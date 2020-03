In Los Angeles sind sie längst vergeben, in Ostthüringen harren die kleinen Goldjungs noch auf ihren Einsatz: Die Abstimmung über die diesjährigen Theater-Oskars läuft auf Hochtouren. In fünf Kategorien kann das Publikum über seine Lieblinge abstimmen. Am 1. Mai erfolgt die Übergabe – die diesmal mit neuem Konzept daherkommt.