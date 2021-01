26-Jähriger will in Altenburg mit Parfüm verduften – Festnahme wenige Stunden später

Altenburg

Diese Personenkontrolle war ein Volltreffer: Am Mittwoch gegen 19.15 Uhr stoppten Polizeibeamte einen 26-Jährigen im Altenburger Stadtgebiet und stellten fest, dass gegen ihn ein Haftbefehl vorlag. Mehr noch: Der Mann wurde auch als jener Parfümdieb identifiziert, der wenige Stunden zuvor in der Müller-Drogerie am Kornmarkt Ärger gemacht hatte. Dort wollte der 26-Jährige gegen 14 Uhr zwei Parfümflaschen stehlen. Als Zeugen den Dieb darauf ansprachen, wurde er handgreiflich, berichtete die Polizei. Im Zuge des Handgemenges konnte ihm zwar das Beutegut abgenommen werden, aber der Mann flüchtete in unbekannte Richtung. Bis ihn am Abend die Polizei aufgriff – und direkt festnahm.

Von LVZ