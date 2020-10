25 Jahre MKM in Meuselwitz: Eine Erfolgsgeschichte der Nachwendezeit

Meuselwitz

„Wir feiern heute die gemeinsamen Erinnerungen von gestern, die Erfolge von heute und die Hoffnungen von morgen.“ Unter diesem Motto blickte die Belegschaft der Metall- und Kunststofftechnik Meuselwitz (MKM) jüngst auf das mittlerweile 25-jährige Bestehen des Unternehmens.

Derzeit beschäftigt die MKM 23 Mitarbeiter, darunter drei Auszubildende und drei Teilzeitkräfte. Daniel Schricker, der vor fünf Jahren die Geschäfte von seinem Vater Hubert übernahm, spricht mit Zurückhaltung, aber auch Stolz über das Unternehmen: „Wir haben schon seit Jahren eine feste Stammbelegschaft. Manchmal fühlt sich das wie eine große Familie an.“ Daran ändert auch eine sich im Umbruch befindende und damit Unsicherheit in sich tragende Auftragslandschaft nichts.

Heute ist Kohle Geschichte

„Viele unserer Aufträge brechen durch verschiedene Umstände weg“, erklärt der Geschäftsführer die aktuelle Lage. Eine Ursache findet sich in der schwindenden Bedeutung der Kohleindustrie. „Vor 25 Jahren gab es mit der Mibrag und den Eröffnungen der Tagebaue noch ein gutes Geschäft. Das war die Zukunft. Und heute ist das Geschichte.“

Doch Schricker und seine Mitarbeiter stehen trotzdem nicht mit leeren Händen da. „Wir haben uns früh einen guten Ruf in der Industrie erarbeitet“, weiß der Geschäftsführer. „Damit ist auch unser Einzugsbereich immer weiter gewachsen.“ Wo früher 50 Kilometer zum Auftraggeber eher die Regel waren, müssen heute schon mal 300 Kilometer zurückgelegt werden – weil der Ruf MKM vorauseilt, aber auch weil die Auftragslage vor Ort nicht mehr wie noch vor 25 Jahren ist.

Jeder Auftrag eine Auszeichnung

Trotzdem sitzt das Herz des Unternehmens noch in Meuselwitz und Umgebung. Denn Erfolg sind für Schricker und seine Leute nicht nur große Aufträge aus der Industrie, „sondern auch alle Privatkunden, die auf uns zukommen und für die wir zum Beispiel das Gartentor machen dürfen.“ Auch diese Aufträge, dieses Vertrauen seien eine Auszeichnung für MKM. Davon geben die Meuselwitzer auch etwas zurück – unter anderem durch das Sponsoring des ZFC und des Mitteldeutschen Basketballclubs in Weißenfels.

Investiert wird bei MKM auch in die Zukunft. Rund 50 Jugendliche hat der Betrieb im Laufe der Jahre zum Metallbauer ausgebildet. „Ausbildung hatte bei uns von Beginn an einen hohen Stellenwert“, unterstreicht Schricker mit Blick auf das Fundament, das sein Vater Hubert vor 25 Jahren legte.

Positiver Blick in ungewisse Zukunft

Damals fing alles klein an. „Auf dem Nachbargrundstück unseres heutigen Firmensitzes war ein Bildungszentrum. Als dort aber immer mehr produziert wurde, hat sich mein Vater ausgegliedert und MKM gegründet“, weiß der Gründersohn. „Auf unserem Gelände war damals ein kunststoffverarbeitendes Unternehmen ansässig. Die Produktion hat mein Vater dann samt Gelände und Halle übernommen.“ Und daher rührt auch noch die „ Kunststofftechnik“ im Firmennamen – ein Bereich, in dem MKM heute kaum noch tätig, aber dennoch damit traditionell verbunden ist.

Hubert Schricker entschied auch, mit seiner Firma auf Wachstum zu setzen, die Belegschaft zu vergrößern. Daran ist derzeit nicht zu denken. Mitarbeiter gehen in den kommenden Jahren in den Ruhestand – und Metallbauer ist wie so viele Bereiche im Handwerk gerade kein gefragter Ausbildungsberuf. „Im Moment befinden wir uns in einer Zeit voller Ungewissheit“, offenbart der Geschäftsführer. „Aber wir stehen aktuell sicher da und blicken im Team positiv in die Zukunft.“

Was die Zukunft mit sich bringt? Das weiß natürlich niemand. Aber für MKM lässt sich eine Richtung erahnen. „Unsere Aufgabe wird sein, auf Umwelttechnologien zu setzen.“ Das soll den Verlust der Aufträge aus der Kohle-Industrie abfangen. Schricker: „Wir arbeiten in diesem Segment bereits seit Jahren mit Unternehmen zusammen und entwickeln neue Produkte.“ An die Zukunft zu denken bedeutet in Meuselwitz, „fit bleiben und das Ohr am rechten Fleck zu haben.“

Von André Pitz