle vier Angeklagten gestanden, an der Tat beteiligt gewesen zu sein und legten vor Gericht ähnliche Versionen des Tatabends dar. Drei der Angeklagten gaben an, Nathalie S. die Aussage zur Vergewaltigung durch Johannes G. geglaubt zu haben. Nathalie S. war demnach die Einzige, die von der Unschuld des Opfers wusste, schritt aber aus Angst trotzdem nicht ein.

Auch davon abgesehen gab es einige Widersprüche zwischen den Aussagen, die Angeklagten bezichtigten sich teils sogar gegenseitig der Lüge. Während Nathalie S. zum Beispiel erklärte, sie sei von Manuel G. die ganze Zeit an der Hand gezogen und praktisch gezwungen worden, mitzukommen, streiten die anderen drei Angeklagten dies ab und erklären, sie seien freiwillig gemeinsam zum Tatort gegangen.

Manuel G., der sich inzwischen in Untersuchungshaft befindet, beteuerte wiederum, wegen seiner Alkoholsucht zum Tatzeitpunkt stark betrunken gewesen zu sein. Dem widersprachen jedoch andere Angeklagte und das Opfer. Wie das Gericht diese widersprüchlichen Aussagen deutet und welche Auswirkungen sie auf das Strafmaß haben, wird sich in den kommenden Verhandlungstagen zeigen. Der Prozess wird am 7. Oktober fortgesetzt.

Von Robin Knies