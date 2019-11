261 Meter Straße ohne Löcher und Flicken in Fockendorf

Fockendorf

Nagelneu und eben – so sieht das erste Stück sanierte Kreisstraße 227 in Fockendorf aus. Am Dienstag wurde der 261 Meter lange Abschnitt zwischen Gemeindeverwaltung und Ortsausgang Richtung Pahna freigegeben. Von Juli bis November wurden dort von der Kommune, dem Zweckverband Wasserver- und Abwasserentsorgung Altenburger Land sowie dem Landkreis fast 800 000 Euro in Gehweg, Ab- und Trinkwasserleitung sowie Fahrbahn verbaut.

Tausende Touristen nutzen die Straße

Wie nötig die Reparatur war beziehungsweise ist, zeigen die noch nicht sanierten Stücke. In weiteren vier Abschnitten soll in den kommenden Jahren die löchrige und mit Flicken überzogene Straße bis zum Erholungspark Pahna repariert werden, so Landrat Uwe Melzer ( CDU). „Darauf warten wir seit der Wende“, sagt Fockendorfs Bürgermeister Karsten Jähnig, froh darüber, dass es nun endlich losgegangen ist. Denn nicht nur die Anwohner nutzen die Straße. Auch ein großer Teil der Touristen, die zum Camping nach Pahna fahren, rollen über die Piste. „Rund 50 000 Übernachtung pro Saison werden dort immerhin gebucht“, betont Jähnig.

Von Jörg Reuter