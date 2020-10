Altenburg

Steffen Eichler ist wütend. Der 55-Jährige aus Rositz leidet an Asthma und kann daher den Mund-Nasen-Schutz nicht tragen, der momentan in so vielen Situationen gefordert ist. Aber viel zu oft wird er mit den sogenannten Maskenverweigerern in einen Topf geworfen und nicht ernst genommen – dabei kann er gar nichts dafür.

„Es ist ja keine Böswilligkeit“, beteuert er. Denn sobald er eine Maske aufsetzt, bekommt er die Konsequenzen am eigenen Körper zu spüren. „Das Problem ist, dass die Luft feucht wird. Und sobald das passiert, geht es mit dem Asthma-Anfall los. Und dann ist jeder Schritt zu viel“, erklärt Eichler. Daher führt er immer das Attest bei sich, das ihm sein Hausarzt ausgestellt hat.

Viele stempeln ihn im Vorhinein als Maskenverweigerer ab

Im Paragraf 6, Absatz 3.2 der aktuellen Thüringer Corona-Schutzverordnung ist festgesetzt, dass die Maskenpflicht nicht für folgende Personen gilt: „Personen, denen die Verwendung einer Mund-Nasen-Bedeckung wegen Behinderung oder aus gesundheitlichen oder anderen Gründen nicht möglich oder unzumutbar ist; dies ist in geeigneter Weise glaubhaft zu machen.“

Darauf bezieht sich Steffen Eichler, wenn er ohne Mund-Nasen-Bedeckung einen Supermarkt oder den Bus betreten will, und er führt den genannten Auszug immer mit sich. Aber nicht alle wollen ihn anhören. Tagtäglich hat er mit Mitbürgern zu tun, die ihn nicht einmal seine Situation schildern lassen, sondern ihn von vornherein abstempeln. Und immer wieder hat er Probleme, bestimmte Supermärkte oder Baumärkte zu betreten, weil sein Attest nicht als gültig anerkannt wird. „Die Leute haben Angst, ihren Job zu verlieren, wenn sie mich ohne Maske hereinlassen“, vermutet er. „Das Einzige, was ich will ist, dass sensibilisiert wird. Dass die Leute zuhören. Denn ich bin nicht der Einzige in dieser Situation.“

Das Landratsamt hat eine Sensibilisierung vorgenommen

Als Reaktion auf Anschreiben aus der Bevölkerung hat das Landratsamt eine Sensibilisierung vorgenommen und auf Branchenregelungen des Thüringer Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie hingewiesen. Dabei handele es sich vor allem um Lebensmittelmärkte. Diejenigen, die unter die Definition des genannten Paragrafen fallen, wären laut Landratsamt unter anderem Menschen, die auf Gebärdensprache angewiesen sind, blinde Menschen, Menschen mit Sprachbehinderungen, schweren geistigen Beeinträchtigungen, schweren psychischen Erkrankungen und schweren Herz- und Lungenerkrankungen. Ein Nachweis ist ein Schwerbehindertenausweis mit entsprechenden Merkmalen oder ein ärztliches Attest.

Der Paragraf ist im Einzelhandel bekannt

Fragt man bei verschiedenen Einzelhandelsketten in Altenburg nach, ist der Paragraf bekannt. „Wenn das Attest vorliegt, dürfen die betroffenen Kunden auch ohne Maske den Laden betreten“ sagt eine Mitarbeiterin der Rossmann-Filiale am Markt. Das bestätigt auch eine Filialleiterin der Supermarkt-Kette Konsum: „Das sind dann vor allem ältere Menschen, die das Attest dabei haben.“

Eine Sprecherin der Rewe Group erklärte auf OVZ-Anfrage, dass den Rewe-Mitarbeitern bekannt sei, dass bestimmte Personengruppen von der Maske absehen können, wenn sie eine dementsprechende Begründung haben. „Man unterstützt unsere Marktteams bei ihrer Kontrollaufgabe, wenn man die Erfüllung der entsprechenden Ausnahmevoraussetzungen freiwillig nachweist“, heißt es in der Antwort.

Eichler lobt vor allem die Thüsac und ihre Busfahrer

Das macht Steffen Eichler. Und hat dabei auch ein positives Beispiel, das er lobt: „Bei der Thüsac hatte ich nicht einmal Probleme. Die Busfahrer sind alle dementsprechend sensibilisiert. Großes Lob.“ Das Gleiche sagt er von der Lidl-Filiale in Oberlödla und betont das rücksichtsvolle Verhalten der Mitarbeiter.

Anders sieht es beispielsweise bei den Mitfahrenden im Öffentlichen Nahverkehr aus – von ihnen wünscht sich Eichler mehr Verständnis und appelliert: „Nicht jeder Maskenlose ist Maskenverweigerer. Nicht jeder Kranke sieht krank aus. Fragt erst einmal nach.“

