24-Stunden-Supermarkt in Taupadel steht vor der Eröffnung – mit einer Premiere

Nobitz/Taupadel

Es ist das erste Mal im Altenburger Land, dass eine Geschäftseröffnung um Mitternacht stattfindet. Premiere ist in der Nacht zum Sonnabend in Taupadel, Hausnummer 10. Im Supermarkt auf dem Dreiseitenhof von Familie Koch kann ab Samstagmorgen 0.00 Uhr jederzeit eingekauft werden. Im umgebauten Kuhstall werden auf 100 Quadratmetern bis zu 1200 Produkte angeboten.

Etwa 20 Prozent der Waren des täglichen Bedarfs wie Obst, Eier und Fleischwaren werden von regionalen Anbietern bezogen. Die neue Einkaufsmöglichkeit in dem Nobitzer Ortsteil kommt gänzlich ohne Verkaufspersonal aus. Möglich wird der Dauereinkauf durch die EC-Karte der Kunden. Sie öffnet über ein Lesegerät an der Ladentür den Zutritt zum „Immerkauf“ und ermöglicht am Kassenautomaten ein bargeldloses Zahlen.

Von Dana Weber