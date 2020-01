258 Kurse im neuen Semester an der VHS Altenburg

Altenburg

Zdraveĭte, iskam da naucha bŭlgarski. Sie möchten wissen, was der bulgarische Satz bedeutet? Oder wollen Sie anstelle ihres Mundes ihren Körper bewegen und Meditativen Tanz erlernen? Dann machen Sie doch einen Kurs an der Volkshochschule ( VHS) Altenburg. Das Programm für das neue Semester ab 17. Februar ist draußen – und mit 258 Kursen gibt es ein großes Angebot in den Bereichen Politik und Gesellschaft, Kultur und Gestalten, Gesundheit, Arbeit und Beruf, Sprachen und Integration sowie Grundbildung.

Alltägliches nur noch digital

Ein großes Anliegen sei der Umgang mit den digitalen Medien im Alltag. So bietet die pädagogische Mitarbeiterin Jasmin Dettler Kurse in der Digitalen Grundbildung an – wie Fahrkartenkauf am Automaten sowie PC und Smartphone. „Viele alltägliche Dinge finden heutzutage digital statt. So fühlen sich einige Menschen abgehängt“, erklärt sie.

Längst gehe man nicht mehr an den Schalter, um Fahrkarten zu kaufen, an einigen Stellen gebe es dieses Angebot nicht einmal mehr. Damit Berührungsängste abgebaut werden, böte sie diese Kurse an. „Wir haben auch schon Fördermittel für die Digitalisierung beantragt“, sagt sie. Damit seien nicht nur weitere Kurse gemeint, sondern auch die Ausstattung im Haus.

Das umfangreiche Kursangebot ist bei der VHS erhältlich. Darin ist auch eine Kursanmeldung enthalten. Quelle: Mario Jahn

Noch viele freie Plätze

Gerade die modernen Medien erfahren eine starke Nachfrage. Und nicht nur diese, bislang nehmen im aktuellen Herbstsemester 2361 Interessierte an dem Angebot der VHS-Kurse teil. Einige Anmeldungen seien bereits für die neuen Kurse des Frühjahrssemesters eingegangen. Vor allem die Exkursionen seien beliebt. Die VHS führt im neuen Semester Interessierte nach Naumburg, ins Grenzmuseum Schifflersgrund sowie zum Museum Friedland und nimmt alle Fotokursteilnehmer mit auf eine Fotoexkursion.

Kursleiter gesucht

Ein weiterer neuer Kurs sei auch die Vortragsreihe „Islam verstehen“. Dozentin Sandy Neubert-Mohamed bringt die Kultur und Religion allen Zuhörern näher. Zwar dürfen sich natürlich alle Interessierte anmelden, dennoch richte sich der Kurs vor allem an diejenigen, die in ihrem Alltag viel mit Menschen zu tun haben, die dem Islam angehören.

Perspektivisch gesehen möchte die VHS wieder mehr in den Dörfern des Altenburger Landes vertreten sein. Voraussetzungen seien die Nachfrage, Räumlichkeiten und Dozenten. Bei letzterem scheitere es häufig, da es an Personal fehle. „Wir haben unheimlich viele Ideen für Kurse, doch uns fehlt es an Dozenten“, erklärt der pädagogische Mitarbeiter Michael Hein. Seit vergangenem Jahr bekämen Dozenten mehr Geld für ihre Arbeit an der VHS.

Programm liegt aus

Wer Interesse an den Kursen hat, kann sich das Buch in der Volkshochschule abholen. Darin befindet sich außerdem ein Dokument zur Kursanmeldung. Unter www.vhs-altenburgerland.de können sich Interessierteonline anmelden. Zdraveĭte, iskam da naucha bŭlgarski bedeutet im Übrigen „Hallo, ich möchte Bulgarisch lernen“.

Wie werde ich Dozent an der VHS? An der Volkshochschule in Altenburg fehle es an Dozenten. Es sei von Vorteil, wenn Kursleiter eine pädagogische Ausbildung vorweisen können, allerdings nicht zwingend nötig. So könne sich im Grunde jeder bewerben, der besondere Qualifikationen, Fähigkeiten, Kenntnisse, Erfahrungen habe und diese teilen möchte. Die VHS erwartet, dass man Freude an der Vermittlung des Wissens und der Arbeit mit Lernenden, Toleranz gegenüber den Kursteilnehmern und solide fachliche Kompetenzen in Theorie und Praxis in den eigenen Themengebieten mitbringe. Die Ausnahme bilden die Sportkurse. Dafür müsse der Bewerber eine besondere Ausbildung, zum Beispiel als Sportlehrer oder Physiotherapeut, vorweisen können. Zurzeit ist die VHS vor allem auf der Suche nach Kursleitern für Gesundheits- und Sprachkurse, aber auch offen für weitere Kursangebote. Das Honorar beträgt 18 Euro pro 45 Minuten. Im Falle einer nebenberuflichen Tätigkeit kann das Honorar bis zu einer Höhe von aktuell jährlich 2 400 Euro gemäß Paragraf 3 Nr. 26 EStG steuerfrei verdient werden. Weitere Infos und die Onlinebewerbung sind unter www.vhs-altenburgerland.de/ueber-uns/kursleiter-werden/ zu finden.

Von Nicole Grziwa